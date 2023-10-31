Vahdettin şifresi

İstanbul’da…

*Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı var.

*Yine Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı var.

*Fatih’te Topkapı Sarayı var.

*Beşiktaş’ta Yıldız Sarayı var.

*Üsküdar’da Beylerbeyi Sarayı var.

*Yine Üsküdar’da Adile Sultan Sarayı var.

*Beşiktaş’ta Malta Köşkü var.

*Beykoz’da Hidiv Kasrı var.

*Yine Beykoz’da Küçüksu Kasrı var.

*Beşiktaş’ta Ihlamur Kasrı var.

*Beyoğlu’nda Aynalıkavak Kasrı var.

*Sarıyer’de Maslak Kasrı var.

Bunların çoğu deniz kenarında, ama her nedense AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Pazar günü, İstanbul’daki Cumhuriyet Bayramı 100.yıl gösterilerini Vahdettin Köşkü’nden izlemeyi tercih etti.

Savaş gemilerimize İstanbul Boğazı’nda geçit töreni düzenlettirdi ve kendisine selam durdurdu.

Bugünlerde herkes Erdoğan’ın “Vahdettin Köşkü” tercihinin ne anlama geldiğini merak ediyor.

Nasıl merak etmesin, İstanbul’da bunca saray, kasır ve köşk var, Erdoğan “Vahdettin de Vahdettin” diyor.

Vahdettin’in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?

Bilmeyen yoktur, ama biz yine de yazalım.

Tam ismi, VI. Mehmet Vahdettin.

Osmanlı’nın 36. ve son padişahı, 115. İslam Halifesi.

Bundan tam 101 yıl önce, 17 Kasım 1922’de, Osmanlı başkenti İstanbul’u işgal eden İngiltere’ye sığınıp Türkiye’den kaçan kişi.

O İngiltere ki, 1.Dünya Savaşı’nda yüzbinlerce Mehmetçiğin kanını döktü, Anadolu ve Trakya’yı Yunan ordusuna peşkeş çekti.

Vahdettin’in İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harington’a yazdığı o “sığınma isteği” mektubunu hatırlayalım.

Ne diyor Vahdettin:

“İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı General Harington Cenaplarına… İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devletine sığınır ve biran önce başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. 16 Kasım 1922. Müslümanların Halifesi Mehmet Vahdettin.”

Mektup aynen böyle.

16 Kasım 1922’de sığınma isteğinde bulunuyor, bir gün sonra 17 Kasım 1922’de İngiltere devletinin kendisine tahsis ettiği bir gemi ile Türkiye’den kaçıyor.

Ne garip değil mi, II.Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethediyor, VI.Mehmet Vahdettin ise 17 Kasım 1922’de İstanbul işgal altındayken İstanbul’u İngilizlere bırakıp İngiliz gemisiyle kaçıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in kemikleri çok sızlamıştır, çok.





Atatürk, Vahdettin için ne demişti?

Tarih, 25 Eylül 1920…

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sürerken Vahdettin ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı:

“Ne yazık ki, şimdi saltanat ve hilafet makamını işgal eden zat, bu millet için hain bir adamdır.”

O günlerden geldik bugünlere…

Yıl, 1922…

Yıl, 2023…

Son padişah Vahdettin İngilizlere sığındı, Atatürk ve arkadaşları yurdumuzu işgalcilerden kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurdu ve hafta sonu Cumhuriyet’imizin 100.yıldönümünü kutladık.

Halk, bu sevinci ve bu gururu meydanlarda kutladı…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama gösterilerini Vahdettin Köşkü’nden izlemeyi tercih etti.

Bu tercihte bir “şifre” var, ama ben çözemedim.

Çözeniniz varsa, söylesin!