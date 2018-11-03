Başarılı olmak için uyumsuz ol!

Başarılı olmak için elinden geleni ardına koymuyorsun çırpınıyorsun adeta, etrafındaki insanların, yöneticilerin ailenin ve bütün o otorite figürlerin beklediği her şeyi harfi harfine yerine getiriyorsun. Ama bu kadar çaba göstermene rağmen, her şeyi bu kadar düzgün ve eksiksiz yapmana rağmen yinede umduğun başarıyı, umduğun takdiri yakalayamıyorsun işte bu makalede sana uyumlu olma halini başımıza açtığı belalardan nasıl kurtulabileceğimizden bahsedeceğim.

İNSANLAR HİÇ ÜZÜLMESİN HİÇ KIRILMASIN

İlk olarak sana akıllı bıdıklardan bahsedeceğim.

Kimdir bu akıllı bıdıklar, akıllı bıdıklar her daim derslerine çok çalışan, annesinin, babasının, öğretmenin sözünden hiç çıkmayan, etrafındaki insanlar hiç üzülmesin hiç kırılmasın diye düşünen çocuklar masum insanlar.

Bu akıllı bıdıklar; annelerimiz babalarımız tarafından hep bize örnek gösterilir.

Ayşegül gibi olmalısın, bak o ne kadar derslerine çalışıyor, hiç annesinin babasının sözünden çıkıyor mu, bak Ahmet de ne kadar çalışkan, hiç o okuldan gelince kıyafetlerini çantasını atıyor mu, hemen odasına koyuyor gibi akıllı çocuklar size karşı örnek gösterilir.

İNSANLARIN BEKLENTİLERİ

Akıllı çocuk olmak şunu gerektiriyor; karşınızdaki insanların beklentilerini karşılamak onların her istediğine uyumlu olma hali, ideal insan, akıllı kız, akıllı erkek olma hali, ama bu durum bir süre boyunca takdir edilirken prim görülürken, sonraki zamanda üniversite döneminden sonra iş hayatına atılırken, bu durum eskisi gibi olmamaya başlıyor.

Eskisi gibi prim yapmamaya başlıyor…

Şimdi böyle bir durumda otoritenin istediklerini yaparsan evet çok iyi çalışan bir memur gibi oluyorsun, ama ne zaman ki bir lider konumuna lider getirilecek yada biri yükseltilecek birisine sorumluluk verilecek, işte burada akla en son gelen kişi sen oluyorsun.

ETRAFINDAKİ İNSANLAR

Böyle bir durumda kendine haksızlık olduğunu düşünüyorsun kendi kendine sormaya başlarsın, ben nerede hata yaptım.

Verilen işleri eksiksiz ve zamanında tamamladım, benden nasıl istiyorlarsa öyle davranıyorum, ne kadarda uyumluyum.

Halbuki aslında belki de problem senin çok fazla uyumlu olman olabilir mi?

Etrafındaki insanlar senden nasıl biliyorlarsa öyle davranman olabilir mi, belki çok zeki bir insansın, belki çok çalışkan bir insansın hatta iş yerindeki insanlar senden hep övgü ile bahsediyor olabilirler.

Ama ne zaman ki bir makam verilecek bir mevki bir prim sen akla gelen en son insan olursun şimdi sen her kesin beklediği gibi davrandığın zaman herkezleşiyorsun, sıradanlaşıyorsun ve sadece çok iyi bir asker oluyorsun.

Çok iyi memur oluyorsun insanlar sana sadece verilen işi çok iyi yapar diye bakıyorlar daha fazlası değil.

SENİN YARATICILIĞIN

Sen böyle oldukça sana daha fazla rutin ve sıradan işler vermeye başlıyorlar ve sen bir bakmışsın ki aslında senin yaratıcılığını senin potansiyelini işlerle değil işin ameleliği ile uğraşmaya başlıyorsun.

Böyle bir durumda aslında senin gerçek potansiyelini ortaya çıkaramadığın için, kendini çok fazla mutsuz hissediyorsun ve çoğu zaman aslında bu duruma girdikçe daha fazla uyumlu olma çabasına giriyorsun.

Sanıyorsun ki ben onların isteklerini daha fazla yaparsam bana daha fazla kendimi ortaya çıkarma fırsatı verecekler, ama bilmiyorsun ki seni sıkıntıya sokan şey saten çok fazla uyumlu olman toplumun otoriterin etrafındaki insanların her istediğini yapmak onların beklediği gibi davranman.

BAŞARILI OLMAK İSTİYORSAN

Sevgili dostum.

Başarılı olmak istiyorsan eğer ki yönetilen değil yönetici olmak istiyorsan yada lider olmak istiyorsan uyumlu olma etrafının senden beklediği gibi davranma halinden vazgeçmelisin.

Uyum öyle bir şeydir ki bir uyum çemberi vardır;

Etrafındaki insanları memnun etmek için, onları kızdırmamak için uyum çemberinden hiç çıkmazsın hiç çıkmadığın zaman evet insanlar sana tepki göstermezler, karşı çıkmazlar, olumsuz davranmazlar.

Ama hiç bir zaman gerçekte hak ettiğin gibi de davranmazlar ne yapacaksın peki aman etrafımdaki insanlar kızmasın, aman kimseyi tedirgin etmeyeyim diye hep o uyum çemberi içinde mi kalacaksın?

Bence çok yanlış yaparsın, ne zaman ki o uyum çemberi içinden çıkarsan, sorgularsan, düşünürsen yaratıcı düşünürsen ve ortadaki sorunları problemlere yönelik farklı bakış açıları getirirsen, belki ilk başta etrafındaki insanlar sana tepki gösterecek.

Seni yargılayacak, eleştirecek o anda sakın panik yapma.

Bu işin doğası bu birazcık uyumsuz olunca ilk başta tepkilerle karşılaşman çok normal.

Ama ne zaman ki sen kendinden emin oluyorsun, ya işte orada vazgeçmemek lazım, etrafındaki insanlar tepki gösterse de bir süre sen dik durduğun zaman, o uyumsuzluk halinde ortaya koyduğun, onlara farklı gelen şeyi direttiğin zaman bir süre sonra sana saygı göstermeye başlıyorlar.

KORKUNUN İÇİNDE ESİR KALIRSIN

Sen o uyumsuzluk sürecini direttiğin zaman etrafındaki insanlar sana uyum göstermeye başlıyorlar.

Bu arada bir dipnot yazmak istiyorum:

Uyumsuz olmaktan kastettiğim şey kesinlikle başkaların hakkına girmek, yada sahtekarlık yapmak deği,l sadece var olan durumlara ilişkin stratejiyi geliştirmek, bir şekilde analiz etmek, farklı bir yöntem geliştirebilmek, ama sen bu farklı yöntemi geliştirirken etrafındaki insanları memnun etme galibiyetinden kurtulamazsan hiç bir zaman adım atamazsın korkunun içinde esir kalırsın.

Bu sebeple eğer başarılı olmak istiyorsan, eğer fark yaratmak istiyorsan birazcık uyumsuz olmaktan bence hiçbir sakınca yok. (Alıntı- Mustafa Koçak-oyaziyo.com)