Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını eleştirmek suç mu?

Görüyor musunuz ne günlere geldik.

Antalya’da Emine Karakaş adlı bir öğretmen, 29 Ekim törenlerinde konuştu, Atatürk’ün adını anmayanlara ve cumhuriyete saldıranlara tepki gösterdi, ertesi sabah evinde gözaltına alındı.

Suçu ne?

Suçu, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik!”

O klasik uyduruk suç maddesi…

Yan baktın, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettin, gel buraya.

Burnunu oynattın, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettin, gir içeri.

Türkiye, bu hale getirildi.

Ondan sonra da diyorlar ki, “Yabancı yatırımcı gelmiyor, dış borç bulamıyoruz…”

Yahu sen demokrasiyi rafa kaldırmışsan, özgürlükleri kısıtlamışsan, yargı kararlarını takmıyorsan, evrensel hukuk kurallarını hiçe sayıyorsan, yani devleti devlet olmaktan çıkarıp “kabile” yapmışsan, yabancı yatırımcının Türkiye’de ne işi var?

Bırakın dışarıdan yatırımcı gelmesini, kendi işadamlarımız fırsat yaratıp yurt dışına tüyüyor.

Emine Öğretmen’in söyledikleri, yalan mı?

TED Antalya Koleji Edebiyat Öğretmeni Emine Karakaş, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde neler söylemiş, birlikte tekrar okuyalım!

*Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce Anayasa'ya Cumhuriyet yazdırmak içim ömrünü feda edenler; bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?

*Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyetinin değerini? Özgürlük kelimesinin değerini kavradın mı gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün şükrettin mi yaratana?

*Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

* Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kâğıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcuları yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?

*Cumhuriyet'in göz bebeği fabrikalarımız bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçinin öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?

Emine Öğretmen’in konuşması böyle.

Bir tek yalan ve bir tek yanlış ifade var mı?

Yok.

Hepsi, bildiğimiz gerçekler.

Peki, bunun neresi suç?

Hangi sözcük ve hangi cümle, halkı kin ve nefrete tahrik ediyor?

Asıl suç, Emine Öğretmen’in gözaltına alınması.

Asıl bu gözaltı, “halkı kin ve nefrete tahrik eden” bir karar.

Emine Öğretmen sorgulandı, adli kontrolle serbest bırakıldı…

maç belli, topluma gözdağı vermek.

Yazık, saray rejiminin ikinci yüzyılın ilk günlerindeki şu uygulamalarına bakar mısınız?

Ülkemiz yeni bir yüzyıla girdi, ama ayaklarımızda hâlâ “çağdışılık” prangası!

Cesur yürekli, yurtsever Emine Karakaş’a sahip çıkalım!

Emine Öğretmenlere çok ihtiyacımız var.