İnanılır gibi değil; köpekler vatandaşın otomobilini yedi!

Başıboş köpekler, başa dert olmaya devam ediyor.

Vatandaş, sokak köpeklerinin sıklıkla rastlandığı mahallelerde sokağa çıkmaya korkarken şimdi otomobilleri için de endişe etmeye başladı.

Grup halinde dolaşan ve saldırgan tavırlar sergileyen bu başıboş köpekler, artık insanların sadece can değil, mal güvenliğini de tehdit ediyor.

Başıboş köpeklerin en kalabalık olduğu mahallelerin başında yer alan Yuvam Akarca, en tehlikeli mahalle olarak görülüyor.

Bu mahallede yaşayan Narsel Cam firmasının sahibi Murat Kaya köpeklerin gazabından nasibini aldı.

Önceki gün otomobilini Fevzi Çakmak Mahallesi Akarca Evleri’nin otoparkına bırakan Murat Kaya, sabah işe gitmek üzereyken gördüğü manzaraya inanamadı.

Arabasının neredeyse yarısı yoktu.

Köpekler otomobilin plastik olan aksamını yemişlerdi. Aracın önündeki marka logosunu, ön tamponu ve plastik olan çamurluğunu kemiren köpekler otomobili neredeyse hurdaya çevirmiş.

Güçlü çeneleriyle otomobili kemiren köpekler, araçta hayli yüksek miktarda hasara yol açtı.

Bir otomobili bu hale getiren başıboş köpeklerin insanlara neler yapabileceğini düşünün.

Yuvam bölgesinde ciddi bir sorun haline gelen başıboş köpeklerle alakalı daha önceleri de pek çok şikayet gelmişti.

İnsanlara saldırdıkları, kedileri boğup bıraktıkları gibi sayısız şikayetin yaşandığı bölgede, başıboş köpeklerle ilgili acil bir önlem alınması şart…

O okulun müdürü görevinden istifa etti

Derince ilçesinde bulunan Turgut Reis İlkokulu’nda geçtiğimiz ay yaşanan acı olayı hepiniz okumuşsunuzdur. Küçük bir çocuğun üzerine okul bahçesinin demir kapısı devrilmişti. Yaşananların ardından çocuk yaşamını yitirmişti. Konuyla alakalı olarak idari ve adli soruşturma başlatılmıştı. Olayın sorumlusu aranırken, kamuoyu ve aile okul yönetimini suçladı.

Yaşanan olayın ardından okul müdürü Uğur Ekin’i aradım. Kendisinden yaşanan olayı ve sonrasını değerlendirmesini istedim. Halen devlet memuru olduğunu söyleyerek konuşamayacağını belirtti. Zaten çok üzgün olduğunu ifade eden okul müdürü Ekin’in sesi oldukça kötüydü. Belli ki yaşanan olay kendisini hayli etkilemişti.

Derince Turgut Reis İlkokulu Müdürü Uğur Ekin’in önceki hafta bu görevinden istifa ettiğini öğrendim.

Kimi yer gök yansa koltuğundan vazgeçmez, kimi ise soruşturma bitmeden, suçlu kim belirlenmeden kendisini cezalandırır. Ben o gün yaptığım telefon görüşmesi ve ardından yaşanan istifa olayından sonra Uğur Ekin’in neler hissettiğini gayet iyi anlıyorum. Yaşanan kazanın Uğur hocayı ne kadar üzdüğünü biliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın.

Motosiklet kulüpleri korteje renk kattı

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Festivali” kapsamında düzenlenen korteje ilimizdeki motosiklet kulüpleri de katıldı. Korteje renk katan 140 motosiklet kenti baştan sona gezdi.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu, Türk Chopper ve Gebze Motosiklet Kulübü’nün katıldığı kortejde, Türk bayrakları ile süslenen iki tekerlekli araçlar, gönüllerde taht kurdu. Kocaeli Motosiklet Kulüpleri Sözcüsü Ayhan Açar, Türk Chopper Başkanı Selahattin Ender ve KOMOTO Başkanı Muhammet Ali Yücel’inde hazır bulunduğu grup, izleyiciler tarafından da alkışla ödüllendirildi.

Ya bir aracın ya da yayanın üzerine devrilseydi!

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi girişinde bulunan limandan çıkış yapan bir TIR üzerinde bulunan dev konteynır manevra yaparken devirdi. İlçenin trafik ve yaya yönünden en kalabalık mahallesi olan Mimar Sinan’da yaşanan bu kaza, bazı gerçekleri de göz önüne koydu. Eğer bu kaza caddenin kalabalık olduğu bir anda yaşansaydı telafisi güç bir sonuç doğurabilirdi. Şimdilik Allah korudu diyerek olayı geçiştirebiliriz ancak benzer kazaların yaşanmaması için biraz daha dikkatli olunmasında fayda var.