Hereke canlı müze, Körfezli Meclis üyesine duyurulur!

Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş, Körfez Belediyesi CHP’li Meclis üyesinin Hereke ile ilgili söylemine biraz içerlenmiş…

Meclis üyesi şunları söylemiş;

"Körfez Belediyesi hiç bir dönemde olmadığı kadar bu dönemde gereksiz harcamalarda bulundu. Körfez'in trafik sorunu, otopark sorunu, yollar sorunu varken;

Hereke Kalesi'ne harcama yapması;

Sarnıçhan gibi bir yatırımda bulunması hakikaten gereksiz bir harcama ve yatırımdır.

Bu yatırımların Körfez halkına hiç bir katkısı olmadı; olmazda.

Bununla birlikte gelir getiren Bristoil ve Kırlangıç gibi yerler satıldı.

Arsalar satıldı. Hereke Kalesi'ne yapılan yatırım; hiç bir şekilde Körfez'e katkı sağlamaz; turistte gitmez.

Orada bir köşk var; HEREKE HALKI KÖŞKE GİTMEMİŞKEN; Hereke Kalesi’ne mi gidecek?

Yanlış bir yatırımdı.

'Ben yaparım olur' düşüncesi olmadan; halkın desteği alınarak; işin uzmanlarına sorularak yönetim olmalıdır." dedi.

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İşte Meclis üyesinin bu sözleri, Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş’ı bir Herekeli olarak üzmüş…

Demirtaş, Meclis üyesine şu cevabı verdi;

HEREKE CANLI MÜZE

Alman İmparatoru Wilhelm'in 1898 senesinde Hereke’yi ziyaretinden önce üç parça köşk, yemek salonu ve misafirhane olarak yapılan daha sonraki yıllar günümüze iki parçası müze olarak gezilip görülmekte olan Köşk ve misafirhanesi bilhassa öğrenci ve tarih sevenlerin merak ettiği gezip görenlerin beğendiği 120 sene gibi geçmişi bilinen yerlerden.

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Sümerbank'ın 1996'da satıldığında halı ve ipekli dokuma fabrikamız Milli Saraylara geçti.

2002 yılı Milli Saraylar tarafından tadilatına başlandığında o yıllarda Müdür Ali İhsan Beyle benim muhtarlık dönemim bir vesile görüştüğümde aldığım cevap canlı müze yapılacağı oldu nasıl canlı müze olur demiştim.

V harfini ters olarak düşünün çevresinde halı tezgahları ve halı dokuyan kızlar, salonun duvarları halının ebatlarına göre cam kapaklı çerçeveler içersinde spot lambalarla aydınlatılan halılar olacak demişti. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ise yaşayan müze denilen bir konsepte geçmeye çalışıyoruz.

Artık müzeler de kültürel faaliyetler sergilenecek. İlk olarak 4-5 müzede uygulayacağız şeklinde konuşmuştu. Canlı müze veya yaşayan müze neden bu Hereke'de olmasın.

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Diğer bir bölümümüzde ise ipekli dokuma tezgahlarında ipek kumaş dokuyan erkek işçilerimiz olacak. Sonuçta anladığım Herekemizde iki müze olacak dileğim 2019 Müzeler Haftasında ''Hereke canlı müze'' olarak hizmete açılması. 2018 yılı Müzeler Haftasında İl Kültür Müdürümüzün şu güzel sözlerini hatırlatmak isterim.”

MÜZELER DOĞAL KÜTÜPHANELERDİR

Geçmişte yaşayan insanları hayatları bize ışık tutmaktadır. Geçmişi öğrenmek bu günü anlamamıza yardımcı oluyor. Müzeler doğal kütüphanelerdir. Tarihi eserler ortak mirastır, sahip çıkmalıyız. Mahalle olsa da iki müzesi olacak gibi niye eski Sümerbank üçüncü sanayi müzesi olmasın veya 2009'da söz vermişlerdi fuar alanı yapılacaktı neden olmasın. Her ne kadar Körfez Belediye meclis üyesi dostum Herekeli ayağının dibindeki müzeye veya kaleye gitmesini bilmezler dese de üzüldüm maksadı bağcıyı dövmekse üzümün ne suçu var? Ben Herekeli olarak dibimizdeki müzeleri anlattım toplantı biterde döner mi?

O KENDİNİ BİLİR

Hacı Akif Mahallesi eski Muhtarı Nazım Demirtaş’ın değerlendirmesi böyle…

Demirtaş’a meclis üyesinin ismini sordum…

Söylemedi…

O kendisini bilir dedi…

“Kendisini severim, ama Hereke ile ilgili söyledikleri beni mutsuz etti” dedi…

Körfez Belediyesi CHP’li Meclis üyesine duyurulur…