Kocaelispor’a bir haftada sadece 1 TLyardım yapıldı!

Kocaeli Valiliği öncülüğünde Kocaelispor için bir yardım kampanyası başlatıldı…

Kampanyanın adı “EFSANE GERİ DÖNÜYOR”…

Kampanya 13 Ağustos’ta başladı…

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy öncülüğünde 13 Ağustos’ta Valilik binasında yapılan toplantıya;

Kocaelispor Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Emine Zeybek, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, KASKF Başkanı Murat Aydın, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, ve birçok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kocaeli Valiliği her hafta kampanya ile ilgili bilgi veriyor…

Valilik 22 Ekim 20018 tarihinde şu açıklamayı yaptı…

**

“Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde; Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi parti il başkanları, oda başkanları, Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının katılımı ile 13.08.2018 tarihinde Kocaeli’mizin gururu olan Kocaelispor için “Efsane Geri Dönüyor” adı altında yardım kampanyası başlatılmış, komite kurularak, Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesi’nde açılan 40176402-5039 Hesap No ve İBAN No : TR 16 0001 0024 2440 1764 0250 39 numaralı hesap açılarak, kamuoyu ile paylaşılmış ve her kesimden destek talep edilmişti.

“Efsane Geri Dönüyor” Yardım Kampanyası için açılan hesapta 22.10.2018 tarihi itibarıyla 155.224,69 TL. yardım toplanmıştır.

Yardım Kampanyasının başladığı 13.08.2018 tarihinden bugüne kadar kampanyaya destekte bulunan değerli Kocaelilerin her bireyine vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, 3 ay sürecek olan yardım kampanyasına her kesimin destek ve katkılarını bekliyoruz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

”

**

Geçen haftaki açıklama böyle…

Açıklamaya göre geçen hafta itibarıyla 155.224,69 TL toplandı…

**

Kocaeli Valililiği kampanyayla ilgili dün bin açıklama daha yaptı…

Açıklamada, “KOCAELİSPOR İÇİN BAŞLATILAN “EFSANE GERİ DÖNÜYOR” YARDIM KAMPANYASINA, 30.10.2018 TARİHİ İTİBARİYLE 155.225,47 TL. YARDIM TOPLANDI” denildi…

**

22 Ekim tarihinde toplanan para;

155.224,69 TL

30 Ekim itibarıyla toplanan para:

155.225,47 TL…

Aradaki fark, 1 LİRA…

Yani Kocaelispor için 1 haftada sadece ve sadece 1 lira toplanmış…

Acaba bir yanlışlıklı mı var diye, internetten sorumlu arkadaşımız Valiliği aradı…

Rakamların doğru olduğunu söylediler…

KAMPANYA RESMEN FİYASKO

Kampanya, 13 Kasım’da sona erecek…

13 Ağustos’tan bu yana toplanan para 155 bin 225 lira 47 kuruş…

Kocaeli Valiliğinin Kocaelispor için yaptığı “Efsane Geri Dönüyor” kampanyası, resmen fiyasko…

Kocaeli Valiliği, bu kampanyaya girmemeliydi…

Kocaeli Valiliği, Kocaelispor için düzenlediği “Efsane Geri Dönüyor” kampanyasıyla sınıfta kaldı diye düşünüyorum…

Kocaeli Devlet’in otoparkı çöplük gibi

Yeni Kocaeli Devlet Hastanesi açıldı… Eski hastanenin yeri otopark yapıldı… Otopark yapılmasına yapıldı ama, çok bakımsız… Bir vatandaş, Kocaeli Devlet Hastanesi otoparkının çöplük halini fotoğrafladı ve bize gönderdi… Gerçekten de leş gibi…

Vatandaş bir not gönderdi; “Sayın Kocaeli Gazetesi yetkilileri, fotoğraflarımda görüldüğü üzere, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin giriş önündeki otopark, çöplük olmuş durumda. İlgililere sorar mısınız lütfen, kim temizleyecek o çöpleri?” Biz de buradan yetkililere sesleniyoruz. Otoparkı derhal temizleyin, bu görüntü hastane otoparkına hiç yakışmıyor.

Nikomedya Taksi açıldı

İzmit’e bir taksi durağı daha geldi… Nikomedya Taksi Durağı, İzmit Gültepe'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde kuruldu. Sarı taksiye yaslanarak burada hizmet vermeye başladıklarını belirten taksi şoförü Necmettin Oğuz, "41 T 0125 plakalı aracımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık, artık Gültepe'deyiz. Konforlu seyahat için bizleri 0262 325 5151 ve 0555 103 4115 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz" dedi. Biz de yeni taksi durağının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

Körfez’de cami avlusuna şemsiye

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerin eksiklerini giderme noktasında verdiği desteği sürdürüyor. Ekipler son olarak Tüpraş Siteler Camii’nde cami derneği ile birlikte yürütülen çalışma ile güneşli ve yağışlı havalarda cemaati koruyacak dev bir şemsiye koydu. 144 metrekarelik kapalı alan sağlayan şemsiye aynı zamanda camiye modern bir görünümde kazandırdı. Güzel bir çalışma… İzmit Fevziye Camii’nde de buna benzer bir çalışma yapılmış ve takdir görmüştü. Dernek yöneticileri, bu çalışmadan dolayı Körfez Belediyesi’ne teşekkür ettiler.