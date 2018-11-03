Günlerdir düşünüyorum.

Kendi kendime de soruyorum.

“En büyük” olunca, ne oluyor acaba?

Örneğin…

*“En büyük havaalanından uçmak”, nasıl bir duygu?

*”En büyük hastanede” tedavi olmak…

*”En büyük adalet sarayında” yargılanmak…

*”En büyük camide” namaz kılmak…

*”En büyük lokantada” yemek yemek…

*”En büyük evde” oturmak…

*”En büyük statta” maç seyretmek…

*”En büyük otomobile” binmek…

*”En büyük otelde” konaklamak…

Hep en büyük!

Bir insan, neden dünyanın en büyük havaalanından uçmak ister ki?

Havaalanının “en büyük” olmasında vatandaşın ne avantajı var?

Kalabalık, sıra, kargaşa…

O kapı, bu kapı…

Yetiştim yetişemedim stresi…

İnsanı bunaltır, insanı delirtir.

Bana sorsalar, dünyanın en iyi havaalanı, en küçük olanıdır.

Neyin nerede olduğunu bilirsin; telaştan, koşturmaktan bunalmazsın.

Sonra…

Bir insan, neden dünyanın en büyük hastanesinde tedavi olmak ister ki?

İşte devasa şehir hastaneleri yapılıyor.

Uçsuz bucaksız…

10-15 hastane büyüklüğünde…

Nereden gireceksin, kimi nerede bulacaksın?

Büyük söylemek gibi olmasın, ama benim böyle bir hastaneye ayaklarım gitmez.

Ruhum sıkılır.

Hasta değilsem bile hasta olurum.

“En büyük” hastalığı komünist ülkelerde vardı, onlar bile bıraktı.

Moskova’ya ilk gittiğimde 5500 yataklı Cosmos Otel’de kalmıştım, şimdi duruyor mu bilmem, bana çok anlamsız gelmişti.

Yapmakla övündüğümüz en büyük adalet sarayının vatandaşa faydası ne, bu sorunun mantıklı cevabı verilebilir mi?

Yoksa…

En büyük camide namaz kılmak, daha mı sevap?

En lüks ve en büyük otomobile binince “daha büyük adam” mı olunuyor?

Hangisi?

Neden o halde sürekli “en büyük”ün peşindeyiz?

Neden sürekli “en büyük” vurgusu yapıyoruz?

Madem “en”lere kafayı taktık…

Öyle ya, toplum olarak hepimizde “en” hastalığı varsa, “en”lere kafayı taktıysak…

*“En çok çalışan” biz olalım.

*”En çok üreten” biz olalım.

*”En çok ihracat yapan” biz olalım.

*”En çok borç alan değil, en çok borç veren ülke” biz olalım.

*”En savurgan değil, en tasarruf yapan ülke” biz olalım.

*”İnsan haklarına en değer veren ülke” biz olalım.

*”Basın hürriyeti en geniş ülke” biz olalım.

*”Evrensel hukuk kurallarını en iyi uygulayan ülke” biz olalım.

*”Eğitimi en fazla bilime dayalı ülke” biz olalım.

*”En fazla ARGE çalışması yapan ülke” biz olalım.

*”Devlet yönetiminde liyakata en fazla değer veren ülke” biz olalım.

*”Teknoloji satın alan değil, en çok teknoloji satan ülke” biz olalım.

*”Başkalarından borç alarak keyif yapan değil, başkalarına borç vererek keyif yapan ülke” biz olalım.

Haydi!

Madem “en olmayı” çok seviyoruz…

Başkasının parasıyla “en büyük hastane”, “en büyük havaalanı”, en büyük bilmem şu bu yapmayı bırakalım, yukarıda sıraladığım “en”lerin peşine düşelim!

“En çalışkan” biz olalım…

“En çok üreten” biz olalım…

“En çok ihracat yapan” biz olalım…

Gerisi zaten kendiliğinden gelir.

Söylemek istediğim bu!

İyi pazarlar!