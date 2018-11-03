Saygıdeğer Okuyucularım; İri, sert, parlak, koyu yeşil yaprakları ile salonların süslenmesinde kullanılan lastik ağacı, gövdesi odunsu ve ağaççık şeklinde büyüyen saksı bitkilerindendir. Aliz yapraklı ve keman yapraklı kauçuk çeşitleri bulunmaktadır. Özsuyu, süt rengi ve kıvamında olup yapışkandır. Kış Aylarında bulunduğu yerin sıcaklığı, on dereceden aşağı düşürülmemelidir. Oda ve salonların yarı gölgeli yerlerine konmalıdır.

Sevdiği toprak çeşidi; killi, kumlu, gübreli bahçe toprağına bir miktar funda toprağı karıştırılarak hazırlanmış toprak harcından ibarettir. Kauçuk, kızgın ve yakıcı güneşten zarar görür. Bitki yapraklarının zaman zaman sararması ve kararıp dökülmesi, vakitsiz ve aşırı sulamalardan, bitkinin bulunduğu yerin fazla sıcak ve hava neminin azlığından ileri gelmektedir. Bunun önüne geçmek için yaprakların alt ve üst yüzeyleri nemlendirilmiş bir havlu parçası ile ara sıra silmek, oda ve salonlarda buharlaşma yapılarak havadaki nemin arttırılması, saksıların kalorifer ve soba yakınına koymaktan kaçınılması gibi tedbirler alınmalıdır.

Kış Aylarında sıcaklığı fazla olmayan salon ve odalarda saksılar, haftada bir; Yaz Aylarında ise iki veya üç defa sulanmalıdır. Sulama suyuna, ara sıra kimyevi gübre katılır. Kauçuk fidanı bulunduğu kabın toprak yüzünü göstermeyecek şekilde, dipten tepeye kadar düzgün gövdeli ve yapraklı olarak büyütülür. Zorda kalınmadıkça dallandırılmaz. Kauçuk; tepe çeliği, göz çeliği ve havai daldırma yapılarak çoğaltılır. Evlerde en kolay ve başarı ile yapılabilecek üretme şekli, Yaz Aylarında kesilen tepe çeliklerinin su içerisinde köklendirilmesidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla.