Böyle programlarla gelin!

Geçtiğimiz günlerde Kartepe’de “Diriliş Postası” Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk’ün konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Son zamanlarda dinlediğim en akıcı konuşma ve en etkileyici programdı diyebilirim. Şentürk, alışılanın aksine, tam saatinde konuşmaya başladı ve lafı uzatmadan düşüncelerini izleyicilere aktararak Kartepe’den ayrıldı.

Tam bir saat soluksuz şekilde Kartepeli gençlere nasihat etti de diyebiliriz. Konuşmasında sık sık “ben ettim siz etmeyin” diyerek içinde bulundukları çağda hangi hataları yaptıklarını ve sonraki dönemlerde ne tür sıkıntılar doğuracağını kendine has üslubuyla anlattı. Eminim o salonda bulunan yüzlerce öğrenciden birçoğu, hayatlarının kalan kısımlarını daha bilinçli geçirecek. Anlatılanları düşünecek, ne yapıyorum ve ne olacağım sorusuna yanıt arayacak. Dahası, dünyadaki amacını sorgulayacak. Kendisini oyalayan ve birer materyal olarak gören sistemin neresinde olduğunu düşünmeye başlayacak. Buna inanıyorum, çünkü ağırlıklı olarak öğrencilerin katıldığı bir program bu kadar sessiz ve dikkatli takip ediliyorsa, bunun mutlaka olumlu yansıması olacaktır.

Bu vesileyle bu programların önemini düşünmeye başladım. İnsanın hayatına olumlu katkı sunan, farkındalık oluşturan bu kültürel faaliyetlere ayrıca önem verilmeli. Bu tür programlara TÜGVA ve benzeri paydaşların öncülük etmesi de ayrıca önemli. Konusunda uzman, etkili iletişim kurabilen ve gençlere gerçekten faydalı olabilecek isimlerin sıklıkla ilçe halkıyla buluşturulması işine daha da önem verilmeli.

Ak Parti’de ücretler belli oldu

Belediye başkan aday adaylığı için resmi takvimini Ak Parti açıkladı. 5 Kasım’da başlayacak olan adaylık başvuruları, 12 Kasım’da sonra erecek. Yani 1 hafta gibi bir sürede adaylık düşünen isimler başvurularını yapacak. Kartepe’de aday adaylığı düşünen isimler 7500 TL ödeyecek, meclis üyeliği düşünenler ise 3.500 TL... Bu rakamlar açıklandıktan sonra aday adaylığı için başvuru sayısında bir miktar düşüş yaşanabileceği kanaatindeyim. Kartepe özelinde sayının 15’i bulabileceği konuşulurken, bu rakam bugünlerde sekize kadar düşmüş durumda. Bakalım durum ne olacak, bekleyip göreceğiz…

Üzülmez devam eder mi?

Şu sıra Kartepe’de en çok konuşulan konulardan biri de mevcut başkan Hüseyin Üzülmez’in yeniden aday olup olmayacağı. Üzülmez’in aday adaylığı için başvuru yapmayacağı zaten doğal aday adayı konumunda olduğu konuşuluyor. Ancak yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda Üzülmez’in yakın çevresi tereddüt duyduklarını belirtiyor. Siyasette elbette “kesin” diye bir şey yoktur, ancak ismi geçen aday adayları arasında en şanslı ismin Hüseyin Üzülmez olduğu da dillendiriliyor.

Elbette aksini düşünenler de var. Özellikle Zafer Arat, Hasan Kandaz ve Şükrü Karabalık ekseninde siyaset yapanlar Üzülmez’e şans tanımıyor. Kartepe’de şu sıra herkes Üzülmez “aday olur mu olmaz mı” sorusuyla meşgul... Ortak kanaat ise şu belirsizlik sürecinin bir an önce bitmesi. Yoksa bu soruyu duymaktan ve farklı yorumlardan sıkılan seçmen sayısı her geçen gün daha da artacak…