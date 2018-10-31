Kuruldu kuruluyor derken, “milli görüş” çizgisinde yeni bir parti kurulmasına nihayet karar verildi.

Milli Görüş lideri eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve arkadaşları, yeni partinin kuruluş dilekçesini 23 Kasım Cuma günü İçişleri Bakanlığı’na verecekler.

Sızan haberlere göre, parti ismi de hazır.

Refah Partisi…

Refah, Necmettin Erbakan tarafından kurulmuş, 1998 tarihinde kapatılmıştı.

Şimdi yeniden doğuyor…

Ankara’da genel merkez binası hazır.

95 kişilik “kurucular kurulu” da hazır.

23 Kasım’da Hacı Bayram Camii’nde topluca Cuma Namazı kılınacak, sonra hep birlikte İçişleri Bakanlığı’na gidip kuruluş dilekçesi verilecek.

Kurucular kurulunda bizden 4 isim var

Kimler mi?

*MEHMET ARAS…

Köseköy eski Belediye Başkanı…

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nden belediye başkanlığı yapmıştı.

2001 yılında Saadet Partisi’nin kuruluşunda da kurucu il başkanıydı.

Halen Erbakan Vakfı Marmara Bölgesi sorumlusu.

*YÜCEL MOLLAİSMAİLOĞLU…

İşadamı…

Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Kocaeli İl Başkanı…

*ALİ ŞÜKRÜ BAYRAKTAR…

1994 ve 2004 yılları arasında 10 yıl kapatılan Uzuntarla Belediye Başkanlığı’nı yapmıştı.

*HÜSEYİN KÜÇÜKKESKİN…

İzmit Ortaokulu’nda yıllarca din ve ahlak dersi öğretmeni olarak çalışmıştı.

Kuruculardan Mehmet Aras’ı 35-40 yıldır tanırım.

Taa sendikacılık yıllarından…

Belediye başkanı olarak da “dürüst” hizmet vermişti.

“Hayırlı olsun” diye aradığımda, “En sağcısından en solcusuna, bu memleket için çalışacak, mevcut yönetimden memnun olmayan herkesi partimize çağırıyoruz” dedi.

Bakalım, kurulacak yeni parti Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirebilecek mi?

Söz isterlerse…

Dünkü manşet haberimizde üç kişinin adı geçiyordu.

Sefa Sirmen, İbrahim Karaosmanoğlu’na “İmanı kuvvetliyse hesap versin” diye sesleniyordu.

“Kul hakkımı helal etmiyorum” dediği üç kişi arasında, İbrahim Karaosmanoğlu dışında Muzaffer Baştopçu ve Osman Pepe’nin isimleri de vardı.

Dün de belirttim, bizim gazetemizde herkese söz hakkı vardır.

Eğer Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun…

Kocaeli eski Milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun…

Kocaeli eski Milletvekili ve eski Orman Bakanı Osman Pepe’nin…

Sefa Sirmen’e cevapları varsa, buyursunlar gelsinler söyleyeceklerini noktasına virgülüne kadar yazmaya hazırız.

Bir kez daha belirteyim…

Biz özgür bir gazeteyiz, bizde herkese söz hakkı var.

Metin Feyzioğlu’nun teşekkürü

Önceki sabah…

Telefonum çaldı, ismi yazılı olmayan bir cep numarası…

“Tanzer Bey, ben Metin Feyzioğlu…”

“Günaydın Metin Bey…”

“Teşekkür etmek için rahatsız ettim…”

“Rica ederim… Asıl vatandaş olarak ben size teşekkür ederim. Barolar Birliği olarak verdiğiniz Cumhuriyet Bayramı ilanı çok anlamlıydı. Sizi kutlarım…”

“Ekranda çıkan, benim özel numaram. Görüşmek için fırsat yaratalım…”

Gümüşhane Tanıtım Günleri

Sami Pekdemir, madem verdiği sözü tutmadı…

Sami Pekdemir, madembeni memleketi Gümüşhane’ye hâlâ götürmedi…

Ben de İzmit’e ayağıma kadar gelen Gümüşhane Tanıtım Günleri’ne kendim gideceğim.

Gümüşhane’ye gitmiş gibi olmaz, ama ne yapalım idare edeceğiz.

İnce kabuk Gümüşhane cevizi alacağım…

Cevizli sucuk alacağım…

Cevizli pestil alacağım…

Cevizli köme alacağım…

Faturalarını Sami Pekdemir’e gönderir miyim, göndermez miyim, bilmem.

Gümüşhane Tanıtım Günleri, 8-11 Kasım tarihleri arasında İzmit Fuar Merkezi’nde.

Kaçırmayın!

2 görüş

*”Acele hareket, sadece sinek avlamaya yarar.” Sovyet Atasözü

*”Akıllı olan bugünü kaçırmaz, çünkü yarın çok geç olabilir.”