Adalet ve Kalkınma Partisi, 65 yaş üstü vatandaşları korumak amacıyla hastanelerde muayene önceliği, şehir içi ulaşım araçlarında ise ücretsiz taşıma sistemini bir yasa ile gerçekleştirdi.

65 yaş üstü vatandaşlar hastanelere muayene için gittiğinde, onlara öncelik tanınıyor.

Bundan yararlanan bir kişi olarak bu uygulamanın güzel olduğunu söyleyebilirim.

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Ancak şehir içi ulaşımda ise 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan ücretsiz taşıma işi biraz karışık. Yasanın çıktığı günden itibaren Kocaeli de bu sorun minibüsçülerle, vatandaşlar arasında bir sorun oldu.

Diğer illerde bu kadar sorun olduğunu sanmıyorum.

Örneğin Adapazarı’nda sistem gayet güzel çalışıyor.

Hatta İstanbul gibi mega bir kentte bile sorun yok.

Her nedense Kocaeli’nde bu sorun bir türlü çözülemedi.

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Hemen şunu belirteyim ki 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan bu ayrıcalığa karşıyım.

Devlet kendi taşıma araçlarında vatandaşı bedava da taşıyabilir, indirimli de taşıyabilir.

Zaten Belediyelerin görevi vatandaşına hizmet etmektir.

Ancak devlet bir vatandaşının adına diğer vatandaşından özveri bekleyemez.

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Gelelim madalyonun öbür tarafına.

Yasa çıktığına göre minibüs şoförleri 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşımak zorundadır. Yani sürücüler yasaya uymak zorundadırlar.

İlimizde zaman zaman şoförlerle 65 yaş üstü yolcular arasında tartışmaların olduğunu görüyor ve duyuyoruz.

Hatta çoğu sürücünün vatandaşlara iyi davranmadığı, hakaret ettiğini de biliyoruz.

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Bazen ben de bu haktan karşı olmama rağmen yararlanıyorum.

Bugüne kadar hiçbir sürücü bana kötü bir davranışta bulunmadı.

Bazen tavırlarından bu konuda rahatsız olduklarını seziyorum.

Kendilerinden bir tepki geldiğinde yanıtım şu olacaktır.

Kardeşim senin sorunun 65 yaş üstü vatandaşlarla değil, git bu sorunu yasayı çıkaranlarla çöz.

Bu hak bana yasayla verilmiş.

Ben de bu hakkı kullanırım.

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Bazı vatandaşlarımız da kendilerine iyi niyetle tanınan bu hakkı suistimal ediyorlar.

Emekliler zaman geçirmek için oradan oraya gezdiklerini görüyorum ve biliyorum.

Arabaya bindiğim zaman binen yolcuları gözlemlerim.

Bir arabada on kişi varsa bunun yarısından çoğu 65 yaş üstü yolcu.

İlimizde gerçekten minibüs taşıyıcıları para kazanamıyorlar.

Zamanında her önüne gelene minibüs hattı verilmiş. Şehir içinde gereğinden fazla minibüs var.

Elbette bu kadar minibüsün olduğu yerde trafik sıkışığının olması normal.

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Ayrıca minibüs sahiplerine 65 yaş üstü yolcu taşıdıkları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 750 lira para veriliyor.

Bu paranın araç sahiplerine verilirken bazen gecikmeli olarak verildiğini de duyuyoruz.

Bazen aylarca paralarını alamadıklarını biliyorum.

Diğer bir gerçek bu para çok az.

Bakanlık günün şartlarına göre bu para miktarını artırmalı.

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Minibüs sahipleri de haklı, 65 yaş üstü yolcular da haklı.

Yetkililer vatandaş ile minibüs sahiplerini veya şoförlerini karşı karşıya getirmemelidir.

Vatandaş olarak bana tanınan bu hakkı sonuna kadar kullanırım.

Minibüs sahipleri veya şoförleri sorunlarını yetkililerle çözmeli, vatandaşa kötü davranmamalıdır.

Bu konuda minibüsçüler odası da kendi üyelerine gerekli eğitimi vermelidir.