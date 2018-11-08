Sevgili okurlarım, bir zamanlar Kocaeli siyasetinde güzel bir gelenek vardı.

Belediye başkanı mı olacaksın, milletvekillik mi düşünüyorsun, çıkardın kamuoyunun karşısına “mal beyanında” bulunurdun.

Servetini kalem kalem açıklardın.

Sadece şahsi servetini değil, eşinin ve çocuklarının servetini de…

Bankada şu kadar dövizim, şu kadar Türk Lira’m var…

Bağımım, bahçemin, evimin ada ve parsel numarası şu, değeri bu…

Eşimin kolunda şu kadar bilezik takılı…

Yastık altında şu kadar altınımız var…

Tabancam var, markası ve değeri şöyle…

Ve siyasete atılacakların bu mal beyanları gazetelerde aynen yayınlanırdı.

Mal beyanı, ne anlama gelirdi?

Şu anlama gelirdi:

*Ey halkım, ben sizin belediye başkanınız olmak istiyorum. Bu nedenle de size açık, samimi ve dürüst davranmak istiyorum. Benim ve ailemin mal varlığı işte şunlar şunlar… Size söz veriyorum, görev sürem içinde, makamımı ve siyasi kimliğimi şahsıma, aileme, akrabalarıma ve yakın çalışma arkadaşlarıma “menfaat temin etmek için” kullanmayacağım, kullandırmayacağım.

*Eğer aksini görür ve tespit ederseniz, sizlerle her zaman yüzleşmeye hazırım.

*Görev sürem içinde benim ve ailemin yaşantısı, bugün size beyan ettiğim mal varlığımın sağlayacağı şartlarla sınırlı olacaktır.

*Bu konuda size söz veriyorum. Bana güvenin ve seçimlerde oyunuzu bana verin.

Geçmişte siyaset yapanlar bilirler…

Her aday, seçim öncesi mutlaka “mal beyanında” bulunurdu.

Mal beyanında bulunmak, “olmazsa olmaz” bir kuraldı.

Görev süreleri bittiğinde…

Belediye başkanları ve milletvekilleri…

Mal beyanında bulunarak aday olurlar, seçilirlerse, görev sürelerini tamamladıklarında da yine mal beyanında bulunurlardı.

Yani “açma-kapama” yaparlardı.

Göreve başlarken servetim buydu, aradan beş yıl geçti görevimin sonuna geldim, işte bugünkü servetim de bu!

Artma ve eksilme varsa, bunu da topluma anlatırlardı.

Güzel bir gelenekti.

Zamanla kayboldu.

Siyasete soyunanlar, belediye başkanlığına ve milletvekilliğine aday olanlar; artık eskisi gibi topluma “mal beyanında” bulunmuyorlar.

Ne başında, ne sonunda…

Neleri var, neleri yok gizliyorlar.

Keşke siyasetimizdeki bu güzel gelenek bugün de devam ettirilebilse!

Gelelim İbrahim Karaosmanoğlu’nun mal beyanına

İbrahim Karaosmanoğlu, çeyrek asırdır Kocaeli siyasetinin içinde.

İki dönem (1989-1999) Yuvacık Belediye Başkanlığı yaptı.

2004 yılından buyana da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı.

Esas mesleği, öğretmenlik…

Uzun yıllar İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nde Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak hizmet verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunda İbrahim Karaosmanoğlu da “mal beyanında bulunma” geleneğine uymuştu.

Kendi eliyle mal beyanını hazırlamış, gazetemize getirerek o dönemin genel yayın müdürü rahmetli Erkan Nigiz’e teslim etmişti.

Biz de bu beyanı 26 Şubat 2004 tarihli gazetemizin birinci sayfasında “İBRAHİM KARAOSMANOĞLU MAL VARLIĞINI AÇIKLADI” başlığıyla haber yapmıştık.

Karaosmanoğlu’nun 2004’teki mal beyanında neler vardı?

Gazete kupüründen aynen aktarıyorum:

Tabii okurken milyarları “bin” olarak düşünün.

*Yuvacık’ta 20 milyar lira değerinde arazi (35 pafta/124 parsel)

*Yuvacık’ta 70 milyar lira değerinde arazi (31 pafta/1228 parsel)

*Yuvacık’ta 90 milyar lira değerinde 4 katlı bina.

*7.65 mm çapında 2 milyar lira değerinde Kırıkkale tabanca.

*Eşi Behiye Hanım’a ait 2 milyar lira değerinde 5 adet bilezik.

*Eşi Behiye Hanım’a ait 1 milyar lira değerinde 30 adet çeyrek altın.

İbrahim Karaosmanoğlu’nun 26 Şubat 2004 tarihindeki mal beyanı noktasına virgülüne kadar böyle.

Kocaeli kamuoyu İbrahim Karaosmanoğlu’ndan yeni bir mal beyanı bekliyor

İbrahim Karaosmanoğlu, 3 dönemdir, yani 15 yıla yakın süredir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Bugün gazetemize konu olan mal beyanını, ilk dönemin adaylık sürecinde vermiş.

Ne dönem sonunda, ne de ikinci ve üçüncü dönemlerin başında yeni bir “mal varlığı” açıklaması var.

Şimdi yeni bir seçim sürecindeyiz.

İbrahim Bey 15 yıldır oturduğu koltuğu bırakmıyor, bir dönem daha başkanlık yapmak istiyor.

Tabii karar, parti üst yönetiminin.

Aday gösterilir veya gösterilmez…

Ancak biz kendisini “Kocaeli kamuoyu adına” yeni bir mal beyanında bulunmaya davet ediyoruz.

Aday gösterilirse de…

Aday gösterilmese de…

Kamuoyu, 3 dönemin sonunda İbrahim Karaosmanoğlu’nun servetinin ne olduğunu merak ediyor.

Azaldı mı?

Çoğaldı mı?

Azaldıysa, ne kadar azaldı?

Çoğaldıysa, ne kadar çoğaldı?

Bunların vicdani ve mantıklı açıklaması ne?

Çoğaldıysa, çoğalmanın kaynağı nereden?

Karaosmanoğlu, toplumun merakını gidermeli

Toplumda, İbrahim Karaosmanoğlu ve ailesinin geride bıraktığımız 15 yılda “çok zenginleştiği” yönünde algı var.

Yuvacık’ta, bir kısmı Hazine’den alınan büyük bir arazide yaptırılan konak…

Konağın hemen yakınına yaptırılan cami…

Dört oğlunun dördünün de müteahhitlik yapması…

Dördünün de bol para harcaması ve pahalı lüks arabalara binmesi…

Büyük oğlu Tahsin Karaosmanoğlu’nun bir zamanlar Yuvacık Barajı’nı işleten firmada şoförlük yaparken, bugün Kocaeli’nin sayılı inşaat müteahhitleri arasına girmesi…

Daha neler neler…

Toplum konuşuyor da konuşuyor.

En çok konuşanlar da kendi partisinden insanlar, yani AKP’liler.

Bence tam zamanı…

İbrahim Karaosmanoğlu, madem bir dönem daha başkanlık yapmak istiyor, basın toplantısı düzenleyip toplumun merakını gidermeli.

Kendisiyle ilgili…

Oğulları Tahsin, İsmail, Harun ve Halim beylerle ilgili kafalardaki sorulara cevap vermeli.

“Benim bugünkü mal varlığım şöyle, çocuklarımın mal varlıkları böyle… Biz mallarımızı böyle edindik, şuradan kazandık buradan kazandık” demeli.

Tabii bu açıklamalarına, 15 yıllık danışmanı Ömer Polat’ın durumunu eklemeyi de unutmamalı.

Ömer Polat

Ömer Polat’ın, 15 yıl önce sıradan bir “gazete muhabiri” iken bugün İzmit’in sayılı zenginleri arasına girmesindeki katkısını anlatmalı.

Ömer Polat ve çocuklarına ait matbaada, 15 yılda, Büyükşehir Belediyesi’nin toplam kaç milyon liralık baskı işi yaptırdığını açıklamalı.

Bence İbrahim Karaosmanoğlu herkesin kafasındaki bu sorulara cevap vermeli, varsa eksiklerini ve hatalarını itiraf etmeli, kendisine yeni bir sayfa açıp öyle dördüncü döneme talip olmalı.

Bu açıklamaları yapmadan…

Aday gösterilmeyip köşesine çekilse de…

Aday gösterilip seçimlere girse de…

Kafalardaki sorular hep kendisini takip edecektir.

Tahsin Karaosmanoğlu

Büyük oğlu Tahsin Karaosmanoğlu’nun Başiskele sahiline bağlı bir yatı var.

İsmail Karaosmanoğlu

Harun Karaosmanoğlu

Halim Karaosmanoğlu