İzmit’in kalbine giden tıkalı damarları açmak lazım!

Okuyucularımdan sık sık çeşitli iletiler alırım…

Bu iletileri de mümkün olduğunca köşemden yayınlamaya çalışırım. Önceki gün Engin Özçam adlı okurum, bana İzmit’in sorunlarıyla ilgili düşüncelerini gönderdi. Her siyasi partiye eşit mesafede olan, her belediyeye eşit mesafede olan bağımsız bir gazete olarak, okurlarımızın görüşlerine saygı duyuyoruz.

Engin Bey, duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti;

Merhabalar. Mesut Bey yazılarınızı iş yerinde büyük bir keyifle okumaktayım.

Bir İZMİT sevdalısı olarak şehrimizle ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Ve eğer gerekirse yüz yüze konuşup tanışmayı çok isterim.

İZMİT’İN YOLLARI

Konumuza dönmek gerekirse, İzmit küçük bir alana sıkışmış bir şehir.

Yapılacak tek şey, İzmit merkez buranın kalbiyse, tıkalı damarları açmak olacaktır.

Bu da dar olan yolları genişletmekten geçmekte…

Hala İzmit'in tepelerinde bulunan evlerin yolları dar ve bakımsız, genişletilmesi lazım…

KANDIRA YOLU KONUSU

Bir diğer konu da Kandıra yolu.

Malum buraya yapılacak bölünmüş duble yol yetersiz kalacaktır.

Alternatif olarak Tramvay yapılmalı.

Biliyorum bu dediğimiz bugünden yarına zor.

Hayal gibi gelebilir, ama artık nüfus şehir büyümekte ve hayallerimizi Kocaeli ve İzmit için büyük tutmalıyız.

Köy yollarının acilen Kandıra ve İzmit’e gelecek şekilde yeniden planlanıp, çift şeritli bir şekilde yapılmalı.

Yapıldıktan sonra halka bu iyi bir şekilde anlatılmalı.

Çünkü İzmit içinde sıkıştık bir yerden bir yere zor gidiyoruz, boğuluyoruz.

İZMİT-GÖLCÜK TRAFİĞİ

İzmit- Gölcük arasına yapılması gereken köprü yada denizin altından Marmaray tarzı ulaşıma…

Bildiğiniz gibi İzmit ve Gölcük arası trafik zaman zaman yoğun iş çıkışlarında trafik bazen durma noktasına gelmekte.

Bu dediğim mutlaka şimdiden planlanmalı ve kamuoyunda tartışılmalı.

Biliyorum belki bazılarına komik gelecektir, ama dediğim gibi nüfus artmakta ve İzmit içinde sıkışıp kalmaktayız.

Unutmamak lazım ki; güçlü kararları güçlü iradeler alır.

TEMİZ İZMİT SLOGANI

Ve bir başka konu da İzmit çok pis.

Bazı insanlar yere çöp atmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bulunmakta.

Belediyemiz haftanın bir günü Temiz İzmit sloganı ile herkes evini sokağını süpürsün diye duyuru yapmalı, emin olun bunu yapan ülkeler var ve size yüz yüze bunları anlatmak isterim.

Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.

Yazımı yayınlarsanız sevinirim.

Ayrıca başta belirttiğim gibi sizinle yüz yüze konuşmak tanışmak çok isterim. Saygılarımla.”

BAŞKA BİR İZMİT YOK

Engin Bey’in düşünceleri böyle…

İzmit, yerleşik yeri küçük, ama nüfus olarak çok kalabalık…

İzmit’in nüfusu 350 bin ise, bu gündüz vakti 600 binleri buluyor…

Zira, diğer ilçelerden İzmit’e büyük bir akın var…

Dolayısıyla İzmit’e yapılacak her hizmette bu kıstaslar da göz önünde bulundurulmalı.

Engin Bey’in görüşlerini yukarıda yazdım.

Umarım İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu uyarıları dikkate alır.

Unutmayalım, başka bir İzmit yok…

İHH’den açılış ve kahvaltı

İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi, Doğu Kışla Parkı Tramvay Durağı karşısındaki Yeni Hizmet Binasına taşınıyor. 11 Kasım Pazar Günü Saat 10:00’da Mehmet Ali Paşa Mah.Doğukışla Parkı içi Kasap Cemalin yerinde düzenlenecek kahvaltı programı ile açılış töreni gerçekleşecek. Açılış programına İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da katılacak.

Bıyık'tan örnek bağış!

Kızılay Haftası nedeniyle Darıca Şenkayalılar Derneği'nin Türk Kızılayı ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenledi. AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da kan vererek kampanyaya destek verdi. Örnek bir davranışta bulunan Bıyık, tüm Darıcalıları kampanyaya davet etti. Kan bağışında bulunmak çok ama çok önemli. Kan, bir gün herkese lazım olur.

Kartepe’de çöp sorunu varmış

Kartepe, sürekli büyüyen bir ilçe… Büyüdükçe de nüfusu da artıyor… Nüfusu artıkça da sorunlar baş gösteriyor. İlçenin bazı bölgelerinde çöp bidonu sorunu varmış. Dumlupınar Mahallesi, İstasyon, Uzunbey ve Sarımeşe’de çöp bidonu sıkıntısı yaşanıyormuş. Bazı bölgelerdeki çöp bidonları da kırık halde imiş… Sorunlar Kartepe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü yetkililerine iletiyorlarmış, ama sorunu iletmelerine rağmen, sorun çözülmüyormuş. Kartepe Belediyesi yetkilileri çöp bidonu sorununa el atsa iyi olur.

PTT'den Öğretmenler günü KAMPANYASI

24 Kasım, Öğretmenler Günü… PTT, geleceğin mimarı öğretmenlerimiz için güzel bir kampanya düzenledi… 5 Kasım’da başlayan kampanya, 30 Kasım tarihinde sona erecek. Kampanya süresince öğretmenlere, kurum kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle ticari gönderiler hariç postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde %30 indirim uygulanacak. Öğretmenlere duyurulur.