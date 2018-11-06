CHP’li Sarıbay, AKP’yi SEKA üzerinden vurdu!

İzmit SEKA Kağıt fabrikası, İzmit için çok önemliydi…

Nasıl ki Derince Limanı, Derince’nin kalbi durumundaydı, İzmit SEKA Kağıt Fabrikası da İzmit’in kalbi durumundaydı…

Nasıl ki Derince Limanı özelleştirildi, ilçenin kalbi söküldü, İzmit SEKA Kağıt Fabrikası da kapatılarak İzmit’in de kalbi söküldü…

Konumuz; İzmit SEKa Kağıt Fabrikası…

6 Kasım 1936 yılında kuruldu…

Atatürk döneminde kurulan bu fabrika, Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük hizmetlerde bulundu…

Birçok fabrikada olduğu gibi, AKP döneminde de bu fabrika kapandı…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fabrikayı müze yaptı…

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Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki öncü sanayi kuruluşlarından olan ve 2005 yılında halkın yoğun tepkisine rağmen kapatılan İzmit SEKA Fabrikası’nın 6 Kasım 1936 yılında resmi üretime başlaması sebebi ile CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, bir açıklama yaptı…

Hükümeti eleştiren Sarıbay, şu ifadelerde bulundu;

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR DEĞERİYDİ

“Özelleştirme devri oldubittiye getirilen, kentimizdeki her haneden en az bir çalışanı olan SEKA Fabrikası sadece Kocaeli’nin değil, tüm Türkiye’nin üretimdeki en önemli değeriydi.

6 Kasım 1936 yılında üretime başlayan SEKA üretimin can damarı haline gelmiş ve Cumhuriyet tarihinin öncü sanayi kuruluşu olarak hayata geçmiştir.

Fabrikanın ilk kurulduğu dönemlerde 10 bin ton yıllık üretim kapasitesi zamanla eklenen fabrikalar ile yılda 140 bin tona çıkmış, bu rakamların sadece üretime değil ihracatımıza da olumlu yansımaları göz ardı edilemez konuma gelmiştir.

Ama maalesef peşkeş çekme felsefesi ile yürütülen ekonomi planlaması 2005 yılında üretimin can damarı SEKA’yı vurdu.

VARLIKLAR BELEDİYEYE DEVREDİLDİ

AKP hükümeti ile Türk-İş arasında imzalanan protokol sonucunda SEKA tüm çalışanları ve tüm varlıkları ile belediyeye devredildi.

Yapılan imar değişikliği ile fabrikanın yerine yeşil alan, spor kompleksleri, kültür binaları yapılmasına karar verildi. Binlerce çalışan ve aileleri büyük bir direniş göstererek fabrikanın kapatılmasına itiraz etse de SEKA bugün sadece kağıt müzesi ve bilim merkezi olarak tabelaların üzerinde yaşıyor.

GAZETELERE KEPENK VURULMASI

Kendi kitabını, gazetesini, bilgisini aktardığı kağıdını üreten bir toplumdan bugün ithal kağıt alımından zorlanan yayın evlerine, gazetelere kepenk vurulan bir topluma dönüştük.

Bilgiye kaynak oluşturan kağıdı, ham maddesini üreten fabrikayı kapatarak müze ve bilim merkezine dönüştürmek ile övünenlerin ekonomik krizi de görmezden gelmelerine şaşırmıyoruz.

Hatta bir belediyenin SGK borcu sebebi ile devrettiği halkın emniyetini sağlayan karakolun kirasını ödeyemediği için kapatılmasına da şaşırmıyoruz.

MEDENİYETİN HAMURU

Mustafa Kemal Atatürk’ün SEKA Fabrikası’nda basılan 19 Mayıs 1936 yılındaki Ulus Gazetesi’nin bayram ekini gördüğünde “Medeniyetin hamuru” sözlerini anlamalarını da beklemiyoruz.

Cumhuriyet tarihine mal olmuş bir sanayi kuruluşunun, koca bir kentteki tüm ailelere ekmek kapısı olan, halkı üretmeye teşvik eden, bilgiye ve bilginin üzerine yazıldığı her türlü materyale değer veren nesillerin yetişmesini sağlayan SEKA’nın kuruluşunu hüzünle anıyor ve SEKA’nın tüm gerçek sahiplerine, emekçilerine tüm içtenliğimle saygılarımı sunuyorum.”

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Sarıbay’ın görüşleri böyle…

SEKA kağıt fabrikaları kapatılınca, kağıdı ithal etmeye başladık…

Yani kağıt üretimimiz yok…

Yarın öbürsü gün, kağıdı ithal ettiğimiz devletler, Türkiye’ye kağıt ambargosu koysa, ne gazeteler çıkar, ne dergiler çıkar…

Yani bu kadar vahim bir durum…

DIŞA BAĞIMLILIK

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, sektörde yaşanan sorunla ilgili düzenlediği basın toplantısında, kağıt tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşandığını, birçok alanda kağıt ve kartonların yüzde 90'ına yakının yurt dışından ithal edildiğini söylüyor. Gürbüz Türkiye'nin kağıtta dışa bağımlı olmasını SEKA fabrikasının kapatılmasına bağlıyor ve ekliyor "Yeni fabrikalar kurulmalı. Devlet kuramıyorsa, bizlere arazi versin, teşvik versin."

TÜRKİYE’DE ÜRETİM YOK

Gürbüz, kağıt ithalatını SEKA fabrikalarının kapanmasına bağlıyor…

Türkiye’de üretim yok…

Sürekli ithalat yapılıyor…

Durum böyle olunca da ekonomik kriz kaçınılmaz oluyor…

İlkokulda ders kitaplarında Türkiye için, “kendi kendine yeten 7 devletten biri” deniyordu… Maalesef bu söylem, tarih oldu…

TEVİTÖL açıklama yaptı!

Kocaeli’de eğitim faaliyetlerine devam eden Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ile ilgili, bazı haber sitelerinde yer alan “Ünlü okul ekonomik gerekçelerle kapandı!”, “Kriz Okul Kapattırdı”, “Özel Statüsünü Kaybediyor” başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada,“bugüne kadar olduğu gibi Anadolu Lisesi statüsünde hizmet vermeye devam edecektir. TEVİTÖL, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde özel seçim yöntemlerinin de dahil olduğu bir sistemle kayıt almayı sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saygılarımızla..” denildi.