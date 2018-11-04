Mardin’den Cizre’ye…

90’lı yılların başı…

Kocaelispor efsane olmuş…

Hiç bir profesyonel takımın gitmediği Mardin’e, Kocaelispor kenti adeta top yekûn çıkarma yapıyor…

Mardinspor’a özel uçakla hücum ediliyor… Kent halkı, Kocaelispor ve Sefa Sirmen’i, hava limanının girişinde karşılıyor…

Konvoylar oluşuyor…

Cizre o zaman Mardin’e bağlı…

Tüm halk sokaklarda…

İlk kez bir profesyonel takım kentlerini ziyaret ediyor…

Mardin ile Kocaelispor dostluğu başlıyor…

Tarihe geçiyor…

Ama o Mardin yıllar sonra Kocaelispor’u düşüren maça imzasını atacak…

Kimse bunu tahmin bile etmiyor…

Ve dün…

Cizrer’de ağır sözlerle karşılanan Kocaelispor kafilesi…

Maç öncesi iki kentin taraftarları ve hemşerileri arasındaki söz düellosu…

Çok çirkin sözler…

Kendini bilmez insanların ötekileştirme harekâtı…

Sonuç…

Son derece yüksek dereceli güvenlik önlemleri ve sevimli olmayan bir ortam…

Maç öncesinde rakip takımın genç başkanı bizim başkanı ağırlıyor…

Bizim başkan da aslında Mardin kökenli…

Ama ortam neden bu hale geliyor…

Tabii ki sosyal medya…

Yazık oldu…

Yazıklar oldu…

Maçın sonucu bir kenara…

Dostluga yazık oldu…

Mardin’den bugüne 20 sene geçmiş ama, daha da yozlaşmışız…

Ne kötü!..