Ülkedeki Suriyeli sayısı ve ödenecek cezaların durumu

Suriye normalleşiyor artık Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin uygun olacağı konuşulurken, tam tersine ülkede Suriyeli sayısı yaklaşım habere göre artarak devam ediyor.

SURİYELİ SAYISI BİR AYDA 33 BİN 435 ARTTI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin son sayısını açıkladı. Açıklanan son verilerine göre, Türkiye’ye gelen Suriyeli sayısı, bir önceki aya göre 33 bin 435 kişi artarak 3 milyon 585 bin 738 oldu. Bu sayısının 1 milyon 945 bin 951’i erkeklerden, 1 milyon 639 bin 787’si ise kadınlardan oluşuyor. Erkeklerin sayısı geçen aya göre 19 bin 884 kişi, kadınların sayısı ise geçen aya göre 15 bin 551 kişi arttı.

Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da 177 bin 376 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2017 Aralık ayı sonunda 228 bin 251 kişiydi. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise yılbaşından bu yanan 212 bin 376 kişi artarak 3 milyon 408 bin 362 kişi oldu. Göç İdaresi 2018 yılı içerisinde 158 bin 952 yeni Suriyelinin kaydını gerçekleştirdi. Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il yüzde 92,23 ile Kilis.

Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 4 bin 262 azaldı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 10 bin 588 kişi daha az. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 3 bin 203 kişi azaldı.

2019’DA 12 MİLYAR TL CEZA ÖDEYECEĞİZ

Kamunun gelecek yıl vatandaşlardan 12.1 milyar lira para cezası tahsil etmesi öngörülüyor. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nden derlenen bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 112 milyon 769 bin liralık cezanın yüzde 22,7’sini idari para cezaları oluşturacak.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre alınan idari para cezalarından 170 milyon 385 bin lira, çevre idari para cezalarından 26 milyon 508 bin lira, trafik para cezalarından 59 milyon 449 bin lira ve diğer idari para cezalarından 2 milyar 493 milyon 644 bin liralık tahsilat yapılacağı tahmin ediliyor. Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 3.3 milyar lira, diğer vergi cezalarından ise 1.7 milyar lira tahsil edecek. Tanımlanmayan diğer para cezalarından 399 milyon 168 bin lira alınması öngörülüyor. Öte yandan, yargı para cezalarından 822 milyon 123 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3.4 milyar lira tahsil edilmesi hedefleniyor.