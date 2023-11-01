Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

· Sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor musunuz?

· Ailenizle birlikte barınabileceğiniz bir eviniz var mı?

· İşiniz var mı?

· Geçim sorunu yaşıyor musunuz?

· Yaşam güvenceniz var mı?

· Yargıya güveniniz var mı?

· Eğitim sistemi “üretken insan” yetiştirebiliyor mu?

· Bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

Bu ve benzeri sorulara vereceğiniz yanıtlar sizin “yaşam kalitenizi” belirliyor.

Her gün, gazetelerde ve televizyon haberlerinde bu soruların yanıtlarını arıyorum.

Birkaç örnek verelim;

· Maddi imkansızlıklar sokakta yaşayanların sayısını artırdı. (30.8.2023)

· Kiracı olduğu evden çıkarılan 74 yaşındaki kadın bir aydır sokakta yaşıyor! (12.9.2023)

· “Kirasını ödeyemeyen yaşlı çift sokağa atıldı” (29.9.2023)

Anayasamızda yer alan “sosyal devlette” barınma hakkına ne oldu?

· Osmaniye’de, çürük binada 105 kişi öldü, davada tutuklu kalmadı! (21.8.2023)

· Adana’da, depremde yıkılan sitede 64 kişi öldü. Sorumlular hakkında “takipsizlik” kararı verildi! (30.8.2023)

· Avrupa İnsan hakları Mahkemesi (AİHM) ‘ne başvuranların yüzde 27’si Türkiye’den! ( 2.9.2023)

· “Cumartesi Anneleri” Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 23. kez polis müdahalesi ile engellendi! (17.9.2023)

· Hayırsever vatandaşın, 12 yıl önce “KIZ YURDU” olarak bağışladığı bina “Öğretmen evi” yapıldı! (27.9.2023)

Bu ülkede “adaletli bir yaşam” mümkün değil mi?

· Vatandaşımız “sosyal ve kültürel” etkinlik yapamıyor!

TÜİK-2022 “Yaşam Kalitesi Modülü” araştırmasına göre; yüzde 94.9’u canlı spor etkinliğine katılamıyor. Yüzde 93.7’si canlı gösteriye gitmedi, yüzde 92’si kültürel etkinliklere katılamadı, yüzde 85.3’ü sinemaya gitmedi, yüzde 69’u hiç kitap okumadı! (25.7.2023)

Yani, bu ülkede vatandaşlarımız “kalitesiz yaşıyor!”

· İshal vakaları hızla artıyor! İçtiğimiz su, yediğimiz gıdalar sağlıklı ve güvenli mi? (19.9.2023)

Bu ülkede “içilebilir su” olarak gösterilen 19 litrelik damacana su 60-70 TL. Vatandaşlarımızın ne kadarı insan sağlığına uygun gıda ürünleri tüketebiliyor? Neden hastaneler tıka basa dolu?

· Eşini ve 3 çocuğunu öldürdü, sonra da kendi canına kıydı! (29.9.2023)

· Bir günde üç doktor yaşamına son verdi. (29.9.2023)

Aile içi cinayetler NEDEN sık yaşanıyor? Tıp insanı olmak için yıllarca emek veren insanlar NEDEN canlarına kıyıyor?

· Bir yılda 30 bin yazılımcı Türkiye’den ayrıldı. (29.11.2022)

Bu ülkenin “nitelikli insan gücü” neden başka ülkelere kaçıyor?

Çünkü, tıpkı Osmanlı’nın son dönemi gibi, ülke büyük bir DIŞ BORÇ ve EKONOMİK ÇÖKÜŞ içinde!

Türkiye’nin dış borcu 476 milyar dolar! (Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı-30.9.2023)

Türkiye’nin dış ticaret açığı 109.5 milyar dolar! (Kaynak: TÜİK)

Bu ülkede 84 milyon insan, geçim sorunları ve açlıkla mücadele ediyor, yalnızca 2 milyon kişi keyif içinde yaşıyor! (THD-Tüketici Hakları Derneği araştırması.)

· Genel seçim öncesi kur değerleri fırlamasın diye uydurulan “KKM- Kur Korumalı Mevduat” hesabı ile parası olanlara hem FAİZ hem de KUR FARKI ödediler! Nereden ödediler? Vatandaşın vergilerinden ödediler. Parası olan daha zengin oldu, yoksul vatandaş kitlesi seçim sonrası gelen “kur ve akaryakıt zamları” ile ağır bedel ödediler ve hala ödüyorlar!

Ve bu ülke, bu ağır koşullar altındayken, yerel seçim öncesi kimi belediyeler, “halkın vergileriyle sağlanan bütçelerinden milyonlarca liralık SEÇİM HEDİYELERİ dağıtıyor!”

NEDEN?