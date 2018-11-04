Üniversitenin sefaleti!...

Eğitim, insanı geleceğe hazırlayan en önemli yatırımdır.

Her devletin bir “Ulusal Eğitim Sistemi” olmalıdır.

Bilim ve teknolojide gelişmenin, ekonomik olarak güçlenmenin, ülke ölçeğinde vatandaşların mutluluğu bu eğitim sisteminin doğruluğuna bağlıdır.

Eğitim, öncelikle “insanı üretken kılmak”, böylelikle de önce kendisi ve ailesine, sonra da vatandaşı olduğu ülkeye yararlı kılmak amacını taşır.

“Nitelikli ve üretken insan” yetiştirmenin maliyeti, “niteliksiz ve üretimsiz” insanın maliyetinden çok daha ucuzdur!

Nitelikli ve üretken insan kendi ayakları üzerinde durmayı bilir, aile kurar, maddi ve manevi açıdan tatmin duyar, göreceli de olsa mutlu bir yaşam sürebilir.

Niteliksiz ve üretimsiz insan ise, çok yönlü bir yıkım süreci içine girer; mutsuzdur, yaşamsal beklentilerinden uzaktır, öfke ile beslenir. Her türlü suçu işlemeye uygundur!

İnsanın üretkenliği, ilköğretimle başlar. Beyni tazedir, ne verirseniz onu algılar, benimser. “Kin ve öfke” ile beslerseniz, “kindar” olur! Sevgi ve saygı ile beslerseniz, “sevgi ve saygı insanı” olarak gelişir!

Eğitim ve öğretimin son aşaması Üniversite öğrenimidir.

Bir ülkenin maddi ve manevi gelişmesinin yolu, üniversitelerden geçer.

Üniversitelerin başarı yolu da; “İdari ve mali özerkliğe sahip, ÖZGÜR ÜNİVERSİTE” ile açılabilir!

Üniversitelere, siyasetin kirli elleri sokulmamalıdır!

Üniversitelerde “torpil” üniversite öğrenimine atılmış bir bombadır!

Üniversitede tek ölçü; “LİYAKAT” olmalı, işin ehli olmayan kişiler üniversite öğretimine çomak sokmamalıdırlar!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında, “üniversiteleri kontrol arlına alma” saplantısı ile oluşturulan YÖK düzeni ve yönetici atama yetkisinin siyasal iktidara devri, üniversite eğitimini hızla geriletmiştir.

Siyasi iktidarlar, üniversiteleri siyasetin oyuncağı haline getirmiştir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Neden, dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde bir üniversitemiz yok?” diye soruyor!

Oysa, bu sorunun muhatabı bizatihi kendisi değil mi?

Üniversite yönetimlerine atadığınız REKTÖRLER bu göreve uygun kişiler mi? Üniversitelerimizde “bilimsel araştırma” ve “bilimsel özgürlük” var mı?

Örneklere bakalım;

Kendisini “İslam alimi” olarak niteleyen bir rektör, “Sarık bize daha uygun” diyor, cübbeli-sarıklı kıyafetiyle poz veriyor! Aynı kişi, İmam Hatip Lisesi Müdürü iken, “ihalesiz mal aldığı” için soruşturma açılan yeğenini Fakülte Sekreteri yapıyor!

Bir başka Rektör; “Cumhurbaşkanı’na itaat farz-ı ayın’dır diyor!

Bir YÖK yöneticisi; “Profesörden başlayarak en tehlikeli olanlar üniversite mensuplarıdır. Ülkeyi ayakta tutacak olanlar cahil halktır” diyor!

Üniversite kadroları, rektör yakınları ile dolduruluyor!

AKP’den milletvekili adayı olup seçilemeyenler Rektör ve YÖK yöneticisi oluyor!

Bilimsel araştırmaya harcanması gereken kaynaklar “Minareli Kapı”, “Çelik Kapı” ya da lüks makam araçları için harcanıyor! Sayıştay ortaya çıkarıyor ama Rektörlere hesap sorulmuyor!

Üniversitelerde “bilimsel araştırma”, “bilimsel ve teknolojik buluş” yapılamıyor! Öncelikle maddi kaynak yok. Ve bu çalışmaları yapacak “nitelikli öğretim kadrosu” yok!

TÜBİTAK’a bilim adamları değil, AKP’li yandaşlar atanıyor!

Siyasi iktidarın beğenmediği öğretim üyeleri üniversitelerden atılıyor! En son, 8 Temmuz 2018 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile son yıllarda üniversitelerden atılan bilim adamı sayısı 6 bini geçmiş!

Öte yandan; 2007-2016 arasında 470’i yüksek lisans, 130’u doktora tezi toplam 600 tezin yüzde 34’ünde “AĞIR İNTİHAL” tespit edilmiş!

Yani, üniversitelerimizde “BİLİM HIRSIZLARI” kol geziyor!

Teknoloji Bakanlığı bütçesi 2.544.000.000. TL, Diyanet İşleri’nin bütçesi 10.445.979.000 TL.

Üniversite hastaneleri borç batağında!

Üniversite mezunlarının yüzde 21’i iş bulamıyor!

Yüksek Lisans yapmış genç adam çöpçülük yapıyor! Geçici olarak okullarda temizlik görevi için üniversite mezunları sıraya giriyor!

Çünkü, ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ve nitelikli insan yetiştirilemiyor!

Ülkenin gelecek hedeflerine göre “İnsan gücü planlaması” yok!

Aslında,”gelecek hedefleri” de yok!

Üniversitelerimizi bu hale düşüren siyasal karar vericiler “vicdan azabı” duyuyorlar mı?

Hiç sanmıyorum!

Çünkü onların beslenme kaynağı CEHALET!..