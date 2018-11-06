Türkçe’nin özgürlük mücadelesi…(1)

“Türk” ve “Türkçe” sözcüklerinin yeniden tartışıldığı günümüzde, bu iki sözcük üzerinde düşüncelerimizi yansıtmak istedik.

Her insanın ve her toplumsal grubun bir “SOY ADI” vardır.

Benim soy adım, aile büyüklerimin geçmişte yaptığı işten geliyor. Toprak kaplar imal eder ve ürettiklerini satarak ailelerini geçindirirlerdi. Kendi soyadlarına saygı duydukları gibi, komşularının, eş ve dostlarının soy adlarına da saygı duyarlardı. Doğal olanı da buydu. Bunun ötesinde, farklı etnik kökenden ya da dini inançtan olanlara da saygılıydılar. Etnik köken, aileden gelen bir alınyazısı, dini köken ise ailevi ve kişisel bir inanç tercihiydi.

Tarihte, kendilerine “TÜRK” denen bir toplumsal grup vardır. Ortaya çıktıkları anavatan Orta Asya’dır. Onlara bu kimliği veren temel belirleyicilerden biri “DİL” özellikleriydi. “TÜRKÇE” kuralları olan bir dildi.

Diğer pek çok etnik grup gibi Türkler de coğrafi ve ekonomik koşullar nedeniyle büyük göçler yaşadılar. Alparslan yönetiminde Büyük Selçuklu Devleti ordusunun, 1071 yılında Malazgirt Ovası’nda Bizans Ordusu ile yaptığı savaşı kazanmasından sonra, Türkler Anadolu’yu “Anavatan” saydılar.

Büyük Selçuklu Devleti, 1157’de yıkıldı. En büyük neden taht kavgaları ve merkezi otoritenin zayıflamasıydı.

Sonra, “Suriye Selçukluları, Horasan Selçukluları, Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları ve 1075 yılında Anadolu Selçukluları Devleti kuruldu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243’de İlhanlılarla yaptıkları Kösedağ Savaşı’nı kaybetti. Bundan sonra, Anadolu’da “Türk Siyasi Birliği” bozuldu. Ancak, Anadolu’da Türk nüfusu arttı ve Anadolu’da “Türk Beylikleri” kuruldu.

Osmanoğulları, Karamanoğulları, Karesioğulları, Dulkadiroğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Candaroğulları, Kadı Eretna ve Saruhanoğulları.

Karamanoğulları dışındaki beylikler, sırasıyla Osmanoğulları’na katılmaya başladılar. Karamanoğulları ise 237 yıl dayandı ve 1487’de onlar da Osmanlı’ya katıldı.

Karamanoğulları, Oğuzlar’ın AVŞAR Boyu’na bağlı ve resmi dil olarak TÜRKÇE’yi kullanıyorlardı.

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti ise, Türkçe’ye öncelikle Arapça ve Farsça’ı, daha sonra da Fransızca ve İngilizce sözcüklerini katarak “Osmanlıca” denilen karmaşık bir dil oluşturdu!

Ama bu dili yalnızca SARAY erkanı ve üst düzey yöneticiler ile ulema ve yazar takımı kullanabiliyordu!

Ya HALKIN DİLİ?

Onlar; 13. Yüzyılda Yunus Emre’nin, 14. Yüzyılda Hacı Bayram Veli’nin, 15. Yüzyılda Kaygusuz Abdal’ın, 16. Yüzyılda Pir Sultan Abdal ve Köroğlu’nun, 17. Yüzyılda Karacaoğlan’ın, 18. Yüzyılda Dertli’nin ve Gevheri’nin, 20. Yüzyılda Aşık Veysel’in, Neşet Ertaş’ın dili ile konuşuyorlardı!

Onların hocaları HALK OZANLARI ve HALK BİLGELERİ idi...

Hacı Bayram Veli; “Bilmek istersen seni/ Can içinde ara canı/Geç canından bul anı/ Sen seni bil sen seni.”diyordu.

Osmanlı Sarayı ve çevresinde ise, halkın anlayamadığı, ağdalı, Arapça ve Farsça sözcüklerle kuşatılmış, halkın asla anlamadığı bir dil kullanılıyordu!

Örnek verelim; “Şeb-i yeldayı müneccim, muvakkit ne bilir? Müptelai gama sor geceler kaç saat?

Anlamadınız değil mi?

NOT: Yarınki yazımızda, Mustafa Kemal’in DİL DEVRİMİ üzerine görüşlerimizi yansıtacağız…