Köprüden önce son çıkış “ÖTV ve KDV” indirimi

Dövizin önlenemeyen yükselişi, altındaki artış ve banka faizlerinin artırılması ekonomik anlamda insanların alım gücünü ve alım isteğini olumsuz yönde etkiledi.

Başka inşaat sektörü olmak üzere tüm ticari faaliyetler durma noktasına geldi.

Küçük bir ilçede günde 10 kişiye ev kredisi çıkartan banka yetkilisi, aşırı faiz uygulamaları yüzünden haftada 1 kişiye kredi verir hale geldiklerini söylüyor.

İnsanlar krediyle mal almak istemiyor. Hatta hazır parayı elde tutmak için yatırım yapmıyor.

Bu içerisinde bulunduğumuz durumu özetleyen bir tablo.

Beyaz eşya ve sıfır kilometre otomobille ilgili beklenen ÖTV ve KDV indirimleri açıklandı.

Bu dönem önemli bir dönem… Eğer üretici, ÖTV ve KDV indiriminin yapılacağı bu sürede, hedefledikleri satışı yapamazsa işler daha da sarpa saracak.

Firmalar ya üretimlerini azaltacak ya da işçi çıkartmak zorunda kalacak. Özellikle otomobil sektörü ve onun bağlantılarını oluşturan firmalar ciddi sıkıntılar yaşayacak.

Ekonomik sıkıntıların boyutu da daha net bir şekilde hissedilmeye başlayacak.

Sıkıntılarla dolu 2018’i geride bıraktığımız bu aylarda tek dileğimiz refah içerisinde bir 2019 yılı geçirmek olacak…

Kenan Mintaş, DTO genel sekreteri oldu

Körfez Ticaret Odası’nın kurucu genel sekreteri Kenan Mintaş, emekliye ayrıldı ve önceki gün düzenlenen meclis toplantısı ile de kendisine emekleri için plaketle teşekkür edildi. Plaketle onurlandırılarak uğurlanan deneyimli genel sekreter Mintaş, dün yeni görevine başladı. Kuruluş aşamalarını yeni tamamlayan, Vedat Doğusel’in başkanlığını yürüttüğü Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin genel sekreteri olarak görevlendirilen Mintaş, KTO’da kurduğu sistemi şimdi de DTO’da oluşturacak. Kenan beye başarılar diliyorum.

Yenidoğan Kültür Merkezi’nin açılışı yarın

İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde yaptırılan kültür merkezi yarın açılacak. İzmit’te şimdiye kadar yapılan en büyük kültür merkezi olma özelliğini taşıyan Yenidoğan’daki kültür merkezinin açılışı için saat 18.30’da tören düzenlenecek. Bölgede çok büyük bir eksikliği giderecek olan kültür merkezi iki bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşuyor. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan merkezde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor.

İletişim mezunları buluşması, Cumartesi günü

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları bir araya gelecek. İlk ki düzenlenecek olan buluşma Başiskele’de bulunan Mirza Cafe’de yapılacak. Başiskele Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen buluşmanın saati ise 11.00 olarak belirlendi. Eski ve yeni öğrencilerin buluşma kahvaltısının geleneksel hale gelmesi bekleniyor.

Taylan Bingöl evleniyor

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl evleniyor. Melek Özge Sarıkodal ile dünya evine girecek olan Taylan Bingöl, cumartesi günü saat 15.00’te Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Pasha Palas Otelde düzenlenecek nikah törenine, tüm dost ve yakınlarını davet ediyor.

Muhtarlar buluşuyor

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen buluşma bu yıl da yapılacak. İlimizdeki muhtarlar, azalar ve siyasilerin davet edildiği buluşma, cumartesi günü saat 14.00’da Gölkay Park’ta yapılacak. Dernek başkanı Vedat Yoldaş, düzenlenecek olan bu organizasyonda, yaşamını yitirmiş muhtarların ruhuna kuran okumasının da yapılacağını söyledi.