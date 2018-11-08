Şampiyonum Gülbaş

Türkiye Satranç Şampiyonası 26 Ekim - 6 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Berger Sistemle 11 tur üzerinden oynanan şampiyonada düşünme süresi olarak 90 dakika 40 hamle devamında 30 dakika ve ilk hamleden itibaren 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

Şampiyonaya GM Aziz Mert Erdoğdu, IM Mert Yılmazyerli, IM Serkan Soysal, IM Ege Köksal, IM Suat Soylu, IM Cemil Gülbaş, 2018 Türkiye Kupası Şampiyonu FM Fethi Apaydın, FM Volkan Sevgi, FM Esat Bağlan, 2018 Türkiye Gençler Şampiyonu FM Deniz Özen, Alber Kadir Zor ve Umut Eren Gündüz katıldı.

986 yılında aramızdan ayrılan, 1967-1970-1971 yılları Türkiye Şampiyonu İsmet İbrahimoğlu anısına düzenlenen 2018 Türkiye Satranç Şampiyonasında 6 Kasım Salı günü oynanan son tur maçları sonunda 7,5 puan toplayan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği sporcusu IM Cemil Gülbaş şampiyon olurken, 7 puanla Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu GM Aziz Mert Erdoğdu ikinci, 6,5 puan ve averajla Olbia Satranç ve Spor Kulübü sporcusu FM Esat Bağlan üçüncü sırada yer aldı.

Başhakemliğini uluslararası hakemlerimizden Hakan Özgür’ün yaptığı şampiyonada 35 bin TL nakdi ödül verildi. Ayrıca şampiyon sporcu gelecek yıl Türkiye Şampiyonasına doğrudan katılma hakkı da elde etmiş oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mali Genel Kurulu 23 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.

>>> 2019 Kocaeli İl Birinciliği 17-18, 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde Derince Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı 24 Kasım - 03 Aralık 2018 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek.

>>> 2019 Kocaeli Kadınlar İl Birinciliği 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Satranç İl Temsilciliği Salonunda düzenlenecek.

>>> 2019 Kocaeli Emektarlar İl Birinciliği 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Satranç İl Temsilciliği Salonunda düzenlenecek.

>>> 2019 Kocaeli Küçükler 7-8-9-10-11-12 Yaş İl Birinciliği Satranç Turnuvası 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası

(26 Ekim - 06 Kasım 2018/Antalya)

IM Serkan Soysal (ELO 2415)

IM Cemil Gülbaş (ELO 2393)

1.Af3 Af6 2.d4 g6 3.c4 Fg7 4.Ac3 0–0 5.e4 d6 6.h3 e5 7.d5 a5 8.g4 Aa6 9.Fe3 Ad7 10.Kg1 f6 11.h4 Kf7 12.h5 g5 13.a3 Ab6 14.Fxb6 cxb6 15.Ad2 Fd7 16.Fe2 Ff8 17.Kg3 Fe7 18.Vb1 a4 19.b4 axb3 20.Axb3 Vc8 21.Ka2 Fd8 22.Sf1 Fe8 23.Ab5 Vb8 24.Sg2 Sf8 25.a4 Ac5 26.a5 bxa5 27.Axc5 dxc5 28.Kb3 Fxb5 29.Kxb5 Vc8 30.Fd1 b6 31.Sg3 Kd7 32.Fa4 Kd6 33.Kab2 Va6 34.Vd3 Fc7 35.Vf3 Kad8 36.Vf5 Sg8 37.Vf3 Kb8 38.Vc3 Vc8 39.K5b3 Vf8 40.Fc6 Sg7 41.Kb1 Sg8 42.Va1 Sf7 43.Va4 Se7 44.Vb5 Vc8 45.Kf3 Kd8 46.Kf5 Fd6 47.Sf3 Kg8 48.Se2 Kf8 49.Kb3 h6 50.Kb1 Kd8 51.Sd3 Kf8 52.Sc2 Kd8 53.Sb3 Kf8 54.Sa4 Kd8 55.Kg1 Fc7 56.Vb2 Fd6 57.Vc3 Kg8 58.Kg3 Kf8 59.Ve1 Kf7 60.Kg2 Kg7 61.Kg1 Kg8 62.Kf1 Kg7 63.Fb5 Ka8 64.Vc3 Kf7 65.f4 gxf4 66.Fc6 Ka7 67.K1xf4 Vg8 68.Kf3 Kc7 69.Vb2 Vxg4 70.Vxb6 Vxe4 71.Fb5 Vc2+ 72.Sxa5 Va2+ 73.Fa4 Kc8 74.Va7+ Kc7 75.Va6 e4 76.Kb3 Vd2+ 77.Sb5 Kf8 78.Vb6 Kd7 79.Sc6 Kc8+ 80.Sb5 Kb8 81.Vxb8 Fxb8 82.Sb6 Fc7+ 83.Sb7 Fe5+ 84.Fxd7 Sxd7 85.d6 e3

0-1

** 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası

(26 Ekim - 06 Kasım 2018/Antalya)

FM Fethi Apaydın (ELO 2353)

IM Suat Soylu (ELO 2327)

1.e4 c5 2.Ac3 Ac6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d3 d6 6.f4 e6 7.Af3 Age7 8.0–0 0–0 9.Fe3 Ad4 10.Kb1 b6 11.Ae2 Axf3+ 12.Fxf3 d5 13.e5 f6 14.exf6 Fxf6 15.d4 Af5 16.Ff2 Vd6 17.dxc5 bxc5 18.c4 Fa6 19.b4 cxb4 20.cxd5 Kad8 21.Vd2 exd5 22.Fxa7 Kfe8 23.Ff2 d4 24.Kfc1 d3 25.Kc6 Kxe2 26.Kxd6 Kxd2 27.Kxf6 Kxa2 28.Fb6 Ad4 29.Fg4 Fc8 30.Fd1 Ae2+ 31.Fxe2 Kxe2 32.Fxd8 d2 33.Kf1 Fb7 34.Kd1 Ke1+ 35.Sf2 Kxd1 36.Kd6 b3 37.Ff6 Kh1 38.Kxd2 Kxh2+ 39.Se3 Kh3 40.Sf2 Kh2+ 41.Se3 Kxd2 42.Sxd2 Sf7 43.Fb2 Se6 44.Se3 Sf5 45.Fc3 h5 46.Fb2 Sg4 47.Sf2 Ff3 48.Fc3 h4 49.gxh4 Sxf4 50.Fe5+ Sxe5 0-1

** 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası

(26 Ekim - 06 Kasım 2018/Antalya)

IM Suat Soylu (ELO 2327)

GM Mert Erdoğdu (ELO 2406)

1.Af3 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 Fg7 4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Fe2 e5 7.dxe5 dxe5 8.Vxd8 Kxd8 9.Fg5 Abd7 10.0–0–0 Kf8 11.Ad5 c6 12.Ae7+ Sh8 13.Fe3 b6 14.g4 Ac5 15.Axc8 Kaxc8 16.Axe5 Afxe4 17.Ad7 Kfe8 18.Axc5 bxc5 19.Ff3 Kb8 20.b3 a5 21.Kd3 a4 22.Fxe4 Kxe4 23.Khd1 Ff6 24.g5 Fe7 25.Sc2 axb3+ 26.axb3 Ka8 27.Kd7 Sg8 28.Kc7 Ke6 29.Kdd7 Ke8 30.Ka7 h6 31.h4 hxg5 32.hxg5 Ke5 33.Kdc7 Fxg5 34.Fxg5 Kxg5 35.Kxf7 Ke6 36.Kg7+ Sf8 37.Kgf7+ Sg8 38.Kg7+ ½–½

** 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası

(26 Ekim - 06 Kasım 2018/Antalya)

FM Volkan Sevgi (ELO 2296)

IM Mert Yılmazyerli (ELO 2442)

1.e4 g6 2.d4 Fg7 3.Ac3 d6 4.f4 Af6 5.Af3 0–0 6.Fd3 Ac6 7.e5 dxe5 8.fxe5 Ah5 9.Fe3 Fg4 10.Fe2 f6 11.exf6 exf6 12.0–0 Ke8 13.Vd2 Ae7 14.Ff2 Af5 15.h3 Fh6 16.Vd3 Fxh3 17.gxh3 Af4 18.Vc4+ Sh8 19.Kae1 Vd7 20.Fd1 Ad6 21.Vb3 Vxh3 22.Ah4 Fg5 23.Ae2 Vg4+ 24.Vg3 Ah3+ 25.Sh2 Axf2 26.Axg6+ hxg6 27.Vxf2 Ke7 28.Ag3 Kh7+ 29.Sg1 Vh4 30.Ff3 Ff4 31.Ae2 0-1

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vf7+ Fxf7 2.Fxf7#