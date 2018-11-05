Manavlar ayağa kalktı, Toker’den özür bekliyor!

CHP’de şu sıralar Manavlar tartışılıyor… turkcebilgi.com’da Manavlar için şu açıklama var;

Manavlar, batı ve kuzeybatı Anadolu'da yaşayan göçebeliği asırlar önce bırakmış Hanefi Sünni yerleşik Türkmen grubudur. Osmanlı kaynaklarında Manavlar, Manavlı (Manavlu), Manavlar Parakendesi biçiminde Yörükân Taifesi’ne bağlı bir topluluk olarak gösterilmektedir.

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Manavlarla ilgili bilgi böyle…

İlimizde 100 bin civarında Manav halkının bulunduğu tahmin ediliyor…

Gelelim konumuza…

NAZİF KORKMAZ’IN PAYLAŞIMI!

CHP’den İzmit Belediyesi Başkan aday adayı olan Nazif Korkmaz’ın sosyal medya hesabından CHP’yi eleştirmesi, partide sıkıntılara neden oldu. CHP eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker’in Korkmaz’a verdiği cevap çok tartışıldı…

Önce Nazif Korkmaz’ın paylaşımını okuyalım;

“CHP İzmit’te 4. defa pazarlanıyor. 15 yıldır iktidar yüzü göremeyen CHP’liler uyanın!

Nazif Korkmaz’a engel yine CHP yöneticileri…”

“CHP ilçe yöneticilerine çağrımdır!

Dersinize bir daha çalışın.

Halk yeni filminizi asla izlemeyecek!”

“Halkın dertleri başka, İzmit’te CHP yöneticilerinin görevi başka.

Pazarlama yöneticiler seçim kazanmak istemiyor.”

“Unutmayın! Manavlar bu ihanetinizi asla affedemez.”

TOKER’DEN KORKMAZ’A TEPKİ

Nazif Kormaz’ın bu paylaşımına tepki gösteren Fikret Toker, sosyal medya hesabından şunları yazdı; “Bu kişi önce 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde yaptıkları ihanetlerin ve AKP'ye verdikleri desteklerin hesabini vermelidir... Seçim kazanmak üzere aday adayı olanlar seçimi yönetecek olan yönetimlere daha şimdiden böyle saldırıyor ise ben bunu yeni İHANETLERİN hazırlığı olarak değerlendiririm...”

Bugüne kadar bu seçim sureci konusunda yorum yapmadım ve susmayı tercih ettim...

Ancak MEYDANI bos buldum diye ortalıkta dolaşan bu kişiye hak ettiği yanıtı vermemek ve susmak mümkün değildir...

Son 3 yerel secimde "MANAVCILIK" adı altında etnik ve kafatasçı bir yaklaşım ile hareket ederek, CHP adaylarına karsı bayrak açarak "İHANET" Noktasında mevzilenen ve 2004 seçimlerinde Yenisehir Mahallesi’nde partimiz üyesi Bayram EFE'nin evinde o dönem AKP adayı Abdullah KÖKTÜRK (Kendisi MANAV kökenlidir) ev toplantısına katılan ve İHANET noktasında olan kişiler, keza 2009 ve 2014 seçimlerinde de İHANET noktasında olanlar; bugün hangi yürek ve cesaretle aday adayı olmuşlar ve de basın yolu ile parti örgütlerini pervasızca eleştirebiliyorlar anlamak çok kolay değil...

Esas içler acısı olan bugüne kadar seçim süreçlerinde parti içi demokrasinin gereği olarak ÖNSECIM yapmak yerine yöntem koymadan adaylık müracaat sürecini başlatmak kesinlikle yanlış bir uygulamadır...

Bu nedenle de adaylık müracaatları çok cılız kalmıştır...

Meydan bos kalmıştır...

Örneğin İzmit’te her dönem 5-15 arasında başkan aday adayı ve 80-90 civarında meclis üyesi aday adayı çıkar ve çok canlı bir süreç yaşanırdı...

Ancak Kocaeli'de partiyi bu hale getirenlerin asil ve gerçek suçlular olduğunu düşünüyorum...

“Evet tartışmaya dahil oldum zira bu kişi pervasızca partiye yine seçim kaybettirmek üzere sahnededir, "Manavcılık" adi altında partimizin tüm MANAV kökenli üyelerini zan altına sokmaktadır...”

“Bu partide her kim ki; ETNİK KÖKEN üzerine dayalı olarak siyasi söylem geliştiriyor ya da siyaset yapıyor ise bu hem İNSANLIK, hem de PARTİ SUCU işliyor demektir.”

“Bu sürecin en büyük yanlışı;

Yöntem açıklamadan (ki bu ÖNSECIM olmalı idi) Adaylık sürecinin başlatılmasıdır...

Bu nedenle de aday olmayı düşünse de müracaat etmeyen birçok partilimiz söz konusudur... Bu müracaat tablosu ile önseçim yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur...”

TOKER ÖZÜR DİLESİN

CHP’li eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker’in yukarıdaki paylaşımda Nazif Korkmaz için “Manavcılık adı altında kafatasçılık yapıyor” söylemi, ilimizdeki Manavların tepkisini çekti…

İlimizde yaşayan Manav platformları ve STK’lar, Toker’in yaptığı açıklamasının ardından birer birer kınama mesajı yayınladı. Manavlar, Toker’den özür dilemesini bekliyor…

TOKER’İ KINAYAN STK’LARIN AÇIKLAMALARI;

TÜRKİYE MANAV KÜLTÜRÜ DERNEKLERİ FEDERASYONU

Manavlar tarihin hiçbir zamanında ayrımcı, kafatasçı ve birilerinin dediği gibi mikro-milliyetçi olmamışlardır.

Bize öğretilen ve pek tabi kültürümüz, ananemiz gereği kapımıza gelen her kim ise en iyi şekilde ağırlanmış en ihtimamlı şekilde yerine ulaşmasında, yerleşecekse yer bulmasında hep ön ayak olunmuştur.

Kendine siyasal mecrada bizleri hedef alarak ya da hedefe koyarak alan açma derdinde olanlar ile, güzel Kocaelimizin yerel değerlerini yok saymayı kendine iş edinenler bilmelidir ki Manavlar tüm değerlerine, memleketimize ve Kocaelimizin tüm unsurlarına çok daha sıkı sahip çıkacaktır.

KOCAELİ MANAV TÜRKLERİ PLATFORMU;

Bugün yapılan bir haberde bölge insanına (Manav Türkleri) ve bölge insanın zamanında Belediye Başkanı yaptığı kişiyi (Fikret Toker) menfaat ve çıkarları bitince hakârete başlamasını Manav Türkleri Dayanışma Platformu olarak kınıyoruz.

Herkes Haddini Bilecek; Bölge insanımızı küçük görmeye, birbirine düşürmeye, ırkçılık ve kafatasçılık ile suçlayarak ötekileştirmeye iten söylemleri kullanan dar zihniyetli kişiler, haddini bilecek!!!

İZ-KAN-DER (İZMİT KANDIRALILAR DERNEĞİ)



HADDİNİZİ BİLİN!!!

Bölge insanımızı küçük görmeye, birbirine düşürmeye, ırkçılık ve kafatasçılık ile suçlayarak ötekileştirmeye iten söylemleri kullanan dar zihniyetli kişiler, haddinizi bilin!!!

TAV-DER (TAVŞANTEPE BİRLİK BERABERLİK YARDIMLAŞMA DERNEĞİ)

...ÖZÜR BEKLİYORUZ....

Önceki yapılan bir haberde ;

geçtiğimiz dönemlerde Belediye Başkanlığı yapan Fikret Toker beyin Manav milleti için söylemlerini kınıyor ve kendisini bir an önce özür dilemesini bekliyoruz…

Buranın bölge insanı hiçbir zaman milliyetçilik yapmamıştır.

Aksi takdirde zamanında Belediye Başkanı olamazdınız.

Bütün siyasetçiler Tavşantepe’nin bu bölgenin ekmeğini suyunu içmiştir ve yemiştir.

Kimse nankörlük yapmasın.

Ev sahibinin sessizliğinden çok faydalandınız artık yeter..

Merdiven yaşlandı çürümeye başladı kırılacak.

BU TARTIŞMA UZUN SÜRE DEVAM EDECEK

Yukarıda Nazif Korkmaz’ın paylaşımını, Korkmaz’a cevap veren Fikret Toker’in paylaşımını ve Toker’e tepki gösteren STK’ların paylaşımlarını sizlerle paylaştım.

Nazif Kormaz’ın paylaşımı, parti içi bir değerlendirme…

Fikret Toker, paylaşımında Nazif Korkmaz’ı eleştirseydi, burada sorun olmazdı.

Ama paylaşımında Manavlar üzerinden Korkmaz’ı eleştirmesi, Manavların tepkisine neden oldu…

Manavlar, Toker’den özür bekliyor…

Toker’in özür dileyip dilemeyeceğini bilmiyorum, ama anlaşılan bu tepkiler uzun süre devam edecek…