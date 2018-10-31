Körfez’den iki aday daha

Körfez ilçemde hareketlilik devam ediyor. Malum, bir süredir ilçede, özellikle iktidar tarafında başlayan adaylık heyecanını, nabız yoklamaları, isimleri ortaya koymaya başlamıştık. O arada önce Darıca’daki küçük bir gelişmeyi, ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın kiralık araç konusundaki hassasiyetini ortaya koyarak yorumlarımıza ara vermiştik…

Ve iki yazılık aranın ardından yeniden dönüyoruz muhtemel aday adaylarımıza…

Bugün iki isim üzerinde küçük analizlerimiz olacak. Bu isimler; Faruk Denli ve Melek Çelik…

Şaşırdınız değil mi, fakat demokratik bir haktır aday adaylığı. Üstelik eski bir meclis üyesi ve teşkilat mensubu için…

FARUK DENLİ…

Faruk bey ile uzun süredir tanışırız. Kendisi AK Parti Körfez Teşkilatı’nın Hereke yapılanmasında büyük fedakarlıklarda bulunmuş önemli bir isimdir. 2004 yerel seçim öncesinde Hereke Belediyesi için Esener Maçil’in arkasında durmuştu. Daha doğrusu bölgenin hamisi olan dönemin il başkanı, dünün bakanı ve bugünün milletvekili Fikri Işık’ın talebi ile bu desteğini vermişti.

Ta ki Hereke Belediyesi’nin kapatılması kararı gündeme gelinceye kadar…

Sonra “Hereke Belediyesi’nin tarihi Körfez Belediyesi’nden eskilere dayanıyor, yapmayın” dediği için Maçil’e karşı tavır almışlardı. Hatta o Hereke cephesi milletin dikkatini farklı yönlere çekmek için neredeyse “Belediyeyi Esener Maçil kapattı” deme hoyratlığını bile göstermişlerdi… O ekibin içinde bizzat Faruk Denli de vardı.

Maçil’in çevresindekileri tek tek arayıp, “Ondan uzak durun” deme görevi Denli’nindi…

Ardından dönemin başkanı Yunus Pehlivan’ın yeniden aday gösterilmeyeceği yolunda bir ışık görmüş olacak, 2014 sürecinde mevcut meclis üyesi olarak AK Parti’den aday adayı oldu. Eski bakan Fikri Işık’a yakınlığı ile biliniyor. Hatta “Belediye başkan aday adayları meclise alınmayacak” tavsiye kararına rağmen yeniden listeye girme “başarısı”nı gösterdi. Arada geçirdiği trafik kazası ile ölümün eşiğinden döndü.

Görevinde rutin işler yaptı. Bir belediye başkan yardımcısı ne yaparsa, nelerin altına imza atarsa onlarla kendini sınırladı. Rivayet odur ki, adaylığı istiyor ve bu noktada kulislerini sürdürüyor. Tabi bu zamana kadar herhangi bir adaylık açıklaması ya da işareti olmadı.

Tekrar resmi bir başvuruda bulunabilir. Şansı olur mu, şahsi kanaatim çok ihtimal vermiyorum.

MELEK ÇELİK

İşte size en ilginç aday adaylığı…

Melek Çelik için gerçekten medeni bir cesaret.

AK Parti’deki siyasi geçmişi kadın kolları başkanlığına kadar dayanıyor. İlçedeki kurucu başkan Güzide Özkan’dan sonra görevi devraldı. Bunu yaparken arkasında kapı gibi Pehlivan ve Koyun soy isimleri bulunuyordu. Sonra nedense kendisine verilen bu destek, Pehlivan ailesi tarafından ‘köstek’e çevrildi. Siyasi olarak eski ilçe başkanı Engin Koyun’a yakınlığı ile bilinir.

Lakin kendisi ile ilgili akıllarda kalan bir soru henüz yanıtını bulmuş değil. Meclis üyeliği döneminde Yunus Pehlivan başkanlığındaki Körfez Belediyesi’nde, sosyal işlerle ilgili bir birimin başına getirilmesi gündeme geldi. O meselenin nasıl, neden ve kim tarafından engellendiği henüz siyasi çevrelerce teyit edilemedi. Anlatılanlara göre köstek olma arzusu bu konuda da kendini gösterdi.

Başkan aday adaylığını gündeme aldığı belirtiliyor.

Peki, olabilir mi dersiniz? Açıkçası böyle bir adaylığa ilçenin hazır olmadığı kanaatindeyim. O kadar erkek hegemonyası arasında bünye kaldırmaz.

Adayları yorumlamaya devam edeceğiz…