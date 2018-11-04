Karamürsel’de Mehmet Baş başladığı yere mi dönüyor?

Karamürsel’in tanınmış siyasetçilerinden Mehmet Baş, ilçenin en çok konuşulan kişilerin başında ye alıyor…

Şimdiye kadar birçok parti değiştirdi…

Her defasında adından söz ettirmeyi başarıyor…

Mehmet Baş, önceki gün de CHP’nin toplantısına katıldı…

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Bilindiği gibi CHP’nin Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık oldu…

Çalık önceki gün ilçe binasında adaylık açıklaması yaptı…

Toplantıya Mehmet Baş da katıldı…

Mehmet Baş’ın CHP’nin adayı Ahmet Çalık’ın toplantısına katılması, çeşitli yorumlara neden oldu…

Karamürsel’de şu anda ‘Mehmet Baş başladığı yere geri mi döndü’? sorusu sorulmaya başlandı.

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Hatırlanacağı üzere Mehmet Baş, ilk siyasi hayatına Anavatan Partisi’nde başlamış, daha sonra uzun yıllar siyasete ara vermişti…

Taaa ki…

2014 yerel seçimlerine kadar…

2014 yerel seçimlerde adı CHP’den Karamürsel Belediye Başkanlığına geçmiş, hatta yapılan törenle CHP’ye üye olmuştu.

Ama…

Bir anda CHP’den istifa eden Mehmet Baş, SP’den Karamürsel Belediyesi Meclis üyesi olarak seçime girmiş ve SP’den belediye meclis üyeliğine seçilmişti…

Baş, artık tescilli bir Saadet Partili olmuştu…

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Mehmet Baş’ın Saadet Partisi ile sevdası, Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’ye kadar oldu.

Ve Saadet Partisi Meclis üyeliğinden istifa eden Baş, İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığına getirildi.

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Geçtiğimiz milletvekili seçiminde İYİ Parti Karamürsel’de 4 bin 511 oy alarak AK Parti ve CHP’nin ardından üçüncü parti olarak kayıtlara geçmişti.

Baş’ın İYİ Parti sevdası da uzun sürmedi ve seçimin ardından ilçe başkanlığından istifa etti.

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Uzun zamandır Karamürsel’in hiçbir platformunda gözükmeyen Baş, geçtiğimiz gün CHP Karamürsel Belediye Başkan adaylığını açıklayan Ahmet Çalık’ın toplantısında gözüktü..

Baş’ın CHP’nin toplantısına katılması çeşitli söylemlere de neden oldu…

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Karamürsel’de acaba Mehmet Baş, siyaset hayatına tekrar başladığı CHP’ye geri mi döndü sorusu sorulmaya başlandığı gibi, konuşulmaya da başlandı.

Kim bilir beklide Ahmet Çalık’ın meclis listesinde de yer alabilir.

Siyaset bu, yarının ne getireceğini kimse bilemez…

MHP Körfez yeni yapılanma içinde

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, çok iddialı ve idealist bir kişidir…

Gürsu, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde başarılı olmayı hedefliyor.

Belediye başkan adayı olarak Azmi Cihat Hatipoğlu’nu gösterdi…

Gürsu şimdi de mahalle temsilcilerine el attı.

36 mahalle temsilcisini görevden aldı.

Bütün mahallelere yeni başkanlar atanacak.

Gürsu, belli ki mahalle başkanlarının performanslarından memnun kalmadı.

Mahallere yapılacak yeni atamalar için Yusuf Taf, Kenan Maden ve Alptuğ Aldemir görevlendirildi.

Gürsu, bakalım 1999 yılındaki gibi MHP’nin bayrağını Körfez Belediyesi’ne asabilecek mi?

Türkiye hem evde hem işte çalışıyor

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, iş aile yaşamı uyumunu ele alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 46,9’unun çalışırken aynı zamanda bakım sorumluluğa sahip olduğu görüldü.

Bakım sorumluluğunda olan kişiler 18 ila 64 yaş arası bireylerden oluşurken, bunun rakamsal karşılığı 49 milyon 819 bin kişi oldu.

Bununla birlikte iş gücüne dâhil olup bakım sorumluluğu üstlenenlerin yüzde 48,1’i erkek, yüzde 44,2’si de kadın olarak görüldü.

İş gücüne dâhil olmayıp fakat bakım sorumluluğu olan kişi sayısı da oldukça fazla iken bu oran yüzde38,7 olarak görüldü.

İzmarit uyarısı…

Sigara izmaritleri, her daim çevre kirliliğine neden olur… Yak sigarayı, iç sigarayı, ondan sonra at sokağa… İzmit Belediyesi’nden, yerlere sigara izmariti atmayın uyarısı yapıldı. Sigara izmaritlerinin toplanmasının zor olduğu belirtilerek, sigara içenlerden duyarlı olmaları istendi… Bu uyarı ne kadar dikkate alınır bilemem, ama izmaritleri sokağa atanlara okkalı bir para cezası kesilse, hiç fena olmaz… Belki bu sayede izmaritler yere atılmaz.