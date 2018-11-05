Kocaeli’de ilginç şeyler oluyor.

Siyaset ve ticaret, iyice iç içe girdi.

Siyaset, genellikle ticari rant için yapılır hale geldi.

Kimin eli kimin cebinde, inanın belli değil.

Siyaset ticaretten, ticaret de siyasetten besleniyor.

Bu nedenle de siyasiler ve işadamları arasında “rant kavgası” eksik olmuyor.

Daha düne kadar “can ciğer kuzu sarması” olanlar, bakıyorsunuz birbirlerine selam dahi vermiyorlar.

Ve tabii işin en üzücü yönü, gazeteciliğin de bu kavgalara alet edilmesi.

***

Biliyorsunuz kentimizde AKP’li bir işadamına ait “AKP’nin yayın organı” bir gazete var.

Daha doğrusu “AKP’nin yayın organı bir gazete” de değil, AKP’nin belirli bir kesimine, rant kesimine hitap eden bir gazete…

O gazetede patronun çıkarlarına taş koyanlar “kara listeye” alınır, bir daha ne isimleri ne de fotoğrafları o gazetede yayınlanır.

Örnek mi istersiniz?

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan…

Hani İzmit’teki REAL-AVM’nin “imar artışı” olayı vardı ya…

Nevzat Doğan da karşı çıkanlar arasındaydı…

İşte o tarihten bugüne Nevzat Doğan’la ilgili tek bir haber o gazetede yayınlanmadı.

Ne ismi…

Ne fotoğrafı…

Diyelim ki, İzmit Belediyesi’nin bir töreni var.

Açılışı yapan, Başkan Nevzat Doğan…

Ama Nevzat Doğan’ın ismi de fotoğrafı da haberde yok!

Nasıl gazetecilik ama?

Müthiş değil mi?

Madem sen bizim patronun rantına taş koydun, biz de seni defterden sileriz…

Anlayış bu!

Nevzat Doğan’ı anladık da, Fikri Işık’a ne oldu?

Dikkat ediyorsanız, o gazete, Milletvekili Fikri Işık’ı da artık haber yapmıyor.

Tek bir satır…

Ne ismi, ne fotoğrafı…

Fikri Işık, bir- iki aydır o gazete nezdinde “yok” hükmünde.

Oysa arşivine açıp bakın, o gazete eskiden haftanın en az üç günü Fikri Işık’ı manşetine taşırdı.

Fikri Işık’ın önemsiz haberleri bile manşetten verilirdi.

Oturdu, kalktı…

Sağa baktı, sola baktı…

Ama bir de baktık ki, Fikri Işık da o gazetenin patronundan çizik yemiş.

Artık ne ismi çıkıyor, ne de fotoğrafı.

Ne oldu?

Daha düne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu.

“REAL-AVM imar artışı” olayında, Fikri Işık o gazete patronunun yanında başrollerdeydi.

“Pat” diye aralarına kara kedi girmesinin sebebi ne?

Bugünlerde, siyaset ve ticaret kamuoyu, bunu konuşuyor.

O haberi okuyun, ne demek istediğimi anlarsınız

Dün gazetelerde “Muhtarların balık ziyafeti” haberi vardı.

Bu haberi biz de ayrıntılı gördük, “o gazete” de ayrıntılı vermiş.

Okumadıysanız, bir bizim gazetemizi bir de “o gazeteyi” okuyun.

Milletvekili Fikri Işık ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, muhtarların bu etkinliğine katılmış mı?

Katılmış.

İkisi de orada mı?

Orada…

Biz “katılanlar listesinde” ikisinin de ismini yazdık…

O gazetede ise ikisinin de ismi yok.

Neden?

Nedeni malum!

Her ikisi de “patrondan” sansür yemiş.

Onların gazetecilik anlayışı bu kadar!

Onların “gazetecilik etiği” bu!

Tabii kimin ne yaptığı bizi çok fazla ilgilendirmez.

Ama seçim sürecinin başladığı şu günlerde, “siyaset-ticaret-gazetecilik” ilişkilerini daha iyi anlayın diye sizlerle bu olup bitenleri paylaştım.

Şanlıurfa

Üç gündür Şanlıurfa’daydım.

Cuma gittim, pazar döndüm…

*Göbeklitepe, Halfeti…

*Müzeler, ören yerleri…

*Dünden bugüne sosyal ve ekonomik yönden değişen Urfa…

*Yediklerim, gördüklerim, duyduklarım…

Şöyle bir nefesleneyim, notlarımı ve çektiğim fotoğrafları bir araya getireyim, ilk fırsatta sizlerle paylaşacağım.

Bu ülkede “Suriyeli öğrenci” olmak varmış

Ekim ayı başında “büyük müjde” olarak açıklandı.

Üniversite öğrencilerinin lisans bursu 470 liradan 500 liraya, yüksek lisans bursu ise 940 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

İyi, güzel, tamam!

Tamam da, ülkemizde bulunan Suriyeli üniversite öğrencilerine ayda 1200 TL. “destek bursu” veriliyor.

Kendi gençlerimizden sakınıyoruz, Suriyeli gençlere dağıtıyoruz.

Biri çıkıp bu işin mantığını bir açıklasa!

Şimdiye kadar Suriyelilere 35 milyar dolar harcadığımız yetmezmiş gibi, şimdi de gençlerine kendi gençlerimizden daha fazla burs veriyoruz.

Kendi gençlerimizi unuttuk…

Suriyeli gençlerle ilgileniyoruz.

2 görüş

*”Yüksek faiz-düşük kur ile işleri yoluna koymaya çalışmak, alkol bağımlısına alkol ikram etmektir. Pek tabii alkolik bundan hoşlanır. Ama alkol bağımlısı olmaktan kurtulamaz.” Ege CANSEN

*”Bazı insanlar, bazı insanlara şifadır. Allah şifamızı versin… Gönlümüze iyi gelen insanları ömrümüzden eksik etmesin.”