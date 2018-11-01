Bakın bunlar eğitimi de İslam’ı da ne hale getirdiler

Ülkemde böyle profesörler olduğunu öğrendiğimde inanın ruhum daralıyor.

Afakanlar basıyor.

Ülkemle ilgili umutlarım azalıyor.

“Bir bilim insanı, hem de rektörlük koltuğunda oturan bir bilim insanı, nasıl bunları söyleyebilir” diye kendi kendime dövünüyorum.

O isim, Prof.Dr. Ramazan Taşaltın.

Daha düne kadar Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde rektördü.

Dün sabah, “yediği halt”ın altından kalkamadı, istifa etti.

Taşaltın, geçtiğimiz pazar günü katıldığı bir TV programında aynen şunları söylüyor:

“İslami olarak Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır. Biz itaat ediyoruz, cumhurbaşkanımızdır.”

İfadesi aynen böyle!

Yani, özetle demek istiyor ki:

“Erdoğan’a itaat etmek farz, karşı çıkmak haramdır.”

Üstelik bu görüşün sahibi Ramazan Taşaltın, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi.

Yani branşının dinle ilgisi yok.

2015’te yapılan seçimlerde 5’inci olmuş, ama yine de rektörlük koltuğuna oturtulmuş.

Yeniden rektör seçilmek istiyor ki, bir bilim insanına yakışmayacak davranış içinde.

Tepki… Tepki… Tepki…

İşin sevindirici yönü şu:

Ramazan Taşaltın’ın bu sözlerini onaylayan bir kişi ve kurum çıkmadı.

Her taraftan tepki yağdı.

AKP yönetimi, tepki gösterdi…

Diyanet, tepki verdi…

YÖK, ha keza…

Ve sonunda istifa etmek zorunda kaldı.

İnsan üzülmeden edemiyor.

Demek ülkemizin pırıl pırıl gençleri bugüne kadar (4 yıldır) bu yobaz, bu ne idüğü belirsiz rektörün elindeydi, öyle mi?

Yazıklar olsun!

Bunlar eğitimi de İslam’ı da ne hale getirdiler, şu hale bak!

Fahri Örengül, İzmit’e mi Büyükşehir’e mi?

İçimde bir his var.

Mantığım da hislerim doğrultusunda…

Fahri Örengül CHP’den Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu yaptı yapmasına da…

Sanki Örengül; mevcut konjonktür içinde, partinin seçim hedefleri göz önüne alındığında, Büyükşehir’e değil de İzmit Belediye Başkanlığı’na aday gösterilecek gibi.

Büyükşehir ne mi olacak?

Bütün yollar, Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’te kesişiyor.

Bekleyip görelim.

VATAN da gitti

HABERTÜRK’ten sonra VATAN Gazetesi de kapandı.

Üzüldüm mü?

Hem evet, hem hayır…

Evet üzüldüm, çünkü bir yayın organının kapanması genel kural olarak toplumsal kültür yönünden kayıptır.

Hayır üzülmedim, çünkü VATAN da varlığı ile yokluğu ayırt edilmeyecek derecede etkisizdi.

Gazetecilik yapmayan veya yapamayan gazetelerin yayına devam etmesi, kâğıt israfından başka bir şey değil!

Ticari rant elde etmek için, meslek ilkelerini bir tarafa bırakıp gece gündüz iktidara yağ çekerek gazetecilik yapılmaz.

Görmemezlikten duymamazlıktan gelerek, susarak, yazmayarak gazetecilik yapılmaz.

Böyle gazetelerde çalışanlara da “gazeteci” denmez.

Varlıkları ile yoklukları bir olan gazeteler, varsın kapansınlar.

İsraf paçalarından akıyor

Dünkü SÖZCÜ’nün manşetiydi.

“Belki şehit gelir diye ŞEHİTLİK yaptılar”

Başlık böyle.

Yapan kim?

Gümüşhane’nin Köse İlçesi Belediyesi…

Başkanı AKP’li…

5 dönüm üzerine 12 kişilik şehitlik inşa edilmiş.

Görkemli taş bir kapı, üzerinde “KÖSE ŞEHİTLİĞİ” yazıyor.

200 bin lira harcanmış.

Küçük bir ilçe belediyesi için büyük para!

Şehitlikte hiç şehit mezarı yok.

İlçe daha önce 7 şehit vermiş, 6’sı ilçe mezarlığında, 1’i ilçe dışında defnedilmiş.

Şimdi ilçede, şehitliğin işlevi olması için adeta şehit bekleniyor.

“Biz şehitliğimizi hazırladık, sıra sizin şehit olmanızda” dercesine…

Şu işgüzarlığa bakar mısınız?