CHP, balonu şişiremedi.

CHP, heyecan yaratamadı.

BenCHP’yi bugüne kadar, aday belirleme süreçlerinde bu kadar cılız, bu kadar ruhsuz görmedim.

Çoğu yerde adaylık, “Ben aday adayı olmayı düşünüyorum” diyenin elinde kaldı.

Başiskele gibi bazı yerlerde daha ortada “aday adayı” yok.

“En iddialı olduğumuz yer” dedikleri İzmit’te bile zorlamayla çıkan iki aday adayı var.

Her iki isim de “seçim kazanabilecek düzeyde” görülmüyor ki, parti yöneticileri gece gündüz “aday gösterebilecekleri yeni bir isim” arayışında.

Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’i mi aday gösterelim…

Yoksa Fatma Hanım’ı Büyükşehir’den aday gösterip Fahri Örengül’ü İzmit’e mi alalım?

Bugünlerde partililerin konuştuğu konu bu!

Böylesine dar bir sahada oynuyorlar.

Fotoğrafın tamamına bakamıyorlar.

Böyle bir vizyon yaratamadılar.

Geçmiş seçimlerde böyle miydi?

Partililer aday olabilmek için birbirini yerdi.

Kulis çalışmaları günlerce sürerdi.

Bırakın belediye başkan adaylığını, belediye meclisine girebilmek için bile parti üyeleri kıyasıya mücadele ederdi.

Bu seçimlerde sanırım parti yöneticileri, belediye meclis üyeliği aday listesini tamamlayabilmek için partililere yalvar yakar olacaklar.

Yazık!

CHP’nin düştüğü şu duruma bakın!

Bütün suç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nda.

Kimse, suçluyu başka yerde aramasın!

Dokuz seçim kaybetti, hâlâ oturduğu koltuktan kalkmıyor.

Bugünlerde partililerin bu heyecansızlığı, adeta Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto!

“Al parti senin olsun, tepe tepe kullan” dercesine.

Toplumu gözlüyorum…

Ülkenin gidişinden memnun olmayan seçmen, AKP’nin kapısından çıkmak istiyor, ama güvenerek gireceği kapı bulamıyor.

Sorun burada.

CHP, güven vermiyor.

CHP, umut olamıyor.

Ah Kemal Kılıçdaroğlu, ah!

O koltuktan kalkman için daha kaç seçim kaybetmen gerekiyor, bir söyle de öğrenelim.

Aylar sonra ilk defa Fikri Işık

Sanki içlerine doğdu.

Sanki birileri benim yazdığımı haber verdi.

Dün…

O gazete…

Aylar sonra ilk defa Milletvekili Fikri Işık’ı haber yaptı.

“Fikri Işık köylere teşekküre gitti” diye…

Demek o gazete patronu ile Fikri Işık arasındaki buzlar erimeye başladı.

Dünkü haberden biz bunu anlıyoruz.

Haydi hayırlısı!

Türkiye’siz ambargo

ABD’nin İran’a yaptırımları önceki gün başladı.

8 ülke 6 ay boyunca ambargo dışında tutuldu.

Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Diğer 7 ülke; Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan ve Yunanistan.

İyi, güzel, sevindirici…

“Papaz” olayını atlattık, “İran ambargosu” olayını da “şimdilik” atlattık.

Ama süre, 6 ay!

Bu, ne anlama geliyor?

*“Benimle iyi geçin ve isteklerimizi yerine getir, aksi takdirde 6 ay sonra seni de ambargo listesine dahil edebilirim.”

Başka?

*”Sen bizim seçimler öncesi papazı bırakarak bana iyilik yaptın, 6 aylık ambargosuz süre de Türkiye’deki yerel seçim öncesi benim size jestim olsun.”

Ben, ABD’nin kararından bunu anlıyorum.

İlk bakışta sevindirici, ama geniş çerçevesinde baktığında tedirgin edici…

Özellikle, yabancı yatırımcılar yönünden.

Yatırımcı, yarını “ABD yönünden” belli olamayan bir ülkeye yatırım yaparken, iki defa düşünür.

Sıkıntı burada!

Enflasyon

Enflasyon rakamları önceki gün açıklandı.

Eylül ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık yüzde 2.67, yıllık yüzde 25.24 arttı.

Üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 45.01 oldu.

Enflasyonla ilgili en özet yorumu Prof. Dr. Esfender Korkmaz yaptı.

“Enflasyon, hastalığın ateşidir” dedi.

İtirazı olan var mı?

Gündem

Enflasyon son 15 yılın zirvesinde, ama açın gazete manşetlerine bakın, “gündem konusu” değil.

Televizyonlar da enflasyon artışını “önemli haber”, “baş haber” olarak vermiyor.

Türkiye hâlâ acı gerçeklerimizden uzak tutuluyor.

Türkiye’nin gündemi hâlâ lay lay lom!

“Altın biberon” da statü oldu

Haber, Isparta’dan.

Isparta’da bir kuyumcu, “altın biberon” ve “altın emzik” üretimine başlamış.

Biberonun kapağı ve emziğin tutma yeri müşterinin isteğine göre 14 veya 22 ayar altınla kaplanıyormuş.

Fiyatı?

Fiyatı 1200 lira ile 1500 lira arasında değişiyormuş.

Sonuçta, Isparta’da bebekler için “altın biberon” ve “altın emzik” kullanmak, statü olmuş.

Bebeğine altın biberon ve altın emzik alan anne!

Eee, fena statü değil!

2 görüş

*”Yaşam bisiklete binmeye benzer. Dengenizi kurmak için hareket ettirmeyi sürdürmek zorundasınız.” Albert EINSTEIN

*”Parasız insan düşünür, ama paralı insan iki misli düşünür.” TOLSTOY