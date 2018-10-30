Anayasa’dan “HUKUK DEVLETİ” ilkesi çıkarıldı mı?

Anayasa Madde 1: “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” diyor.

İkinci maddede ise, “Cumhuriyet’in nitelikleri” şöyle açıklanıyor; “Türkiye Cumhuriyet’i, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir HUKUK DEVLETİDİR.” Diyor.

“HUKUK DEVLETİ nedir?

“İdarenin, yani siyasi iktidar başta olmak üzere, devletin tüm kurumlarının YARGI DENETİMİ altında olduğu devlettir.

Bu “Yargı Denetimi” nasıl olur?

Siyasi iktidarın ve tüm devlet kurumlarının “İDARİ İŞLEMLERİ” DANIŞTAY Denetimine tabidir!.. Yani, siyasi iktidar ve devlet kurumları, “Anayasa’ya, Yasalara” ve tümüyle HUKUKA AYKIRI işlem yapamazlar. Örneğin; devlet kadrolarını siyasi iktidar yandaşlarıyla, üniversiteleri yakın akrabalarla dolduramazsınız! Vatandaşlar arasında ayrım yapamazsınız. KUL HAKKI yiyemezsiniz!

“Ben ne istersem yaparım” diyemezsiniz!

Siyasi iktidar ve tüm devlet kurumlarının “MALİ” işleri SAYIŞTAY denetimine tabidir! Örneğin; önce malı alıp, sonra “ihale” düzenleyemezsiniz! İhalelerde ayak oyunları ile “yandaşları” besleyemezsiniz! Devleti zarara uğratamazsınız!

Siyasi iktidar, var olan yasaların dışında kendi keyfine ve çıkarına göre ihale ve harcama yapamaz!

Siyasi İktidarın vatandaşla olan hukuki ilişkilerinde “üst yargı kurumu” YARGITAY’dır.

Siyasi iktidarın, ANAYASA’ya aykırı yasa çıkarması halinde bu yasadışı işlemlerini önleyecek üst yargı kurumu da ANAYASA MAHKEMESİ’dir!

Her siyasi iktidar, Anayasa’ya, bu üst yargı kurumlarının kararlarına ve HUKUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ temel ilkesine saygılı olmak zorundadır!

Milletvekilleri de, Cumhurbaşkanı da “ANAYASA’YA SADAKAT” üzerine yemin ederek görevine başlar!

Ne var ki, bizim ülkemizde, seçimle işbaşına gelen siyasi iktidarlar, her konuda ne isterlerse yapabileceklerini düşünürler!

“Demokrasi” ile anladıkları yalnızca “seçim” dir!

Oysa demokrasi, yalnızca seçim değildir!

O demokrasiden tüm yurttaşların eşit ve hakça yararlanabilmesi esastır.

Siyasi iktidar, Anayasal ilkelerini çiğniyorsa, Anayasa’da yer alan “Üst Yargı Kurumlarını” baskı altına almaya çalışıyorsa, böyle bir yönetim anlayışında “HUKUK DEVLETİ” yok demektir!

Siyasi iktidarın Yargı’ya şu ya da bu şekilde müdahalesi, “demokratik bir hukuk devletinde” kabul edilemez!

“LAİK DEVLET” düzeninde dini cemaatler eğitimin içine giremez!

Siyasi iktidar, üst yargı organlarının kararları üzerine ahkam kesemez, sitem edemez, “bu kararı tanımıyorum” diyemez!

Yazımızı, Fatih Sultan Mehmet’in o ibretlik sözü ile noktalayalım;

“Aklı öldürürsen, ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığında adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür!”