Kentin tüm kurumları, İzmit Halkevine borcunu ödemeli!

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekci, il ve ülke sorunlarına duyarlıdır…

Zaman zaman sorunlarla ilgili görüşlerini açıklar.

Kürekçi bu kez İzmit Halkevi’nin harap ve bitap haliyle ilgili bir açıklama yaptı…

Halkevinin öneminden bahsettikten sonra, uyarılarda bulundu…

“İzmit Halkevi (Halk Eğitim Merkezi) misyonu yok olmayacak kadar güçlüdür.

İzmit Halkevi tarihi, terk edilemeyecek kadar İzmit’e aittir” diyen Kürekci’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

ÇAĞDAŞ BİR TOPLUM

“Cumhuriyetin erken dönem kuruluşlarından olan “Halkevleri “ halkın eğitim, kültür, sanat alanlarında aydınlanmanın, çağdaş bir toplum olabilmenin önemli araçlarından birisi olarak; dilden edebiyata, müzikten güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, müzeden spora kadar birçok alanda kurulduğu yerelde halka hizmet üretmeye 1932 yılında başlamış ve ilk kez kapatıldığı 1951 yılına kadar yüzbinlerce yurttaşımıza okuma-yazma öğretmiş, farklı nitelikte toplantılara, sergilere, tiyatro oyunlarına, şiir dinletilerine, edebiyat söyleşilerine, konserlere, konferanslara, sempozyumlara, gezilere ve hatta poliklinikleriyle hasta tedavilerinde ev sahipliği yapmış; fakir okul öğrencilerine önlük, ayakkabı, kitap, defter, kumaş, dikiş malzemeleri temin etmiş dönemin gereksinimlerini önemli ölçüde karşılayabilen bir kuruluştur. Sonraki dönemlerde de bu fonksiyonlarından birçoğunu sürdürme gayreti içerisinde olmuştur.

KENTE TİYATROYU SEVDİRDİ

Bugün Halk Eğitim Merkezi olarak bilinen İzmit Halkevi de 1932 yılında açılmış, mevcuttaki binasında Halkevlerinin kuruluşunun 11. Yıldönümünde 21 Şubat 1943 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürmüştür. Halkevlerinin 478 şubesinden birisi olan İzmit Halkevi, kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdüregelmiştir.

Bu kente tiyatroyu sevdiren, konserlere, dinletilere, sergilere, toplantılara vs. ev sahipliği yapan; 1980 yılından sonra Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet veren bina “Halkevi, Şehir Lokantası, Turizm Müdürlüğü, Öğretmenler Lokali, Musiki Cemiyeti gibi kurum ve kuruluşlara da mekânlık etmiştir.

KIYI ŞERİDİNİN İMARI

İzmit’in ilk kent planı çalışmasını yürüten mimarlarından olan Hermann Jansen’in 1935 li yıllarda yaptığı plan doğrultusunda, İzmit kent merkezinin gelişiminin tetikleyicisi olarak görülen İzmit Halkevi, kıyı şeridinin imarı için de önemli bir başlangıç olarak değerlendirilmiştir. Halkevi binasının İzmit kıyı şeridine konumlandırılması, burada yeni imar edilecek olan yollara ve yapılara direktif vereceği ve bu gelişimi yönlendireceği konusu o günün yerel basınında da duyurulmuştur (16 Haziran 1938 Türkyolu Gazetesi).

KENTİN SİMGELERİNDEN

Değerli Mimar Seyfi Arıkan tarafından çizilen projesi ile döneminde Adana Halkevi, Ankara Tren Garı ile birlikte Cumhuriyet Yakın Tarihinin örnek yapılarından gösterilen İzmit Halkevinin temel atma töreninde imzalı bir kağıdın SEKA’nın kurucusu da olan Halkevi Başkanı Mehmet Kağıtçı tarafından temeline bırakılmıştır.

İzmit Halkevi, D-100 karayolunun yapılmasından önce “Deniz Kıyısı” özelliği ile kentin muhteşem görselinin en güzel kesitlerinden; sonraki süreçte hem önündeki meydan (Halkevi Meydanı), hem de kente kara yolu ile olan erişimdeki merkezi durağı (Halkevi Durağı) ile de kentsel hafızaya kazınmış, hayatlarımızda yer edinmiş kentin simgelerindendir.

HALKEVİ HARABE DURUMDA

Günümüze geldiğimizde; mimarisi, İzmit ve yakın çevresi ile yakın tarihimize yaptığı ev sahipliği, toplumsal-kültürel değişimdeki işlevselliği, kentimizin simgelerinden ve hafızalarından olması nitelikleri iyiden iyiye körelmeye yüz tutmuştur. İzmit Halkevi fiziken bakımsızdır, sahipsizdir ve işlevsizleştirilmiştir.

Binanın öncelikle harabe olmaktan kurtarılması ve yeniden sanata, edebiyata, şiire, kongrelere, konferanslara, kurslara, seminerlere, eğitimlere v.s. ev sahipliği yapabilmesi kent yöneticilerinin gündemine alınmalıdır.

"TARİH KORİDORU PROJESİ"

Bir taraftan İzmit’in tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartmak amacıyla "Tarih Koridoru Projesi" kapsamında Osmanlı dönemine ait konaklar, sarnıçlar, çeşmelerin restorasyon çalışmaları yapılıyorken, Roma'dan kalan tümülüslerin rölöve ve restorasyon projeleri sürüyorken, Cumhuriyetin yakın tarihi değerlerinden olan İzmit Halkevi adeta kendiliğinden yıkılmaya terk edilmiş bir görüntü vermektedir. İzmit Halkevinin de yaşatılmaya hakkı bulunmaktadır.

BORCUNUZU ÖDEYİN

Kent yöneticilerine sesleniyoruz:

Kentin tüm kurumlarının İzmit Halkevine (Halk Eğitim Merkezi) karşı tarihsel borçlarını ödeme, sahip çıkma zorunluluğu vardır. Kentimize sahip çıkalım.”

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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekci’nin İzmit Halkevi ile ilgili düşünceleri böyle…

Birçok tarihe imza atan Halkevi binasının bu kadar bakımsız olması, harabe olması, Kocaeli’ye yakışmıyor…

Kürekçi’nin “Kentin tüm kurumlarının İzmit Halkevine (Halk Eğitim Merkezi) karşı tarihsel borçlarını ödeme, sahip çıkma zorunluluğu vardır” düşüncesine katılıyorum.