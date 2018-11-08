AK Parti’de yerel hareket başladı!

AK Parti’de meraklanan beklenen yerel seçim takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu takvime göre 5-12 Kasım tarihleri arasında adaylık başvurularının yapılacağı açıklanmıştı. Belediye başkan adaylığı düşünen isimler bu tarihler arasında başvurularını yapacak. Bu yıl bir ilk olarak mevcut belediye başkanları başvuru yapmayacaklar. Doğal aday adayı olan mevcut başkanlarla yola devam edilmeyecek. Gelinen noktada bu geçişin daha yumuşak olması için böyle bir adım atıldı.

Yine bu yıl, mevcut il ve ilçe başkanlarının da başkanlık düşüncesi olması durumunda istifa etmeleri istenecek. Belediye başkanları gibi mevcut ilçe başkanlarının da istifa etmeden doğal aday olabilecekleri formülü de kulislerde konuşulanlar arasında. Ancak bu yıl yapılan başvuruların, geçtiğimiz yıllara oranla en önemli farkı adayın kim olabileceğinin netlik kazanamaması. AK Parti’de bu yıl kimse kendini ne şanssız ne de şanslı görmüyor. 16 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti’de böyle bir durum belki de ilk kez yaşanıyor.

Genellikle aday gösterilecek olan isim, aylar öncesinden belli oluyordu. En azından kamuoyu şu ya da bu isim kesin aday gösterilir şeklinde yorumda bulunabiliyordu. Bu tahminler genelde tutardı. Ancak bu yıl durum çok farklı. Başkan Erdoğan’ın ısrarla başkanlarda görmek istediği profili dile getirmesi bunda en önemli faktör şüphesiz. Başkanlık sistem sonrası oluşan liyakatli isimlere yönelme adımları da bunda önemli etkiye sahip.

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın oyu ile AK Parti’nin oyu arasındaki makas farkının da bu değişimde çok önemli yere sahip olduğu anketlerle ortaya çıkıyor. Beklentileri karşılayacak ve istenen profile uyacak adaylarla yola devam edileceği beklentisi kamuoyunda hakim olduğu için de belediye başkanlığı için başvuru yapacak olan aday sayısı bu yıl epey bir yüksek olacak gibi.

Şimdiden il ve ilçelerde birçok isim adaylık için hazırlık yaparken bazı isimler de adaylığı açıkladı. Bunun en net örneklerinden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda görülüyor. Geçtiğimiz dönemde İbrahim Karaosmanoğlu’nun karşısına rakip çıkmadığı için yeniden aday gösterileceği zaten kesindi. Ancak bu yıl kazın ayağı öyle değil. Karşısında şimdiden 5 tane aday adayı var ki; bu isimler öyle yabana atılacak kişiler değil. Konuşulan isimlerin dışında mevcut Vali Hüseyin Aksoy ya da Rektör Sadettin Hülagü gibi kentle bütünleşmiş ve toplumun sevdiği isimler de sürpriz aday olarak gösterilebilir. Yani Vali Aksoy ya da Rektör Hülagü başkan adayı olarak gösterilirse kimse şaşırmasın. Öyle ya, partinin bu yıl uyguladığı yöntem önceki dönemlerden çok daha farklı. Kaldı ki, Münir Karaloğlu, Nevzat Doğan, Hüseyin Ayaz, Tahir Büyükakın, Fikri Işık, İbrahim Karaosmanoğlu gibi ciddi isimlerin konuşulduğu bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden Büyükşehir Belediyesi’nde kimse şu kesin olur diyemediği gibi, kimin başkan adayı olarak gösterilebileceğine dair herhangi bir ipucu da bulunmuyor.

Bu haliyle bile AK Parti’de ilk kez heyecanlı bir aday adaylık sürecinin başladığını söyleyebilirim. Partililerin tek beklentisi ise, Başkan Erdoğan’ın söylemlerini hayata geçirilmesi. Bu konuda beklenti ne kadar karşılanacak bilinmiyor. Parti yönetimi de bunun farkında olacak ki, kimseye sensin demiyor, diyemiyor. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Bunun için biraz daha bekleyip göreceğiz.

AK Parti’de parti içi disipline tam not!

AK Parti’de yerel seçim süreci çok hızlı ilerliyor. Çünkü zaman dar ve adaylık düşünen isimler de bu anlamda acele etmek zorunda. Kartepe’de de tablo böyle. Yani kısa zamanda adaylık düşünen isimler başvurularını ilçe binasına giderek yapmak zorunda. Bilindiği gibi mevcut başkan Hüseyin Üzülmez doğal aday adayı olduğu için başvuru yapmayacak. Yine mevcut ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ın da yapacağı istişareler sonucu aday olup olmayacağı netlik kazanacak.

AK Parti’de bu dönem adaylık düşünen isimlerin sayısı önceki yıllara oranla daha fazla olması bekleniyor. Başvuran aday adaylarından kimin daha ağır bastığı ise belirsizliğini koruyor. Her aday adayının öne çıkan yönleri olduğu için bu anlamda kendini şanslı görüyor olabilir. Ancak ortada net bir görüntü var ki oda aday adayı olan isimlerin birbirlerine karşı kullandıkları üslup ve yaklaşım.

Evet, bu anlamda Kartepe’de AK Parti açısından bakıldığında parti içi disiplininin tam işlediğini söyleyebilirim. Tüm aday adayları birbiri ile didişmek yerine kendilerini tanıtabilmek için çaba gösteriyor. Parti içinde kargaşa ve kamplaşma bekleyenlere karşı prim verilmeyerek büyük bir başarı örneği gösterilmiş durumda. Partililer benzer tablonun adayın açıklanmasının ardından da devam ettirilmesi istiyor.

Ofluoğlu renk kattı!

CHP Kartepe’de uzun süredir devam eden sessiz hava belediye başkan aday adaylığı için başvurusunu yapan meclis üyesi Temel Ofluoğlu’nun çıkışı sonrası hareketlendi. Ofluoğlu kullandığı üslup ve dinamik görüntüsüyle partiye sinerji katmış durumda. Çarşı pazar gezen, esnaf ziyaretleri yapan ve halkın içinde olan Ofluoğlu, kısa sürede kendini ilçeye tanıtmış durumda. Bakalım Temel Ofluoğlu’nun bu çabaları aday yapılması için yetecek mi? Bekleyip göreceğiz…