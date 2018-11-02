Terbiye edilemezlik

Çocukları terbiye edebilirsiniz. Ama belli yaşı aşmış bazı kişileri terbiye etmek mümkün değildir. Çünkü terbiyesizlik olgusu bazılarının adeta genlerine işlemiştir. Bu nedenle terbiyesizliğin nereden başlayıp nerede bittiğini bilemezler. Perşembe günü akşamı bu görüşümün doğruluğunu gösteren bir olay yaşadım:

İstanbul’a gittim ve dönüşü Kartal’dan, Büyükşehir Belediyesinin 200 nolu otobüsüyle yaptım.

Ben Şirintepe’de oturuyorum. Orada köprü ayağındaki durakta bu otobüs durmuyor. Bundan sonra duracağı durak Kuruçeşme. Bu durumda yapacağım en uygun şey bir evvelki Çenesuyu durağında inmek ve şehir içi bir halk otobüsü ile oturduğum yerdeki durağa ulaşmak. Saat 19.30. Karanlık basmış. Orada 200’den indim ve bu durağa yanaşan halk otobüsüne bindim.

Otobüs Şirintepe durağına vardığında düğmeye bastım ve otobüs durdu. Buraya kadar herşey normal. Aman efendim!...Şöför adeta gürledi...Onun terbiyeden uzak kelimeleleriyle aramızda şu mealde bir konuşma geçti:

Şoför-Dayı !... Bu ne terbiyesizlik..Yaptığın terbiyesizlik değil mi?

Ben -Ne oldu..Ben burada inemez miyim?

Şoför -Şuradan bindin, burada iniyorsun.

Ben-İnmek için senden izin mi alacaktım?

Şoför –Haydi!..Fazla konuşma in arabadan...

Bu arada söylediği başka kelimeler de oldu, bunlar aklımda kalanlar. Arabadan indim ve eve doğru yürürken durumu tahlil ettim. İşte vardığım sonuçlar :

Beni terbiyesizlikle suçlayan şoför doğuştan terbiyesiz. Konuşmaya başlarken bana argo şekilde “Dayı !...” diye hitap etmesi bundan kaynaklanıyor.

Beni terbiyesizlikle suçlayan şoför “akıl yoksunu” sınıfından. (Bunu daha net ifade edecek kelimeleri kullanmaya terbiyem izin vermiyor). Çünkü o karanlıkta benim ücretsiz seyahat etme zevki ile- bir eğlence kabilinden- orada otobüse binip burada indiğimi düşünüyor.

Beni terbiyesizlikle suçlayan şoför ücret ödeyen konumda olsam, benim bu yaşta, para ödememek için o kadar mesafeyi karanlıkta yürümeyi yeğleyeceğimi zannediyor.

Beni terbiyesizlikle suçlayan şoför hiç düşünmüyor/düşünemiyor ve idrak edemiyor ki kendisinin 65 yaşın üstündeki annesi, babası, teyzesi dedesi vs.de ücretsiz kent içi ulaşım ve komşu illere seyahat hakkından faydalanıyor. Kendisi de 65 yaşına ulaşınca bu kanuni haktan faydalanacak.

Ama ben çok büyük bir hata yaptığımın farkındayım!.. Şoför sinirlenecek diye orada değil, örneğin Yenidoğan’da inecek, oradan onun bir meslektaşının kullandığı halk otobüsü ile geri dönecektim, Yahut daha da önceki durakta, örneğin Derince’de inecek halk otobüsüne oradan binecektim!..Bunu nasıl akıl edemedim!..

Benim gibi kart sahibi olanlar... dikkatinizi çekiyorum. Önce, bazı şoförlerin bakışlarıyla yaptığı psikolojik saldırı şimdi sözlü hale geldi, yakında fiziksel olanı da göreceksiniz.

O şoför efendiye söylüyorum: Bu kanunun yapılmasında ve uygulanmasında hiçbir rolüm olmadığına göre ben kanunun verdiği haktan senin terbiyesiz davranışların nedeniyle vazgeçemem. Bu hakkımı kullanmak için terbiye açısından senin seviyene istesem de inemem, bunun gereğini hiç duymam.

Ne yapalım!… Kalite bu! der, yasal hakkımı kullanır arabana binerim, istediğim durakta inerim.