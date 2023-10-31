Hangi yol?  

En küçüğünden en büyük idari birime kadar, sosyal, siyasal, idari hangi makam ve mevkide olursa olsun, insan olanda olması gereken, olmazsa olmaz, olmadığı zaman insanlığı zaafa düşürecek niteliğinde özellikler vardır da ne kadar farkındayız?

Yakın geçmişte zaman zaman iktidar olmuş bir siyasi partinin kullandığı sloganları vardı.

Bunların arasında öyle bir slogan vardı ki, bir satırlık bir deyiş içerisine sığdırılmış, içime sinmiş, bütün özlemlerimi karşılar nitelikteydi:

Diyordu ki, “HALK’A HİZMET, HAK’KA HİZMETTİR.”

İnancın, eğitimin, siyasi düşüncen ne olursa olsun; kültürün hangi seviyede olursa olsun bu deyiş, siyaset ve siyasetçi ile siyasette seçme hakkına sahip olanlar için, asla gözardı edilmesi mümkün olmayan temel kuralıdır.

Her siyasi ve idari makamın kendine göre bir siyaseti vardır. Görev alabilmek, göreve getirilmek için her birisinin kendine özgü siyaset yollarını belirlemek ve o yollarından geçmek gerekir. İşte burada insanlık amacına götürecek en doğru yolu seçebilmek marifettir. Seçebilen ve o yolda yürüyebilenleri ölümsüz kılar.

Seçilmekle de iş bitmiyor. Aksine başlama noktası seçilmiş veya göreve getirilmiş olmaktır.

Kişi seçildiği makamda gerçekten “Halk’a hizmeti Hak’ka hizmet olarak geçekleştirebilmesi için aklından çıkarmayacağı ikinci düstur şu olmalıdır. “TAHAKKÜM DEĞİL HİZMET”. Vaz geçilmez nitelikteki bu kurala da inanmış, öğrenmiş, özümsemiş olmalı ve her koşulda gözden uzak tutmamalıdır.

Geçen hafta 100’üncü yılını kutlamak bahtiyarlığına eriştiğimiz CUMHURİYETİMİZ; yukarıda sözünü etiğimiz kurallarla hizmet verme ehliyetine sahip kişilerin görev yetkisine sahip olmaları sayesinde Dünya’da cenneti yaşamak ve yaşatmak olur.

Laik demokratik, sosyal ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin anlamını idrak edemeyenler veya idrak etmek istemeyenler şunu bilmelidirler.

Cumhuriyet öyle bir nimettir ki, şöyle düşünelim.

Bir hasta düşünün. Doktorlar seferber olmuş, her türlü sabır ve gayretle o hastayı iyileştirmeye, eski sağlığına kavuşturup yaşatmaya çabalıyorlar.

Hasta ise hastalığının farkında değil. Başına ne işler getireceğini ya anlamıyor, ya da anlamak istemiyor. Hatta bu hastalığın onu öldürüp yok edebileceğinin bile, bilinçli ya da bilinçsiz farkında değil.

Hastanın bütün bu olumsuz haline rağmen, doktorlar yılmıyor, vazgeçmiyor. Aynı özveri ve gayretle hastaya ilaç vermeye, onu iyileştirip eski sağlığına kavuşturup yaşatmak için çabalarını sürdürmeye ısrarla devam ediyorlar.

İşte bu doktorlar, Türkiye Cumhuriyetinin ne anlama geldiğinin bilinciyle donanmış, vatanın, milletin has evlatlarıdır.

Cumhuriyeti hasta etmeye çalışan sağlıksız düşünceleri tedavi etmeye çabalayan Cumhuriyetimizin sonsuza değin yaşaması idealine gönül vermiş, hayatını vakfetmiş, vatan millet sevdalılarıdır.

Nice yüz yıllara, sonsuza değin, CUMHURİYETLE…