Balıkçısına / esnafına sahip çıkamayan belediye - 2

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu, bundan yaklaşık 2 sene önce Perşembe Pazarını Pazar alanından, bu arada İzmit Halkevinde bulunan balıkçıları Halkevinden kaldırarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde yaptırdığı o kocaman binaya taşıyacağını söylemişti.

Burası Kocaeli, söylemek kolay da ben yaptım oldu diye yaparsan uygulamak o kadar kolay olmaz tabii.

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Oraya önce pazarcı gitmedi, tabii balıkçılar da gitmediler.

Arkasından pazarcı için şimdi çalışılan yeni yer yapıldı.

Arkasından da sahilde Balıkhan yapıldı.

Pazarcı esnasına yapılan yer fena değil, çok daha güzel örnekleri var, örnek alınmamış, ama amaca uygun.

Balıkçılar için yapılan BALIK HAN da ise ciddi problemler var.

Dışı her nedense mermerle kaplanmış, dıştan görünüş iyi, ama bu kadar para harcamaya gerek var mı?

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Öncelikle ,balık pazar yerleri çok küçük, yetmez, ön tarafları yüksemk yapılmış ve yağmur, sepken içeri giriyor, esnaf çalışamıyor.

Üstünün kapatılma ihitmali de zayıf gözüküyor.

Balığı alanların pişirtip yiyecekleri balık lokantaları hiç düşünülmemiş.

Araç için trafik düzenlemesi yapılmamış, yaya ulaşımı içler acısı. İ

zmit’te yaşayan insanların oraya gitmeleri çok zor.

Acilen araç geçişi de dahil olmak üzere oraya bir üst geçit yapılması gerekiyor.

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Yahu belediye bir şey yaparken esnafa sormaz mı?

Nerede çalışmak istersiniz, nereye kolay ulaşır, nasıl bir işyeri gerekir, alanı ne olsun, yüksekliği ne olsun? diye.

Bunlar zor işler mi ?

Belediyecilik halkla birlikte; halkı dinleyerek,onların ihtiyaçlarını görerek yapılırsa başarılı olur.

Yoksa önce Bağdat Caddesine kaba bir bina yaparsın, kimse gitmez,belediye kaynaklarını boşa harcarsın.

Sonra yeni bir yer yaparsın ama her tarafı aksar ve dükülür.

Her tarafımız deniz, balıktan deniz ve kara ulaşımına kadar sınıfta kalmış bir belediye…

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Diyorlar ki bunları çok eleştiriyorsun.

Yahu o kadar malzeme veriyorlar ki başka ne yapalım, tel tel dökülüyorlar.

İnanın balıkçısına sahip çıkamayan belediye olmaz diye 2 sene önce yazdık, ama hala sahip çıkamıyorlar.

İnşallah eksikleri giderirler de hem esrnaf hem de vatandaş memnun kalır. 2 sene önceki yazıda da belirttiğimiz gibi ““ONİKİ YILDIR, bu kente küçük bir balık pazarını yapmaktan aciz, balıkçı esnafına sahip çıkmayan, onları sokağa atan, halkı AVM’lere mahkum eden bir belediye nasıl bu kentin diğer ciddi sorunları çözecek.

İnsan umutsuzluğa kapılıyorda, neyse ki umudumuz şimdi seçim olsun..