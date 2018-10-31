Düşün ki; ülkemizde bir “KRİZ” yok!

Asgari ücretlisin; yaşam senin için güzel mi?

Elektiriğe, suya, kiraya, gıdaya zamlar yağmış.

Mutlu musun?

Emeklisin; patates, soğan, domates alırken bile, yoksullaştığını görüyorsun!

Mutlu musun?

Çiftçisin; tohuma, gübreye, mazota azam üstüne zam geliyor, ürünün para etmiyor, aracılar kazanıyor, elde ettiğin gelirle geçinemiyorsun!

Esnafsın; ama eskisi gibi müşterin yok! Kiranı, borçlarını ödeyemiyorsun!

Sanayicisin; ama üretim girdilerin hızla yükselirken, ürettiğin malı satamıyor ya da yok pahasına satmak zorunda kalıyor ve zarar ediyorsun!

Ama, hiçbir riske girmeyen, parasal gücünü faizle bankalara yatıran, döviz stoku yapan, ucuza kapattığı toprağa yatıran rantiye zenginliğine zenginlik katıyor!

Hatta, işsizsin!

Günübirlik işlerle hayatın yükünü taşımaya çalışıyorsun.

NE YAPARSIN?

Öncelikle, “ayağını yorganına göre uzatır” harcamalarını kısarsın!

Son birkaç ay içinde “tüketim harcamaları” hızla düşüyor!

Bu “zorunlu önlem” sonucu ne olur?

Üreten, malını satamaz!

Üretilen ürünler elde kalır!

Mali gücü zayıf olan şirketler önce işçi çıkarır, sonra iflas eder!

Üretim yavaşlar, ekonomik durgunluk başlar!

Yerli üretim düşerse, meydan “ithalatçılara” kalır!

Önce, ithalat “ucuz” gibi gelse de, yerli üretim zayıflarsa rekabet gücü de zayıflar. Sonunda yerli üretim biter.

Tıpkı, kağıt sektöründe olduğu gibi!

İç piyasada vatandaş harcamalarını kısarsa; üretici, esnaf, sanayici hızla yok olur!

Yabancı şirketler, yabancı markalar ve ürünler ülkeni istila eder!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Ülkeler artık askerlerle değil, şirketlerle işgal ediliyor” diyordu!

( 12 Kasım 2006, gazeteler)

Öyle de oldu!

Bugün ülkemiz, yabancı şirketlerin ve içimizdeki işbirlikçilerinin işgali altındadır!

Bugünün sonucu;

üretim duruyor, tüketim zayıflıyor, ekonomi çöküyor, işbirlikçi siyaset ve ekonomi bezirganları kazanıyor!

Çözüm yok mu?

Elbette var;

Öncelikle, ücretli kesimin ( işçinin, memurun, emeklinin) ve

esnafın, çiftçinin, sanayicinin kazancını, üretimini artırmak, iç piyasayı canlandırmak gerek.

Üretmezsen, “tüketici pazarı” olur, yabancılara borçlanır, ülke olarak yoksullaşırsın.

Sonra, siyasette “emperyalist güdümünden” kurtulmak ve “ULUSAL ÇIKARLAR” üzerine bir dış siyaset oluşturabilmek gerek!

Komşularının iç işlerine karışmak, maddi manevi ağır bedeller ödetiyor! Irak, Suriye siyaseti somut örnekler!

Bilime, eğitime, üretime, sağlığa yatırım yapmalı, “dışa bağımlılıktan” kurtulmalı, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan “işi ehline vermeli”, torpili, yolsuzluğu yok etmeli, ülke ölçeğinde GÜVEN sağlamalıyız.

Bütün bunlar için de siyasetçilerin “akılları aşan ihtiraslarına” son vermeliyiz!..

Karanlıktan aydınlığa çıkmanın tek yolu bu olmalı!..