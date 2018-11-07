Hani şu Osmangazi Köprüsü var ya…

Diğer adıyla İzmit Körfez Köprüsü…

Dilovası’ndaki Dil Burnu’ndan Altınova’daki Hersek Burnu’na uzanan köprü…

Hani “yap-işlet-devret” modeliyle yapılmış, 1 Temmuz 2016’da hizmete açılmıştı…

Hani devletimiz yapımcı şirkete “geçiş garantisi” vermişti…

İşte bu köprünün “2017 hesabı” ortaya çıktı.

Geçen yıl günde kaç araç geçmesi gerekirken kaç araç geçmiş?

Fark ne kadar?

Devlet geçiş ücretlerinde indirim yapmıştı, bu indirim farkı ne kadar?

Özetle devlet hazinesi, senin benim adıma bu köprü için toplam ne kadar ödeme yapmış?

Geçsin geçmesin her Türk vatandaşı bu köprü için geçen yıl kaç lira ödemiş?

Araç hesabı şöyle:

*Geçmesi taahhüt edilen araç sayısı günlük 40 bin, yıllık 14 milyon 600 bin.

*Ortalama günde geçen araç sayısı 23 bin 288, yılda toplam 8 milyon 500 bin.

*Fark; günlük 16 bin 712, yıllık 6 milyon 100 bin.

Gelelim para hesabına:

*Taahhüt-gerçek farkı: 811.3 milyon TL.

*Geçiş ücretindeki indirim farkı: 578 milyon TL.

*Hazinenin ödediği toplam fark: 1.387,3 milyon TL.

Yani geçen yıl devlet hazinesi taahhüt edildiği halde geçmeyen araçlar için toplam 1 milyar 387 milyon lira para ödemiş.

Kime?

Köprü işleticisi şirkete…

Hazinenin ödediği bu para kimin parası?

Senin paran, benim param…

Sonuçta bütçe gelirleri, vatandaşın vergisinden ve diğer ödemelerinden oluşmuyor mu?

1 milyar 389 milyon 300 bin lirayı kabaca 80 milyona bölün, köprüden geçsin geçmesin her Türk vatandaşı Osmangazi Köprüsü için geçen yıl17.4 lira ödemiş oldu.

Bu, geçen yılın hesabı.

Daha kaç yıl vatandaşın cebinden para çıkar, bilinmez.

Osmangazi Köprüsü’ne karşı mıydım?

Hayır, değildim.

İzmit Körfezi üzerine köprü yapılması ve devamında İzmir’e kadar inşa edilen otoyol bir ihtiyaçtı.

İstanbul’dan çıkan köprüyü geçerek 3.5-4 saatte İzmir’e ulaşıyor, böyle bir esere karşı olunur mu?

Benim karşı olduğum…

*Köprünün ve otoyolun “geçiş garantisi” verilerek yapılması.

*Böylece yapım maliyetinin bir kısmının devlet tarafından finanse edilmesi.

*Köprü ve otoyolların 22 yıl süreyle yapımcı şirket tarafından işletilecek olması.

Benim karşı olduğum noktalar bunlar.

“Geçiş garantili” projelerin yapımcı ve işletici şirketler yönünden hiçbir riski bulunmamaktadır.

Bütün risk, devletin üzerindedir.

Risk devletinse…

Geçmeyen araçların parasını devlet ödüyorsa…

Devlet, sadece bir yıl (2017) için 1 milyar 389 milyon lira ödemişse…

Neden köprü ve yolu devlet yaptırmıyor, neden devlet işletmiyor?

Hatırlayalım…

Bu projeye başlanırken, “Devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacak” denmişti.

Doğru, 1 kuruş çıkmadı, sadece geçen yıl 1 milyar 389 milyon lira çıktı.

Köprü, 1 Temmuz 2016 tarihinde açılmıştı.

2016’nın kalan 6 ayı için ne ödendi, bilinmiyor.

Yılın sonuna yaklaştık, 2018 için toplam ne kadar ödenecek, onu da bilmiyoruz.

İki yılı geçti diyelim, daha önümüzde 20 yıl daha var.

Ben buna karşıyım.

Devletin parasıyla, daha doğrusu vatandaşlardan toplanan paralarla, birilerini zengin etmenin anlamı yok!