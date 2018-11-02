Napolyon ne demiş:

Para… Para… Para…

Ne güzel…

Yap bir takım, çık 3.Lig’e, 2.lig’e…

Sonra…

Dört dönüm bostan…

Yan gel Osman!..

Sonra rant bitince de…

Eller teslim!..

Benden sonrası tufan…

***

Körfez Birlik havlu attı…

Kocaelispor can çekişiyor…

Darıca da iflasın eşiğinde…

Koca koca kulüplerimiz, siyasi rant aracı olarak…

Hokka altına gidiyor…

Ve kimsenin sesi çıkmıyor…

Hakkı yenenler, boş boş trene bakıyor…

Cizre ile gerilim…

Cizrespor’un toplam futbolcu değeri…

3 milyon 455 bin avro…

Kocaelispor’un toplam futbolcu değeri…

1 milyon 349 bin avro…

Yani Cizre’nin 3’te biri kadar bir toplam değerimiz var…

Büyük kulübüz diye hava atıyoruz…

Transfer yapamıyoruz…

Futbolcuların parasını zamanında veremeyen bir yönetime sahibiz…

Koskoca sanayi kentinin koskoca valisi bile bir haftada 78 kuruş topluyor…

Adamcağızı bile utandırıyoruz…

Sonra da “Kocaelispor’uz, şöyleyiz-böyleyiz” diye hava atıyoruz…

‘50 milyon lira nereye gitti?’ diyenlere verebileceğim bir yanıtım yok…

Ve insanlar artı yüksek sesle bu paranın hesabını sormaya başladı…

***

Yarın…

Cizre’de Cizre ile oynayacağız…

Geçen hafta 4 milyon 3 bin liralık Diyarbekir karşısında 3 yedik…

Lafı gelince “Allah’ın Mardinlisi, Diyarbekirli, Cizrelisi” diye küçümsediğimiz ve ırkçı yaklaşımlarda bulunduğumuz insanlar bize ders veriyor…

Yorum sizin…