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Makale Yazısı-Bugün 17:45 TSİ

Burası Kocaeli… Bir kayıpla, her şey değişir…

Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Hep galibiyetlere, hep zaferlere yönelik yazarlardan değiliz Allah’a şükür…

Peşin yargıyla değil, sağduyu ve öngörüsüz hareket ederiz…

***

Ama kazın ayağı öyle değil…

Burası Kocaeli…

Burada skor severseniz çok okunursunuz, çok konuşulursunuz…

Vatandaşın midesinde giden yol küfürden, hakaretten geçer…

Gerçek analizler birkaç kişi dışında, çoğunluğun hoşuna gitmez…

Sezon başında 3’te 3 yapan bu takım için yazdığım ‘bir gol yerse dağılır’ tezi yerini buldu…

Savunma kan ağlıyordu…

Burak Süleyman golleri atarken, kalede Volkan Mert Korkmaz inanılmaz şeyler yaparken kazanıyordu takım...

Bunu göz ardı ettik…

Günü birlik yaşadık…

Sevinçleri abarttık…

Şampiyonluk için göbekler atarken, göbeğimiz çalkadı…

Sabır taşı da öyle…

Takım mağlup…

Hem de 3 yedi…

Aynı şey Halide Edip Adıvar deplasmanında da başımıza gelmişti…

Yani deplasmanda kaybettiğimiz maçlarda fark da yiyorduk…

Hem de lidere yakışmayacak farklar…

Tıpkı Galatasaray’ın geçen sezon bol bol yenilmesine rağmen şampiyon olduğu sezon gibi bir sezon yayıyoruz…

Ha, sezon sonu şampiyon olsak gam yemem…

Ama ya olamazsak…

Yandı gülüm keten helva…

HHH

Pazar günü yine bir Güneydoğu deplasmanında bu kez Cizrespor için hazırlanıyoruz…

Şurada kaldı iki gün…

Eğer bu maçı da kazanamazsak (ki maç öncesi ortam hayli gerildi, bu bizim için dezavantaj oluşturuyor), Galip Gündoğdu için yazılıp çizilecekleri şimdiden görür gibi oluyorum…

Kadro aynı kadro…

Stat aynı stat…

Teknik heyet aynı teknik heyet…

Galip hoca aynı galip hoca…

Pekala bu kadar tutarsız sonuçlar nasıl oluşuyor?..

Yanıt…

Alternatifsizlik…

Futbolcular yorgun…

Bunlara cezalı ve sakatlar da eklenince, yorgunluk 5 katına çıkıyor…

Her insanın bir dayanma gücü var elbette…

Nereye kadar…

Bu adamlara yıllardır yüklenip duruyoruz ve artık sabır taşı çatlıyor…

Dayanamıyorlar…

***

Süper Lig’de her türlü konfora sahip milyon avroluk futbolcular dayanamazken, bu çocuklar nasıl dayansın?..

Sadece Süper Lig mi?..

İşte 3.Lig 3.Grup’taki rakiplerin maddi durumları…

***

KULÜP         -         T.DEĞER- EN PAHALI FUTBOLCU - DEĞERİ

Diyarbekir               4.003.000               Aziz Ceylan            400.000

Cizrespor                3.455.000               Hurşut Meriç          500.000

24 Erzincan             3.350.000               Hakan Yılmaz        350.000

Bayburt Grup          3.250.000               Haydar Deniz         400.000

Karacabey B.           3.050.000               İlyas Yılmazer        300.000

Ankara Adliye          2.450.000               Serkan Şirin           250.000

Halide Edip SK        2.702.000               Hakan Ateş            550.000

Turgutluspor            2.375.000               Fatih Çakır             150.000

Payasspor               2.312.500               Umut Eskiköy        200.000

Muğlaspor               2.306.500               Fırat Hekimoğlu     150.000

Fatsa Bel.                2.475.000               Kaan Güdü             450.000

Bağcılar SK             2.470.000               Uğur Aktaş             250.000

Çorum Bel.              2.100.000               Tevfik Doğukan     250.000

Gölcükspor             1.864.000               Sercan Sevinç         150.000

1461 Trabzon         1.550.000               Erhan Kurt             150.000

Kocaelispor            1.349.000               Burak Süleyman      150.000

Bucaspor                1.150.000               Şenol Akın             250.000

Serik Bel.                1.002.000               Erman Kılıç            200.000

***

Kocaelispor 3.lig’de kendi grubunun en fakir sondan üçüncü takımı. Toplam değeri 1 milyon 349 bin avro. Geçen hafta yenildiğimiz Diyarbekir 4 milyon 3 bin avro ile en pahalı takım unvanını alırken, bu hafta sonu yine deplasmanda karşılaşacağımız Cizrespor 3 milyon 455 bin avro toplam değere sahip. Yani futbolcu değerleri bizimkilerin neredeyse 3 katı.

***

Buyurun rakamlar böyle…

Yalan söylemez…

Bunları tartın,ölçün, biçin…

Ona göre Cizre maçı sonrasında görüşlerini açıklayın…

Lütfen…

İnsaflı olun…

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