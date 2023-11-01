Aylık geliriniz 43 bin TL’nin altında ise YOKSULSUNUZ!

AKP, Türkiye’yi kesintisiz olarak 21 yıldır yönetiyor…

Son yıllarda;

Nass dendi…

Faiz indirimi dendi…

Enflasyon dendi…

Dış güçler dendi…

Maalesef ekonomimiz darmadağın oldu…

Sonuçta olan yine bize oldu…

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Sendikalar her ay açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyor…

Açıklamasına açıklıyor, ama her açıklanan sonuçlar Türkiye’nin daha da yoksullaştığını gösteriyor…

Önceki gün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ekim 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Ekim ayı sonucuna göre, Kocaeli’nin de aralarında olduğu Büyükşehirlerde yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 684 TL'ye yükseldi.

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Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 44 bin 573,3 TL'ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 17 bin 803,3 TL'ye yükseldi.

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Geçen ay açlık sınırı 13 bin 334,13 TL olarak açıklanırken yoksulluk sınırı 43 bin 433,65 TL olarak açıklanmıştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 17 bin 336,25 TL’ydi.

MUTFAK ENFLASYONU

TÜRK-İŞ'in verilerine göre “mutfak enflasyonu”nu Ekim 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,62 oranında arttı. Yılın başından bu yana değişim yüzde oranı ise yüzde 68,30 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 84,29 olurken on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 99,96 olarak hesaplandı.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Ekim 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

Süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları ekim ayında yüzde 11 arttı.

Kuru fasulye geçen aya göre ortalama yüzde 24 artış gösterdi. Nohut fiyatları yüzde 10, yağlı tohumlarda (kuruyemiş) yüzde 8, yeşil mercimekte yüzde 15, kırmızı mercimekte yüzde 6 artış gözlemlendi.

Dana ve kuzu etinde bir önceki aya göre yüzde 2, tavukta ise yüzde 8'lik bir artış oldu.

Ekim ayı içinde makarna fiyatları yüzde 12 artarken pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede arttı.

Geçen aya göre yağ fiyatlarında sınırlı seviyede bir artış yaşandı. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları ekim ayında yüzde 5 arttı. Ayçiçek yağında ise yüzde 4'lük bir artış gözlemlendi. Yeşil zeytin fiyatı eylül ayına göre yüzde13 arttı.

ORTALAMA MEYVE FİYATI

Ekim ayı itibariyle sezonundan kaynaklı tezgahlara ayva, nar ve mandalina giriş yaptı. Ayva ortalama 40 TL fiyatla tezgahlarda yerini alırken, bu ay en düşük fiyatlı meyve 20 TL ile mandalina oldu.

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 26,19 TL, ortalama meyve kg fiyatı 30,53 TL oldu. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 22,55 TL olarak tespit edildi.

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Haberin özeti şu;

Türk-İş'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 13 bin 684 TL'ye, yoksulluk sınırı 44 bin 573 TL’ye yükseldi. Asgari ücret 11.400 TL…

Yani asgari ücret açlık sınırının altında…

Yoksulluk sınırı 44 bin 573 lira hesaplanmış…

Tamam da Türkiye’de kaş kişi bu maaşı alabiliyor ki?

Bu maaşı alanların sayısını yüzde 15 olarak hesaplarsak, geriye kalanlar yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Yani Türkiye’nin yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında yaşantısına devam etmeye çalışıyor.