Ulusal bayramlarımız ve spor müsabakaları

Ulusal Bayramlar, ülkenin önemli günlerinin anısıdır. Ulusal bayramların çeşitli şekillerde kutlanması, dini bayramlarda büyükleri ziyaret gibi ananevi adetlerimiz, bu vatanı bize emanet eden Türk büyüklerinin hatırlanıp saygı ile anılması, vatanı, bayrağı, milletini, ulusal marşımızı sevmek elbette görevimiz olmalıdır. Bütün bunlar ulusal birliğimizin sembolleridir. Bunlardan birinin düşünülmemesi, uygulanmada yetersiz kalınışı, birlikteliğimizin zayıflamasına sebep olur. Milleti bir arada tutan yukarıda saymaya çalıştığım fikirlerdir.

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Ulusal bayramlarda bayram merasimleri yanı sıra günün mana ve önemini yansıtan spor müsabakaları da yapılması uygun olacaktır. Bu müsabakalar yeni yetişen gençlere günün anlamını hatırlatmak için yapılır. Yapılan müsabakalarda günün önemi mutlaka hatırlatılmalı, anlatılmalıdır. Müsabakalara hayatta olan şampiyonlar, güreşe emeği geçenler davet edilmelidir. Ebediyete intikal edenler kısa biyografileri ile anılabilir.

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3 Kasım’da Gebze’de Cumhuriyet kupası yapıldı. 11 ilden altı yüze yakın müsabık katıldı. Güzel düşünülmüş ve yapılması gereken bir müsabaka. Başta ilçe müdürü Gökhan Yavaşer, salon amiri Fatih Aker ve bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ulusal günlerimizin hatırlanması anlamında yapılan böyle aktivitelerin devamını dilerim.

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Bir seneye yakın zaman zarfında yapılan spor müsabakalarında, görev yapan hakem ve görevliler; federasyondan ücretlerini alamamış fakat fedakarca görevlerini yapmaktadırlar. Müsabakalarda görev alan hakem çalışıyorsa işyerinden izin alarak, verilen göreve zaman ayırarak fedakarlık yapıyorsa karşılığını da alması gerekir. Müsabakalarda görev alanların kendi imkanları ile yaptıkları maddi ve manevi fedakarlıkları ne kadar sürecek belli değil.

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Geçtiğimiz hafta Arnavutluk Tiran’da yapılan Gençler Bakan şampiyonasında Bayan ve erkek güreşçilerimizin müsabakaları; hiç olmazsa finalleri verilebilirdi. Televizyondan verilebilirdi. Televizyon ve Gazetelerde göremediğimiz güreş haberlerini güreş camiası duyuyor o kadar. Balkanlarda Zayıf rakiplere karşı kazandığımız müsabakaları ekranda görüp moralkazanabilirdik.