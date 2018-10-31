Kendimizi kandırmayalım.

Bir Dünya şampiyonasını daha geride bıraktık.

Her spor dalında olduğu gibi kazanamayınca “Hakem hatası” denir.

Madem hakeme güvenemiyorsun, hakemi de yeneceksin!

Hakemin kararını kendi yönüne çevirmek, rakibinden üstün olduğunu göstermekle olur.

Müsabaka minder hakeminin tek başına yönetiminde değildir.

Yan (sayı) hakemi, minder amiri ve müsabaka sorumlusu hakem vardır.

Öncelikle minder hakeminin hatalı hareketi minder amirince düzeltilir.

Uluslararası müsabakalarda görev yapacak hakemler sporcuların milletinden olmaz.

Ayrı milletlerden üç hakem müsabakayı idare eder.

Dahası köşede duran antrenörünsporcusunun aleyhine verilen hatalı karara itiraz etme hakkı vardır.

İtiraz tarafsız hakemlerce kamerada incelenir.

Neticede hakem tek yönlü, istediği şekilde müsabaka idare edemez.

Bazen müsabaka esnasında verilecek ikilemli bir karar olduğunda hakemler puansız geçiştire biliyorlar.

Burada sporcunun köşesindeki antrenörükarara itiraz etmesi gerekir.

Müsabaka sonuçlandıktan sonra itiraz edip haklı olduğunuz beyan edilirsesadece hakeme ceza verilir.

Müsabakanın sonucu değişmez.

Hatalı durumda 5 saniye içinde olaya itiraz edilir.

Bu zaman geçtikten sonra itiraz geçerli değildir.

Uluslar arası müsabakalarda hakemler hata yapmamaya özen gösterirler.

Hata yapan hakeme görev verilmez, kategorisi düşürülür.

SESSİZ KALDIK

Emrah Kuş’un final müsabakasında Emrah altta uzun süre kaldı.

Müsabık oyun yapmakta zorlanıyorsa; tekrar, tekrar aynı veya bir başka oyunu denemeye çalışıyor ve muvaffak olamıyorsa müsabaka ayakta devam eder.

Hakem Macar güreşçiye uzun süre tanıdı.

Bu duruma bizim tarafımızdan güçlü bir tepki olmadı.

Emrah rakibinin çırpma yapmasına mani olmak için minder dışına hamleler yaptı.

Hakem Emrah’ın minderden kaçışını dikkate almadı.

Bu da bizim lehimize…

Macar güreşçi son bir hamle ile Emrah’ın destek aldığı ayaklarını ayağı ile iterek çırpma yaptı.

Greko-Romen’de “Ayak” kullanmak yasak.

Köşede duran antrenörümüz buna sessiz kaldı.

İtiraz edilecek en önemli karar bu idi.

Bu oyundan aldığı puan ile Macar galip geldi.

Karar verildikten sonra yapılacak itirazların sporcu adına bir hükmü yoktur.

Müsabakadan sonra itiraz edilmiş ve hakemler cezalandırılmış kaç para eder.

Atı alan Üsküdar’ı geçti.

YASEMİN ADAR ACEMİ BİR GÜREŞÇİ GİBİYDİ

Kadınlarda geçen senenin Dünya şampiyonu Yasemin Adar, Amerikalı rakibine acemi güreşçilerin yapacağı hatalar ile yenildi.

Ayak kilidini çok basit olarak verdi ve en azından balık gibi çırpınarak kurtulmasını yapmadı.

Şampiyon “Yenilmez” değildir elbette… Kazanmak kadar kaybetmek de var.

Fakat bu kadar basit olmamalı.

Neticede Serbest, Greko-Romen ve bayanlarda toplam 9 madalya kazanıldı.

Geçmişte bu kadar madalyayı sadece “Serbest sitilde” kazanırdık.

Beş final yapıldı, 1 altın madalya alabildik.

Üç branşta Onar sıkletten otuz sporcu toplam dokuz madalya kazandı.

Sonucu başarılı görenler Dünya güreşinde çok geride olduğumuzu kabul etmelidir.

Kendimizi kandırmayalım.

Noksanlıklarımız var.

Şakşakçılıkla bir yere varamayız.

Güreş “Ata sporumuz” diyoruz ama güreşte lider olamıyoruz.

Biraz aynaya bakmamız gerekiyor!