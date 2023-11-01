KARA BULUTLAR DAĞILDI

İçimizdeki sıkıntı, yerini ferahlamaya bıraktı.

Umudumuz arttı.

Gelecekten beklentilerimiz de bulanıklıktan uzaklaşarak kalın çizgilere dönüştü.

Değişim rüzgârları mı esti?

Yok, daha rüzgâr falan yok ama hava esecek gibi.

Nedir bu rahatlamanın, hafiflemenin nedeni?

Ortada çok somut bir durum mu var?

KURT KEMİRİYORDU

Hayır, sandığımız gibi olamaz diyorduk ama kurt içimizi kemirip duruyordu.

Öyle bir ortam oluşmuştu ki, umutsuzluğun kapısı eşiğine adım atmıştık.

Haksız değildik.

Bir ülkenin din işlerini yürütmek için Atamızın kurduğu diyanetin başkanı

Vergilerimizin en büyük payını harcayan kurumun başkanı…

Her fırsatta eskinin en etkili silahı kılıçla Allah’ın evinde, kutsal yerde

Ve kurucumuzun, özgür bir ülkeyi yaratan Gazi Mustafa Kemal’in adını bile anmıyordu…

Ülkelerin din büyükleri kiliselerini, sinagoglarını, dini mekânları bayrakları ile şenlendirirken, bizim ki şanlı Türk Bayrağının minarelerde dalgalanmasını engelliyordu.

Ülkenin en yüksek adalet kurumu Anayasa Mahkemesi kararları görmezden geliniyor, adalet duygusu uykuya dalıyordu.

Cumhurbaşkanı danışmanlardan, milletvekillerinden, tarikat liderlerinden tutun, sokakta 7 bin 500 liraya harika geçindiğini söyleyen biatçı vatandaşa kadar, Laik Cumhuriyet aleyhine atıp tutan, geçmişini inkâr edenlerin saçmalıklarına tanık oluyorduk.

Ama bizi üzen bunlar değildi, alışmıştık bu densizliklere…

Üzüntü kaynağı daha derindeydi, ürkütücüydü, umutsuzluğu körüklüyordu.

Kafalarımızı bulandıran neydi?

Vatandaşın sessizliği…

DERİN SESİZLİK…

Dünyada çok az ülkeye nasip olan Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamalara bu endişelerle girdik.

Öyle ki, canımızı vereceğimiz şanlı bayrağımızın hakkını veremeyeceğimiz duygusu yaygın olduğu için, birkaç kahraman medya kampanya açtı.

Ama korkularımız, endişelerimiz yersizmiş.

Gazi Mustafa Kemal yine bize yol gösterdi…

Onun ilkelerinden vazgeçmeyenler, onun ışığı ile ortaya çıktı.

Yurdumuzun her yanında meydanlar, caddeler, sokaklar dolup taştı.

Bayraklar başak tarlasına döndü.

Genç- ihtiyar, çoluk- çocuk yürekten gelen sesle marşlar, türküler, şarkılar söylediler.

Onun yolundan ayrılmayacaklarını haykırdılar.

Yurdun kanla sulanmış topraklarını bir kez daha titrettiler.

Bu yazacaklarımı kim üstüne alınırsa alınsın:

İzinden gittiğimiz Gazi Mustafa Kemal’in sözlerini dikkatinize sunarım.

“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olmayacak. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kanımızı akıttık. İcabında müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız.”