Bu kez 3 aday adayımız var

AK Parti’nin aday adayı enflasyonunun en fazla olduğu ilçe şüphesiz ki Körfez ve Dilovası ilçeleridir. Bu iki ilçenin temel özelliği ne kadar çalışırsanız çalışın, aynı işlerle herkesi, aynı anda mutlu edemeyecek olmanızdır.

Körfez’de İsmail Baran’ın, Dilovası’nda da Ali Toltar’ın muhtemeldir ki en çok zorlandıkları husus budur. Haliyle bu memnuniyetsizlik, hem Körfez’de hem de Dilovası’nda önüne gelenin belediye başkanlığına namzet olma sevdasını kabartır durur!

Yazımızda Körfez’deki adaylık profillerine bu açıdan bakacağız…

Yani adaylık şansını çok görmediğim, ancak sadece medeni cesaretlerinden dolayı kutlamak istediğim isimlere bakıyoruz şimdi de…

MEHMET AYDIN MUTLU

Mehmet beyi iyi tanırım. Özellikle 2004 sürecinde ciddi bir AK Partili olarak kendisini tanıdım. Sonra 2009 sürecinde Demokrat Parti’den belediye meclis üyesi listesine girdiğini biliyorum. Sonrasında ise şansını yeniden iktidar kanadından, bu kez milletvekili aday adayı olarak denedi. Lakin istediği ve beklediği sonuçları bir türlü alamadı.

2014 sürecinde ise neredeyse kimsenin şans tanımadığı İsmail Baran’ın arkasında net bir şekilde duran iki isimden biriydi. Fakat bu inancı ve desteğine rağmen beklediği yine olmadı, meclis listesine alınmadı. Açıkçası bu durum sanki bir parça vefasızlık gibiydi. Şimdi başkanlık için hevesi var. Sonuç ne olur dersiniz? Olayın bizcesi malum…

Mutlu’nun yaklaşımı beyhude bir çaba…

NİHAT TEKGÜMÜŞ…

Çok içli dışlı olduğum bir kişi değil. Öyle birkaç programda selamlaşmamız var, hepsi o. Bir de kendisini Körfez Artvinliler Derneği başkanı, yani bir STK’nın temsilcisi olarak biliyoruz. Bildiğim, en son Körfez Belediyesi’nde çalışıyordu. Yani bu seçim sürecinde bizzat patronuna karşı bayrak açmış gibi bir izlenim alıyoruz.

Çevresinde elbette bir sivil toplum temsilcisi olarak birilerini bulabilirsiniz. Lakin bu durum ve özellikle siyaseten bir geçmişinin olmaması, kendisi ile ilgili olumlu fikirleri edinmemize engel durumunda. Nihat bey, artık MHP’nin Erhan Yenilmez’i, AK Parti’nin İsmail Baran’ından sonra “Artvinli kontenjanından başkanlık sırası benimdir” diye mi düşündü, yoksa ardında başka bir gaz mı var tahmin etmek güç. Lakin bu çabanın da nefesi nereye kadar yeter, açıkçası bilemiyorum…

GÜNGÖR SABUNCU

Bir Erzurumlu, yani hemşehrim…

Ancak kendisi ile yeni tanıştım. Bu aday adaylığı sürecinde yüz yüze gelme imkanımız oldu. Tipik Dadaş maharetlerinin olduğu bir kişilik. Her ne kadar etkin siyasi geçmişi çok olmasa da TBMM çatısı altında siyasilerle hep içli dışlı olmuş.

Fakat bu bir yetenek ya da kendisini öne çıkaracak farklı bir özellik değil. Ayrıca ekonomik açıdan bu durumu ne derece kaldırabilir, orasını da kestiremiyorum. Zor bir yola çıkmış. Allah sonunu hayretsin, ancak hakkında olumsuz kelam edemeyeceğim bir sima. Aday adaylığı düşüncesi realitede kendini gösterir mi bilemem.

Duyduğum, hala istişare halinde olduğu. Bize sadece hayırlı olsun demek düşer…