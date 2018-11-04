CHP, bu ortamda seçim kazanamıyorsa dükkânı kapatsın

Bu sözü söyleyen, Kocaeli siyasetinin duayen ismi Sefa Sirmen.

Sefa Bey’in gazetemizi ziyaretinde sadece “İbrahim Karaosmanoğlu’nun servetini ve Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını” konuşmadık, tabir yerindeyse CHP’yi de çekiştirdik.

İşte Sefa Sirmen’in CHP ile ilgili söyledikleri:

Bu yönetim varsa, ben aday olmam

“Siyasi yasağım 23 Aralık’ta cezamla birlikte bitiyor. Yerel seçimlerde bir adaylık düşüncem yok. Zaten bu parti yönetiminin (genelmerkez) varlığı devam ettiği sürece, hiçbir göreve talip değilim.”

Önseçim hep istenir, ama yapılmaz

“Bizim partide önseçim hep istenir, ama yapılmaz. Önseçim yine yapılmayacak. İl Başkanı Cengiz Sarıbay ne milletvekili olabiliyor, ne de sözünü geçirebiliyor. Ben partiyi şuanda yöneltim bakımında başarı bulmuyorum.”

Bizim partide bir hastalık var

“Belediye borçlarıyla ilgili mevcut Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun başlattığı polemiğe hiçbir parti yönetimi ve meclis üyesinin cevap vermemesini yadırgıyorum. Bizim partide bir hastalık var… Partinin önde olan isimleri eğer birileri tarafından yıpratılıyorsa, bundan memnuniyet duyuyorlar. İbrahim Karaosmanoğlu’nun beni eleştirmesi, beni yıpratması, parti içerisinde bazı kişileri mutlu ediyor. Böyle particilik, böyle siyaset yapıyoruz. O yüzden bu kadroların, bu yöneltimin ve anlayışın değişmesi gerekiyor.”

CHP bu dönemde de seçim kazanamazsa, dükkânı kapatsın

“CHP bu ortamda seçim alamıyorsa, zaten dükkânı kapatsın. Türkiye alev alev yanıyor. Ne şehit gelişi durdu ne ekonominin çarpıklığı durdu. Her gün yeni yeni işadamları, yeni yeni firmalar konkordato ilan ediyor, iflas ediyor, iş hayatından çekiliyor. Bunun getirdiği işsizlik ve çaresizlik diz boyu! Bütün bunların sorumlusu, Türkiye’yi yönetenler… Bunların gereği yerine getirilmeli. CHP bu kötü gidişi seçmene anlatamıyorsa, böyle bir ortam içinde seçim kazanamıyorsa, dediğim gibi gereğini yapıp dükkânı kapatmalı.”

Meydanlara sahip çıkılmalı

“Meydanlara sahip çıkamıyoruz. Bir yürüyüş yaptık, bitti. Bunların devam etmesi gerekiyor. Sen bu yönetimin yanlışlarını dile getireceksen, sadece kürsüden konuşarak olmaz. Eyleme dönüştürmek gerek. Kitleleri harekete geçirmek gerek.”

Aday belirleme konusu… Hep kendilerine yakın isimleri aday gösteriyorlar

“Aday belirleme konusunda, bir kere İlçe Başkanı Hakan Çakar çağırdı, görüştük. Onun dışında parti yöneticileriyle ne burada ne de Ankara’da bir görüşmemiz oldu. Fikrimizi alırlar yada almazlar bilmiyorum. Yönetim hep kendine yakın isimleri istediği için bunun sıkıntısı yaşanıyor. Parti içi demokrasi çalışmıyor. Dün de çalışmıyordu, bugün de çalışmıyor… Partide kadrolara, delegelere güveneceksin ve onların fikrini alacaksın. Ben yaptım oldu diye bir şey olmaz. Bizim partimizin yüzde 22 oyuyla seçim kazanman mümkün mü? Değil… Bu yüzden 22’yi 42’ye çıkartacak isimleri bulacaksın. Bunu da en iyi parti üyeleri bulur.”

Siyasete nokta koydum mu?

“Siyasete nokta konulmaz. Siyaset sadece aday olmak için yapılmaz… Aday olmadan da siyaset yapılır. Memleket için yaparsın, yaşadığın kent için yaparsın… Tamam, önümüzdeki yerel seçimlerde adaylık konusunda düşüncem yok. Ama seçim seçimdir, ilgileneceğim…”