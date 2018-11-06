Genç, azimli, eğitimli ve istekli bir aday adayı

AK Parti’de de adaylık süreci başladı. 5-12 Kasım tarihleri arasında aday adayı olmak isteyenler teşkilatlara başvurmaya başladı. AK Parti’de en yoğun hafta yaşanıyor.

Görünen o ki en fazla aday adayı Körfez ilçesinden çıkacak gibi.

Körfez’de 15 ila 17 kişinin aday adayı olacağı konuşuluyor.

Bu tahminin doğruluğu pazartesi günü belli olacak.

Körfez adaylarından biri olan Alim Erdemir de 11 Kasım Pazar günü aday adaylığını açıklayacak.

Önceki gün ziyaretimize gelen Alim Bey ile bir süre sohbet ettik. Kendisini, Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptığı dönemden tanırız. Belediyeciliği bilen başarılı bir insandır.

İki dönem İstanbul’dan milletvekili adayı olmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile aynı listede yer almış bir isim.

TBMM Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görev alan Alim Bey, halen Meclis'te çalışmakta.

Bu hafta istifasını vererek belediye başkan aday adayı olacak.

Kendisiyle yaklaşık 40 dakika sohbet ettik.

Neden adaylık düşündüğünü anlattı…

Körfez’e faydalı olabileceğine inandığım aday adayları arasında olan Alim Bey’in azmi ve isteğini takdir ediyorum.

Enerjisini bulunduğu ortama aksettirebilen bir yapısı olan Alim Erdemir’e çıktığı yolda başarılar diliyorum.

Gölcük’te, madde ve teknoloji bağımlılığı konuşulacak

Gölcük Belediyesi ile Kızılelma Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Madde Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele” paneli 9 Kasım Cuma günü yapılacak. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda yapılacak olan panelin başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kızılelma Ocakları Kocaeli İl Başkanı Ömer Uçar, halka açık olan paneli tüm Kocaelilileri davet ediyor.

Sokak hayvanlarının yaptığına bakın

Başlığı bakıp sokakta yaşayan kedi ve köpekleri eleştirdiğimi düşünmeyin. Benim eleştirim farklı bir tür…

İzmit Belediyesi tarafından başıboş hayvanların su ihtiyacını görmeleri ve beslenmeleri için yapılan üniteleri amacı dışında kullananları birçoğunuz görmüştür; bu ünitelerden biri Cumhuriyet Parkı’nda kurulu bulunuyor. Hayvanlar tarafından kullanılan bu alanlara çöp kutusu muamelesi yapan bir takım canlılar ellerindeki çöpleri, sokak hayvanlarının su içip yemek yemeleri için yapılan haznelere atmışlar. Sigara paketi, peçete, izmarit, pet şişe gibi çöplerin atıldığı yemek ve su kapları, artık sokak hayvanlarına değil, sokak insanlarına hizmet eder olmuş.

Azıcık insan olun be…

Bilgi Küpü, Atatürk’ü anma koşusu düzenliyor

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıl dönümü münasebetiyle adının verildiği “Atatürk’ü Anma Koşusu” 9 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Bilgi Küpü himayesinde Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesinde gerçekleşecek. Bu büyük yarışmaya Kocaeli’deki ortaokul ve lise düzeyinde 01.09.1999-2000-2001-2002-31.08.2003 doğumlu tüm öğrenciler okulları ile birlikte katılabilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği koşuya kayıtlar, okullar aracılığıyla yapılabilecek.

MHP Körfez’in seçim sloganı oldukça beğenildi

Yaklaşan seçim süreci siyasi partilerin daha yoğun olmasına neden oluyor. Yaratıcı fikirlerle seçmeni etkilemek isteyen partiler bazen başarılı çalışmalara imza atıyor. MHP Körfez’de bu başarıyı elde eden teşkilatlardan biri… İlk aday açıklamasını yapan MHP Körfez, Azmi Cihat Hatipoğlu’nu aday gösterdi. Eğitimci olan Azmi Hoca ile ilgili hazırlanan afişlerde kullanılan slogan adıyla özleşen slogan şöyle, “Körfez için çalışmaya Azmi’miz var”

Özkar ve arkadaşları Edirne’yi gezdi

Başiskele Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, beraberinde 17 muhtarı da alarak Edirne’ye gezi düzenledi. Muhtarlarla keyifli bir gezi tertip eden Özkar, keyifli bir hafta sonu geçirdi. Selimiye Camii gezen muhtarlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Ergün’e de ziyarette bulundular. Akşam yemeğinde bir araya gelen muhtarlar daha sonra Kocaeli’ye geri döndüler.