Kocaeli’ne sahip çıkan milletvekili de varmış!

Geçtiğimiz haftalarda bu köşede;

“Sizde hiç utanmak yok mu?”

diye yazdığım yazıdan sonra telefonum çaldı.

Ankara’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden “-Arıyoruz “ dediler.

Çoktandır böyle bir telefon almamıştım.

Şaşırdım…

Arayan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın danışman olduğunu söyledikten sonra ;

-Sizi takip ediyoruz. Sayın Vekilimiz Tahsin Bey “ Sizde hiç utanmak yok mu ?” konulu yazınızla ilgili olarak Karamürsel’deki spor salonu ile ilgili Meclis’e soru önergesi vermeye hazırlanıyor. Bu konuda sizden bazı bilgileri almamızı istediler.”

Dedi.

Olayla ilgili bilgileri kendilerine aktardım…

Gazetede yazdıklarımın az bile olduğunu söyledim.

Kocaeli adına belki de ilk kez sevindim.

Bir milletvekili, Kocaeli’nin sorunlarına eğiliyordu.

Belki bazı konularda eğilenler olmuştur ama SPOR konusunda hem de,

Karamürsel gibi itilmiş-kakılmış, ötelenmiş bir ilçenin sorunlarıyla ilgilenen bir muhalefet partisi milletvekilini ilk kez duyuyordum.

Beni AKP ‘si CHP’ si ilgilendirmiyor.

Beni Türkiye’de yapılan spor tesisleri ve onların durumları daha çok ilgilendiriyor.

Memleketin sorunları ile ilgilenen her hangi partinin milletvekili kim olursa benim başımın üstünde yeri var.

Tabi gönül isterdi ki yazıya konu lan “KARAMÜRSEL ATATÜRK SPOR SALONU“ ile ilgili soruna keşke

İktidarın KOCAELİ Milletvekillerinden biri önce el atsaydı.

Bırakın el atmayı, konuyla ilgilenmeyi bile düşünmeyenlerin yanında muhalefet partisinden bir milletvekili ki, Meclis’in en çalışkan milletvekillerinden olan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’a Karamürsel’in sorunlarını SORMA imkanını verdiler!

Herkes ektiğini biçermiş…

Bu arada sayın CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhana gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederken,

Bazı yetkili ve görevlilerin;

“-Yahu bizi yine bombalamış ! “

diyerek sitem eden o’na buna dert yananlara,

dert yanma yerine GÖREVİNİZİ yapmanızı ve tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan sizlere emanet edilmiş devletin spor tesislerini gözünüz gibi korumaya çalışmanızı tavsiye ederim.

BEKLEYİN…

Türkiye’de gündem yaratacak, SPOR Skandalı ile ilgili haber geliyor

Güreş Federasyonundan “belediye vurgunu !”

Güreş Federasyonu Belediyeleri nasıl SOYMUŞ?

Belediyelerden alınan paralar kimlere verilmiş?

İddialar-cevaplar..Ve..SOYGUNA SES ÇIKARMAYANLAR !

DEVLETİN MALI DENİZ YEMEYEN DOMUZ misali,

Belediyeler sayesinde “saltanat süren” federasyon yetkilileri !

Bekleyin HABER Geliyor !...