50 BİNE YAKIN KEZ TIKLANAN “ERTUĞRUL SAĞLAM İNTİHAR ETTİ” BAŞLIKLI YAZIDAN ETKİLENEN VE BANA AHLAK ÖĞRETMEYE KALKAN, İSMİNİ YAZMAYA KORKAN SÖZDE DELİKANLILARIN YORUMLARI:

BEYİNSİZ…

KARAKTERSİZ…

GEBER…

İNŞALLAH SENİN

ÇOCUĞUN İNTİHAR ETSİN !..



Mesleğimiz böyle. Bu ülkede kimseye hakaret etmezsen de bir başlık atarsın, millet silaha davranır yazanı vurur, saldırır. Bu ülkede öldürülen gazetecilerin sayısı bini aşmıştır. Acı bir tablodur. Kahraman olabilmek için gazeteciyi susturduğunu sananların adı bile hatırlanmaz, ama öldürülen kahraman meslektaşlarımızın adı tarihe kazınmıştır…

Bir okuyucu taraftar “Ertuğrul Sağlam İntihar Etti” diye yorum attı yazıma. Hoşuma gitti bu başlık. Aslında Türk futbolunda yıllardır atıla-gelen bir başlıktır bu…

Skibbe intihar etti…

Terim intihar etti…

Güneş intihar etti…

Habere güzel başlık atmak ve okutmak tabii ki bizim mesleğimizin gereğidir…

Ama kimi yorumcuların, bunu bahane olarak görüp, koktukları için klavye delikanlısı olarak iğrenç yorumlarla hakaret etmelerine karşılık, bu sözleri sarf edenlere iade etmekle birlikte, yayınladım…

Bu benim görevim…

Ama öyle komik lorumlar var ki:

Mesela biri “Ertuğrul hoca inançlı biri. Karaktersiz, Ertuğrul Sağlam İntihar etti diye yazınca gerçekten intihar etti sandık, Allah belanız versin” diye yazdı…

Ama, her zamanki gibi, höt korkusundan ismini açıkça yazamayarak hakaret etti…

Yine biri “Allah belanı versin, geber, sen intihar et… Çocuklarım evde ağlıyor Ertuğrul hoca öldü mü diye!” şeklinde yazdı…

En ilginci de “İnşallah senin çocuğun intihar eder. Beddua döner döner kendisini bulur” ama haberi yok zavallının…

İşte ülkemizdeki kimi okuyucunun durumu…

Bedava haber (Amerika’da internetten para verip abone olmadan haber okuyamazsınız)…

Kahvelerde elden ele gezen, bir bardak çayın yarı fiyatındaki bedava gazete…

İçinde beyni olmayan kelle fiyatına özgürlük…

Sonra da saatlerce tartışmalar…

Bu ülkede demokrasi yok…

“Benim gibi düşünmüyorsan alçaksın, geber” diyenlerin Kurtlar Vadisi burası…

Bana sarf edilen hakaretler tabii ki tek tek savcılığa verildi…

IP’leri belli…

Eğer başarı tıklama sayısıysa, benim yazımı dün itibariyle 50 bine yakın kişi okumuş… Bu kentte ikinci defa bu kadar okunan bir yazar olacağını sanmıyorum…

İşte 09.21 itibarıyla resmi olmayan sonuçlar:

Yapılan tıklama sayısı: 45.444

Hakaret eden ‘isimsizlerin’ sayısı: 56

Hakaretlerin ülkeye dağılımı: Yüzde 100…

Beddualar için söyleyeceğim bir şey yok…

İnancım gereği, o bedduaların kendi başlarına geleceğiyle ilgili hadisler var…

Ama hakaret edenlerin ruh hastası oldukları belli…

Sadece onlar adına üzülüyorum…

Unutmayın kızdırmayan gazeteci, gazeteci değildir…

Yalakadır…

Rantçıdır…

Kıç yalayıcısıdır…

Bir kemikle susar…

O kemiği atanların istediği her şeyi yapar…

Şaklabanlar…

Külhanbeyiler…