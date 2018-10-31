Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’na HACİZ GELDİ!

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için çok başarılı çalışmalar yaptı.

Kendisini sever, sayarım.

Özü, sözü birdir.

Gazetemizde haftalık yazılar yazar…

Bilal Bey, şu sıralar dertli mi dertli…

Çünkü T.C. Ankara 17.İcra Dairesi’nden Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’na haciz geldi.

Bu haciz, Bilal Bey’i çok üzdü.

Haciz gelmesinin nedeni, eski bakan Nazım İbrahimov ile yeni Bakan Fuad Muradov arasındaki anlaşmazlık olduğu belirtildi.

İki Bakan anlamayınca, olan Sekapark’ta Haydar Aliyev Kültür Evine oldu.

ÇOK ÜZÜCÜ VE ŞOK EDİCİ HACİZ İŞLEMİ

“Bilindiği gibi Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu; Azerbaycan- Türkiye tarihi kardeşliğine ve dostluğuna çok önemli hizmetler hayata geçirdi.

Sırf Kocaeli ilinde;

Kartepe’de Haydar Aliyev Kültür Parkı,

Derince’de Haydar Aliyev Parkı,

İzmit’te Hocalı Şehitler Anıtı,

Azerbaycan Cumhur Başkanı İlham Aliyev adına Hatıra Ormanı,

Körfez’de Hocalı Şehitler Anıtı ve park açılışlarını ilgili belediyelerle imzalanan protokollerle büyük törenlerle açılışının yapılmasını sağladılar.

2012’DE YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ SEÇİLDİ

Sekapark’ta Haydar Aliyev Kültür Evinde kütüphane ile Soykırım Müzesi tarihi gerçekleri toplumumuza ve dünyaya tanıtılmasını sağlamaktadır.

Azerbaycan’ın Sesi Dergisi ile iki devletimiz arasındaki ilişkileri üst noktalara taşımakta büyük hizmetler yapıldı.

Federasyon 2012 yılında Kocaeli Gazetesinin Doruktakiler 2012’de büyük jüri tarafından yılın en başarılı Sivil Toplum Örgütü seçildi.

FEDERASYONA BORÇLARI YÜZÜNDEN HACİZ GELDİ

Başarılı hizmetleri hayata geçiren Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonuna borçları nedeni ile icra geldi.

Herkeste şaşkınlık ve üzüntü yaratan haciz işlemini Yönetim Kurulu üyeleri Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanlığına önceden defalarca bildirdiklerini söylediler.

Aksaklığın sebebi eski bakan Nazım İbrahimov ile yeni Bakan Fuad Muradov arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirttiler…

Yeni bakan 2017 yılının, 2018 yılının dört ayına ait giderleri Nazım İbrahimov dönemine ait olduğunu belirterek bu borcu Nazım İbrahimov’un ödemesi gerektiğini iddia etmektedir.

Nazım İbrahimov ise kendisinin görevden alındığını ileri sürerek, bu borcun Devlet Bakanlığı tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

Anlaşmazlık nedeni ile 2017 ve 2018 yıllarının biriken borçlarının ödenmemesinin bu üzücü durumu yarattığını belirttiler.

DÜNDAR BAKÜ’YE GİDECEK

Federasyon ve Haydar Aliyev Kültür Evi Başkanı Bilal Dündar’ı arayıp bilgi istedik.

Çok üzgün olduklarını dile getirerek Kasım ayının ikisinde Bakü’ye gideceğini ve sorunu mutlaka çözeceklerini söyledi.

Bilal Bey, 2 Kasım’da Bakü’ye gideceğini söyledi…

Bu işi çözmeyi hedefliyor…

İki Bakan arasındaki bu çekişme, resmen Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’na zarar verdi.

FEDERASYON, BU DURUMA DÜŞMEYİ HİÇ HAKETMEDİ

Kocaeli’de oldukça saygın bir kişiliğe sahip olan Bilal Dündar, oldukça saygın bir kurum olan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, bence içinde bulunduğu bu durumu hiç hak etmiyor…

Bilal Bey, bu Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun bu hale gelmesi için çok uğraştı…

Bu kadar emek vermişken, emeğinin karşılığı bu olmamalıydı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, bu haciz durumuyla karşı karşıya kalmamalıydı, kamuoyunun gündemine bu şekilde gelmemeliydi.

ESKİ VE YENİ BAKAN ANLAŞMALI

Eski bakan Nazım İbrahimov ile yeni Bakan Fuad Muradov, anlaşmazlığı sona erdirmeli.

Ne eski Bakan’ın, ne de yeni Bakan’ın Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nu bu duruma düşürmeye hakkı yok.

Bilal Bey, Bakü’ye gideceğini söyledi…

Umarım dönüşte bu haciz işlemini çözmüş olur ve bu üzücü olay bir an önce unutulur…

Müzelere gidiş azalıyor

Ajans Press, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayılarını konu alan araştırmayı inceledi. Veriler her yıl olarak müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısını düzenli olarak yansıtırken, son 17 yıldır en çok ziyaretçi ağırlayan yılların 2012, 2013 ve 2014 olduğunu ortaya koydu. Bu bağlamda 2013 yılında 29 milyon 481 bin 5 olan ziyaretçi sayısının 2014 yılında 29 milyon 774 bin 390, 2015 yılında ise 28 milyon 454 bin 284 olduğu görüldü. 2016 yılında ise bu rakam 17 milyon 521 bin 316’ya inerken, 2017 yılında biraz daha artarak 20 milyon 509 bin 746 olarak karşımıza çıktı. Medyaya yansıyan haber başlıklarında turist sayısında yaşanan artış da geniş yansıma bulurken, geçtiğimiz yıl en çok ziyaretçi ağırlayan müzenin Konya Mevlana Müzesi, en çok ziyaret edilen ören yerinin ise Denizli Pamukkale (Hierapolis) olduğu dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.