Ekmek zammı konusu halen kapanmadı. Fırıncılar Odası’nın ekmek zammı kararını geri çektiren bakanlık, şimdi yeni bir değerlendirme yapmak zorunda.

Birkaç ay önce ekmek zammıyla alakalı bir girişimde bulunulmuş, ekmeğin fiyatı artırılmadan gramajı düşürülmüştü.

Bu bazı kesimlerde gizli zam olarak kabul edilmişti.

Fırıncılar ise yapılan uygulamanın zam değil iyileştirme olduğunu söylüyordu.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı tüm illerdeki ekmek zamlarını geri çekti. 250 gram ekmek 1.25 TL’den satılmaya başladı.

Zor şartlar altında ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Fırıncılar, yeni bir fiyat düzenlemesi yaparak taleplerini bakanlığa gönderdi.

Bakanlık ve ardından Kocaeli Esnaf Odaları Birliği talebi kabul ederse, döviz kuru gibi bir çıkıp, bir inen ekmek fiyatı yine artacak.

Daha doğrusu, 1.25 TL’ye 250 değil, 210 gramlık ekmek satılacak.

210 gramlık ekmek küçük görüneceğinden büyük ihtimalle de 420 gramlık çiftli ekmekler hayatımıza girecek.

Bu arada belirteyim, zamlı ekmek satışına ise her an başlanabilir.

Gölcük’te yarın madde bağımlılığı semineri var

Gölcük Belediyesi ile Kızılelma Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Madde Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele” paneli yarın yapılacak. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda yapılacak olan panelin başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kızılelma Ocakları Kocaeli İl Başkanı Ömer Uçar, halka açık olan panele tüm Kocaelilileri davet ediyor.

Atatürk koşusu yarın (Cuma)

Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle Bilgi Küpü tarafından düzenlenen “Atatürk’ü Anma Koşusu” yarın (Cuma) saat 10.00’da yapılacak. Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesinde gerçekleşecek koşuya Kocaeli’deki ortaokul ve lise düzeyinde 01.09.1999-2000-2001-2002-31.08.2003 doğumlu tüm öğrenciler katılabilecek.

ASKON tanıtım toplantısı yapıyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Kocaeli’deki ilk büyük organizasyonunu yarın (Cuma) düzenliyor. ASKON Kocaeli Şubesi, saat 10.00’da Ramada Otel’de düzenleyeceği basın toplantısıyla hem yeni yönetimini tanıtacak, hem de Smart Future Organizasyonu ile ilgili detaylı bilgi verecek.

BAŞSİAD Gölcük’te toplanacak

Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) rutin kahvaltılı toplantı organizasyonlarına devam ediyor. Barış Arat’ın başkanlığını yürüttüğü dernek bu hafta Gölcük’te bir araya gelecek. İş organizasyonları adını taşıyan toplantı, Keyf-i Ala Cafe’de yarın (Cumartesi) saat 10.00’da yapılacak.

SDKM’DE 10 KASIM ATA’MIZI ANMA KONSERİ

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Cumartesi akşamı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM)’nde, saat 19.30’da “ Atatürk'ü Anma” konseri düzenliyor. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki koro, Ata’mızın sevdiği birbirinden güzel eserleri seslendirecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan yaptığı açıklamada, “Ücretsiz gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma konserine tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Ali Çakır, yarın (Cumartesi) başvurusunu yapacak

AK Parti Körfez İlçe Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulunacak olan Körfez’in sevilen ve başarılı esnaflarından Ali Çakır, yarın (Cumartesi) resmi başvurusunu yapacak. Cumartesi günü saat 16.30’da Çakıroğlu Fırını’ndan, beraberindeki destekçileriyle yürüyerek AK Parti ilçe binasına gidecek olan Çakır, burada başvuruda bulunduktan sonra bir konuşma yapacak. Görkemli bir başvuru toplantısı yapmaya hazırlanan Çakır, kalabalık bir topluluk hedefliyor.