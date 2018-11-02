CHP’li aday Ofluoğlu’na göre AKP’li Üzülmez sınıfta kaldı!

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı…

Partiler adayları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor…

CHP; Derince, Dilovası, Gölcük ve Karamürsel’de belediye başkan adayını belirledi…

Diğer ilçeler için de araştırmasını sürdürüyor…

CHP Kartepe’de iki belediye başkan adayı var…

Biri ilçe başkanı Cumhur Karakadılar…

Diğeri Kartepe Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Temel Ofluoğlu…

Ofluoğlu, önceki gün gazetemizi ziyaret etti.

Yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Biraz sohbet etti. Kendisine bazı sorular yönelttim…

Ofluoğlu şunları söyledi;

KARTEPE BELEDİYESİ-BÜYÜKŞEHİR-İSU

Kartepe, 10 beldeden oluşan, 116 bin nüfuslu bir yer. Yani hizmet ağı çok geniş. İlçeyi, tek bir merkezden yönetmek zor. Beldeler birleştikten sonra, belediye başkanlığını kazanan AKP’li başkanlar, ilçeye yeterli yatırımı yapmadı, yaptıramadı. Büyükşehir ve İSU ile koordineli bir çalışma yapılmadı, alt yapı sorunu halledilmedi. İlçenin alt yapısında büyük sorunlar var.

MECLİS ÜYELEĞİNDE TECRÜBE KAZANDIM

Ben 5 yıldır meclis üyesiyim.

İlçenin bütün sorunlarını biliyorum.

Meclis üyeliğim sırasında tecrübe kazandım, meclis üyeliği bana güven verdi. İlçeyi yönetebileceğimi düşünerek belediye başkanlığına aday adayı oldum. Şunu da ifade etmeliyim ki, başkanlık için başvurmamı isteyen, büyük bir kesim var.

Meclis üyesi olarak her kesime eşit şekilde davrandım.

Hiçbir ayrım yapmadım.

Partilimiz olsun, olmasın benden yardım isteyen herkese yardım ettim.

Benim herkesime yardım etmem, ilgili olmam, kamuoyunda da takdir gördü.

Belediye başkanlığı için başvuru yaptığım tarihten itibaren, vatandaşların bana ilgisinin arttığını gördüm.

KARTEPE’DE HASTANE YOK

Kartepe’nin sorunlarına bir göz attığımızda; Öncelikle ilçemizde bir hastane yok. Vergi dairesi yok. Adliyemiz yok. Kent meydanı yapılıyor. Ama ulaşımla ilgili kent meydanına ana arterler oluşturulmadı. Kent meydanı bittiğinde, çevre bölgelerden kent meydanına veya kaymakamlığa gitmek istediği zaman, birkaç araç değiştirmek zorunda kalacak.

BELEDİYE GEREKSİZ HARCAMALAR YAPIYOR

Şunu da ifade etmeliyim ki; Kartepe Belediyesi, çok gereksiz harcamalar yapıyor. Bütçe, hizmet amaçlı kullanılmıyor. Basın yayın giderleri çok ama çok fazla. Belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, insan odaklı bir hizmet anlayışı yok. Halkın içinde değil. Biz göreve geldiğimizde halkın içinde olacağız, halkla birlikte belediyeyi yöneteceğiz. Kent Konseylerindeki birimleri güçlendireceğiz, onların tavsiye kararlarını dinleyeceğiz.

ÜZÜLMEZ, 41 VAADİNİ YERİNE GETİREMEDİ…

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in 41 seçim vaadi vardı. Ama geriye dönüp baktığımızda bu projelerin çoğunu gerçekleştiremedi. Alt yapılarda sorun var. Dere ıslahlarında sorun var. İmarla ilgili sorunlar var. Kişiye özel imarlar düzenleniyor.

YURTDIŞINDA HARCANAN PARALAR

Kartepe, turizm olarak muhteşem bir bölge. Bu bölgenin daha da tanıtılması lazım. Kartepe’nin kültürel zenginliklerini, sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya tanıtmalıyız. Kartepe Belediyesi’nin bazen yurt dışı gezileri oluyor. Yurt dışında harcanan paralar, Kartepe’nin tanıtımına harcansa, daha iyi olur.

YOL KESEREK, KUTLAMA YAPILMASI

Cumhuriyet Bayramımızı geride bıraktık. İlçemizde Bayramımızı coşkuyla kutlamak için bir alanımız yok. Yol keserek, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Yol keserek yapılan Cumhuriyet kutlamaları Kartepe’ye yakışmıyor. Kutlamalar daha büyük bir alanda ve daha coşkulu olmalı.

BELEDİYECİLİK TECRÜBEM VAR

Halk ve parti tabanımızda oluşan teveccüh sonucu, 2019 yerel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için sahip olduğum belediyecilik tecrübesi, bilgi ve birikimle, bölge insanının haklı sorunlarına dokunarak, eşit hizmet üretip, bölgenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmek hedefiyle aday olmaya karar verdim.

KARTEPE’DE MUTLAKA ÖN SEÇİM OLMALI

Bütün beldelerin toplanmasından ve Kartepe Belediyesi kurulmasından bugüne kadar AKP’li belediye başkanları ilçeyi yönetti. Bilgi ve belediyecilik tecrübemle, CHP’nin belediye başkan aday adayı oldum. Aday belirleme nasıl olacak diye herkes birbirine soruyor. Bu soru bana da geliyor. Bence, belediye başkan adaylığı, önseçimle olmalı. Sandık kurulmalı, Kartepe’deki CHP üyeleri gidip oyunu kullanmalı ve belediye başkan adayını belirlemeli.”

OFLUOĞLU, ASLEN TRABZONLU

Temel Bey’in söylemleri böyle…

Temel Bey, isminden de anlaşılacağı gibi Karadenizli…

1958 Trabzon / Arsin - doğumlu, evli ve dört çocuk babası. 1964 yılından beri Kartepe / Köseköy'de ikamet ediyor…

İlköğrenimini Maşukiye ve Büyük Derbent'te tamamladı.

İstanbul Çemberlitaş Özel Meslek ve Teknik Okulu mezunu.

1983-2007 yıllan arasında, Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığı Bakım Onarım Elektronik Biriminde görev yaptı. 11 yıl Türk-Harp İş Sendikasında, işyeri temsilciliği görevinde bulundu. Uyuşturucu ile Mücadele Platformu Üyeliği ve Kartepe Belediyesi Kent Konseyi Turizm Komisyonu Başkanlığı yaptı.

PARTİ ÇATISI ALTINDA ÇALIŞMALAR

CHP Köseköy Belde Başkanlığı, Kartepe kurucu ilçe başkanlığı, Örgütlenme komisyon üyeliği, Proje Hazırlama Komisyon üyeliği yaptı.

2014 yılından beri CHP Kartepe Belediye Meclis üyeliği yapıyor, Grup Başkan Vekilliğine devam ediyor.

KARTEPE’NİN HASTANE SORUNU

2008 yılında bölgedeki beldeler kapatıldı ve Kartepe Belediyesi adında bir ilçe belediyesi kuruldu…

Kartepe’nin ilk belediye başkanı Şükrü Karabalık’tır…

Rüşvet olaylarıyla gündeme gelince AKP, kendisini aday göstermedi…

2015 yılında yapılan seçimde AKP’nin adayı Hüseyin Üzülmez idi…

Üzülmez seçimi kazandı…

Üzülmez de Kartepe’nin hastane sorununa derman olamadı…

Kartepeliler, sağlık konusunda inim inim inliyor…

Birlik ve beraberlik içinde olup, bu hastane sorununu çözemediler…

OFLUOĞLU ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

CHP’nin Kartepe Belediye Başkan adayı adayı Temel Ofluoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başarısız bir belediye başkanlığı yaptığını söylüyor…

Seçim vaatlerini yerine getirmediğini ifade ediyor. Ofluoğlu, 2014 yılından beri belediye meclis üyesi…

Belediye yönetmeye talip, bilgi ve tecrübesine güveniyor…

Bakalım partisi kendisini Kartepe Belediye Başkan adayı yapacak mı, bakalım aday gösterilerse, 31 Mart’ta yapılacak seçimi kazanacak mı?

Bunu da zaman gösterecek.

Temel Bey’e başarılar diliyoruz.