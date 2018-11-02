AKP’de aday adaylarında aranacak özellikler

AKP’de aday adaylığı için başvurular 5-12 Kasım tarihleri arasında.

Belediye başkanlıklarına…

Meclis üyeliklerine…

Aşırı talep olması bekleniyor.

Daha önceki seçimlerde olduğu gibi, bunların azı gerçekten “hizmet etmek” isteyenlerin, çoğu ise “AKP’li görünmek” isteyenlerin başvurusu olacak.

Bunlar, parti yöneticileri tarafından da toplum tarafından da çok net seçilebiliyor.

“AKP’li görünmek” için başvuranlar, anında sırıtıyor.

Kriterler açıklandı

*Kibirli olmayacak.

*Bencil olmayacak.

*Haram yemeyecek.

*Devlet malına el uzatmayacak.

*Kerameti kendinde görmeyecek.

Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday adaylarında aranacak ana kriterleri böyle açıkladı.

“Bu kriterlere uymayanlar boşuna başvurmasın” dedi.

Doğrusu da bu!

Ancak bir sorun var.

Daha önceki dönemlerden biliyoruz…

AKP’ye girerken…

*Kibirli olmayanlar, fazla zaman geçmedenyanlarına kimseyi yaklaştırmaz hale geliyorlar.

*Bencil olmayanlar, bencil oluveriyor.

*Haram yemeyenler, deveyi hamuduyla yutuyor.

*Devlet malına el uzatmayı kınayanlar, devlet malına el uzatmayı kendilerine hak görmeye başlıyorlar.

*Ve sonunda hemen hemen her konuda “kerameti kendilerinde görür” hale geliyorlar.

Kimler mi bunlar?

İsimlerini saymaya ne gerek var, bakın çevrenize, görürsünüz.

Robot din adamları

Değerli arkadaşımız Cazim Gürbüz’ün yazısını okuyunca bilgim oldu.

Japonlar da bütün dini ritüelleri eksiksiz yapabilen robot kullanmaya başlamışlar.

Kiliselerde robot din adamlarını ilk kullanan Almanlarmış.

Bu robotlar; nikâh kıyabiliyorlar, İncil’den ayetler okuyabiliyorlar ve dua da edebiliyorlarmış.

İranlılar da “namaz kılan robot” icat etmiş.

Robotların, Azerbaycan’da “yas meclislerinde” ağlatıcı olarak kullanılması düşünülüyormuş.

İyi ki, bu robot işi henüz ülkemizden uzak!

Maazallah!

Bizde de robot din adamlarının kullanıldığını düşünebiliyor musunuz?

Bas düğmesine vaaz etsin.

Minbere çıkıp hutbe okusun, insin namaz kıldırsın.

En güzel sesle ezan okusun.

Dua ettirsin.

Kur’an okusun, hatim indirsin.

Yok, yok! Bizde “robot din adamı” dönemi başlayamaz.

Zaten işsizlik var, işsizler ordusuna bir de “din adamları” mı eklensin?

Sonra robot din adamlarını siyasette nasıl kullanacaksın?

Robotlar makam ve para peşinde koşmadıkları için, kullanamazsın.

Bu iş yaş!

Muazzez İlmiye Çığ ve Cumhuriyet

Aşağıda okuyacağınız satırların yazarı Muazzez İlmiye Çığ, tam 105 yaşında.

Sümerolog…

Bilim insanı…

Tarihçi…

Osmanlı’nın son 10 yılına ve cumhuriyetimizin 95 yılına tanık.

Yaşadıklarını TUHAF Dergisi’nin ekim sayısında bakın nasıl anlatıyor:

“Cumhuriyet dediğiniz çeşit çeşittir. Benim bildiğim cumhuriyet; laik, adaletin var olduğu, her vatandaşın yasalarla korunduğu ve hem yasalar önünde hem de sosyal hayatta eşit olduğu, toplumu ahlakın en yüksek düzeyine ulaştıran bir idare şeklidir.

Böyle idare edilen bir ülkede yaşıyor olmak insana mutluluk, özgürlük ve umut hissettirir. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki ben, ülkemizdeki Cumhuriyet’in ilanından 1950’li yıllara kadar böyle bir Cumhuriyet’i yaşadım. O yıllar Cumhuriyet’in mucizevi yıllarıydı. Türkiye hızla kalkınıyor, devrimlerle yenileniyor ve bir anda dünya ile arasındaki farkı kendine özgü bir biçimde hızla kapatıyordu. Bu kadar kısa zamanda ve öylesi korkunç imkânlarla neredeyse sıfırdan var edilmiş bir ülkeyi tarih bir daha yazmamıştır.

İçimizdeki coşku ve Atamız’a olan minnettarlığımız, bizde, ülkemize faydalı bireyler olabilmek için adeta amansız bir yarış başlattı. Bu satırların yazıldığı 2018’in Eylül’ünde ben bu yarışı hâlâ Atam’a layık olabilmek umuduyla, içimdeki tüm ateşle sürdürüyorum.”